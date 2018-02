Brněnský Zetor se už od roku 2014 potýká s krizí na trhu s traktory. Společnost odhaduje, že za loňský rok prodala 2900 traktorů, přesná čísla však zveřejní až po auditu. Zatím zveřejněný odhad by ale znamenal, že jde o nejnižší prodeje za posledních deset let. Vedení Zetoru proto vyvíjí snahu proniknout na nové trhy a do nových produktů, aby propady zastavilo.

V listopadu firma oznámila, že rozšíří svou nabídku o dva malé traktory UTILIX a HORTUS s výkonem do 70 koňských sil, které v předchozích letech nezažily takový propad prodejů. Ve stejném měsíci pak podepsala v Rusku v rámci prezidentské mise memorandum o dodání 6000 traktorů svému ruskému partnerovi společnosti KEMP do roku 2022.

Společnost v posledních letech proniká také na nové trhy v Asii a Africe, na nichž často už historicky působila a nyní se tam vrací. Využívá k tomu svou pobočku, kterou založila v Indii. Tam také pro méně rozvinuté trhy vyrábí produktovou řadu Global range, která se nemůže prodávat na vyspělejších trzích z důvodu přísných emisních pravidel.

V Evropě a Severní Americe pak Zetor nabízí především své tři hlavní traktory, Major, Proxima a Forterra, ale plánuje letos rozšířit svou nabídku o modernizovaný Crystal o výkonu až 170 koní.

Lukáš Krejčíř, finanční ředitel firmy, v rozhovoru pro HN shrnuje důvody špatné situace na trhu. Ty vidí mimo jiné i v obchodních sankcích, které Rusko uvalilo na potraviny z EU poté, co evropské státy zakázaly vyvážet do Ruska zbraně a další výrobky.

HN: Trh s traktory už pár let spíše klesá, nebo stagnuje. Jaké jsou pro to důvody?

Evropský trh, který monitorujeme nejvíc a který je pro nás klíčový, má dnes prodejní čísla jedny z nejhorších za posledních deset let. Já uvádím vždy tři základní vlivy. Zpřísnění emisních norem pro všechny výrobce. Traktory kvůli tomu během posledních pěti let pro zákazníka výrazně zdražily o 20 až 30 procent.

Druhá věc je, že zemědělství bez ohledu na ekonomický cyklus vysoce podléhá dotacím. EU má sedmileté období jejich čerpání a dnes se nacházíme zhruba v jeho půlce. Po celé Evropě ale majorita čerpání probíhá v posledních dvou letech, takže čekáme, že většina dotací bude využita do roku 2020.

Třetím vlivem je stále embargo Ruska, které bylo pro evropské zemědělce významné odbytiště zemědělských produktů.

HN: Jak vidíte výhled do nadcházejících let?

Už rok 2017 znamenal stabilizaci a možná i mírný obrat po roce 2016, který byl asi dno. Řekl bych, že situace je co do výhledu trošku pozitivnější, ať už jde o dotace, nebo o aktuální situaci na trhu. Počítáme tak letos s mírným růstem a situace by se měla zlepšovat.

HN: Vy jste se rozhodli, že budete kompenzovat zpomalení trhů vstupem do segmentu menších traktorů.

Rozšíření portfolia znamená, že se dostanete do více segmentů trhu. Našimi dvěma novými traktory, se nově dostáváme do segmentu 40 až 70 koní. Ten v Evropě obnáší 20 až 25 procent produkce. Pokud je trh limitovaný, daný a neroste, a vy chcete růst, musíte jít do nového segmentu nebo na nové trhy.

HN: Většina důvodů stagnace, které jste uvedl jsou spojené se zemědělstvím. Můžete těžit z toho, že využití malých traktorů je od něj částečně odděleno?

Je to možné, ale jde spíše o finanční náročnost. Ve chvíli, kdy se zemědělcům nedaří, tak segment malých traktorů není tolik zasažen, protože ten nákup není tak velká investice. V horší době se kupují levnější, menší auta. To samé platí v zemědělství v době, kdy nejsou dotace a tolik se nedaří.

HN: Při jejich představení jste psali, že se můžou využívat v komunálních službách, k čemu?

Třeba na práci s různými zametáky, vlečkami, při převozu materiálů, čištění chodníků nebo svážení komunálního odpadu, to spektrum využití je opravdu široké. Nejčastějším zákazníkem u nich bývají města nebo obce.

HN: Vaším druhým řešením stagnace na trhu je šíření na nové trhy.

Primárně jsme evropský výrobce, ale pokud chcete růst, v Evropě už velkou díru do světa asi neuděláte. Takže se musíte zajímat o nové trhy, Asie, Afrika, Latinská Amerika, kde Zetor oproti minulosti vyklidil pole. Ale to jméno tam pořád je.

HN: Jak se potýkáte se situací na trhu práce? Spousta podniků si stěžuje na nedostatek zaměstnanců.

Jsme na stejném trhu jako všichni ostatní, takže shánění nových kvalifikovaných lidí je těžké. Snažíme se v tom spolupracovat s univerzitami, středními školami. Člověk už musí ty lidi vyhledávat a oslovovat dřív.

HN: Směřujete úsilí k nahrazování lidských sil stroji?

Částečně i tímto směrem jdeme, ale u nás je to pořád ne úplně sériová, ale spíše individualizovaná výroba, kdy ne vždy a všude je možné nahradit lidskou sílu. V roce 2016 jsem zprovoznili nové logistické centrum. Další změny se dotknou například montážní linky, lakovny či válcové zkušebny. Po dokončení celého projektu a zavedení nových technologií bude následovat přechod na tzv. sekvenční výrobu, která umožňuje pružněji reagovat na poptávku po nabízených produktech.

HN: Koncem loňského roku jste oznámili, že prodáte zhruba 2900 prodaných traktorů. Jaká je skladba prodaných traktorů?

Je to asi stejné jako u aut. Modelové řady nabízíme od Majoru přes Proximu až po Forterru. Ta kvantita je vždy u těch nejmenších největší, nejprodávanější je Major. Proto z hlediska množství prodejů je zájem rozšířit to na těch 40 až 70 koní.

HN: Kam směřuje největší část vašeho exportu?

Pořád platí to, že naším hlavním trhem je Evropa. Na export jde přes 80 procent produkce a většina zůstává v Evropě. To o co se snažíme je dostat se mimo Evropu. Pokoušíme se o Asii, Afriku, Latinskou Ameriku. Za poslední dva roky je tam otevřeno zhruba 12 nových teritorií. Z těch nejpodstatnějších můžeme zmínit Írán, Rusko, Myanmar, Zambii, Keňu nebo Filipíny. A jde o to, dostat se zpět na teritoria, kde byl Zetor historicky silný, to je Afrika a Asie.

HN: Tam pronikáte převážně přes vaši pobočku v Indii.

Je to rozděleno na dvě části. Část Afriky a Latinskou Ameriku řídíme přímo z Brna. Východní část Afriky a Asie jde přes naši obchodní afilaci v Indii, která byla založena v roce 2016. Ukazuje se nám, že Indie má čilejší obchodní i finanční styky s Afrikou než Evropa. Ty světy jsou si blíž, takže přes Indii je výhodnější komunikovat nejen s Asií, ale i s východní Afrikou.

HN: Do Afriky a Asie dodáváte vaši produktovou řadu Global range?

Největší část vývozu do těchto zemí jsou stejně výrobky Zetor z Brna. Global range je jeden z produktů určený pro tyto trhy, který nabízí pouze indická pobočka. Ale stejně většinová produkce i do těchto teritorií jde z Brna.

HN: A když uvádíte celková čísla prodejů za loňský rok, jsou v tom zahrnuty i traktory z Indie?

Ne, v číslech Zetor Brno tyto traktory nejsou, to je jen v číslech Zetoru Indie. Ale v dnešní době jsou to zatím marginální prodeje.

HN: Takže zhruba kolik?

Devadesát procent i na tyhle teritoria je z Brna. Konkrétní čísla bych nechtěl zmiňovat, to je obchodní tajemství.

HN: Kam se plánujete šířit dál, je něco v jednání?

Rozjednány jsou další teritoria v Asii a Africe. Potenciál na růst zemědělství a mechanizace je tam největší. Jednáme například o Súdánu, Gabonu a dalších. Jdeme teritorium od teritoria, ve všech potenciálně zemědělských oblastech v Africe i Asii. Je to primárně jihovýchodní Asie a východní pás Afriky od Súdánu až po Jihoafrickou republiku.

HN: A co Čína?

V Číně v současnosti aktivní příliš nejsme. Je to hodně uzavřený domestikovaný trh se spoustou svých vlastních domácích výrobců, takže v současnosti Čína ani není naším cílem.

HN: V souvislosti s embargem na vývoz některého zboží do Ruska, jak těžké bylo proniknout na tamní trh?

Traktor nespadá do kategorie víceúčelového použití, na které se vztahuje embargo, takže v tom problém není. Spíš platí, že Rusko je svým způsobem protekcionistický trh čili má cla a ochranářská opatření. Na druhou stranu s tím se potýkají všichni dovozci traktorů. My jsme na konci roku 2016 navázali spolupráci se společností KEMP, které dodáváme sady traktorů. Nějakým způsobem se snažíme ten produkt na místním trhu částečně domestikovat. Mít tam montáž, čímž se dá částečně těm ochranářským opatřením vyhnout.

HN: Jak velkou roli v tom obchodě sehrál prezident Zeman?

Jak jsem řekl, ten kontrakt už začal na konci roku 2016. V loňském roce bylo dodáno 100 sad traktorů. Primárně bych řekl, že když se bavíme o těchto teritoriích - Asie, Afrika nebo Rusko - tak politická pomoc, spolupracujeme často s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství, nám tam otevírá dveře. Ty trhy jsou do značné míry státní, proto na nich potřebujete nějakou místní politickou garanci a podporu obchodu. Ať je to pomoc od ministerstev, nebo ta prezidentská mise, tak nám to pomáhá rozvíjet partnerství dál.

HN: Loni jste do Ruska dodali 100 sad traktorů Forterra, kolik plánujete letos?

Na letošek máme smluvně podchycen nárůst na několik set sad. Loni na podzim bylo podepsáno memorandum, které se vztahuje až na šest tisíc sad celkem do roku 2022. Ta spolupráce se neustále rozvíjí, dochází tam k jisté domestikaci, úpravě produktu. Je to byznys, který je dnes v druhém roce, stává se pro nás velice podstatným, ale je potřeba na něm ještě roky pracovat.

HN: Dá se říct, že tímto obchodem nahrazujete výpadek, který plyne z ruského embarga na zemědělské produkty?

Ano, to embargo v Rusku znamenalo rozvoj zemědělství. Zemědělci v Rusku jsou za to opatření rádi jejich podnikání se rozvíjí, čili pro nás to začíná být velmi zajímavý trh.

HN: Počítají se ty sady do 2900 prodaných kusů?

Ano, on je to v podstatě kompletní traktor, ale v rozloženém stavu.

HN: Vaše nové malé traktory budou vyráběny v Jižní Koreji společností TYM.

Je to výroba na základě požadavků a specifik Zetoru a je to v barvách Zetoru.

HN: V Indii se vyrábí, v Jižní Koreji se také bude vyrábět. Plánujete přesunout část výroby ještě jinam?

Zetor tractors vyrábí pouze v Brně, ale plánujeme tu spolupráci s jihokorejským TYMem. Global range je produkt, který nabízí pouze indická pobočka, je to specifický produkt pro Asii a Afriku pouze v minimálních kvantitách.

V současnosti neplánujeme výrobu přesouvat, ale u hodně trhů, jako v případě Ruska, se objevuje požadavek na rozpad traktorů. Většina trhů v Africe i Asii by v počátcích chtěla alespoň částečnou montáž a postupně domestikaci produktu. Takže to spíš není o tom přesunout výrobu ale často s tím partnerem spolupracovat na tom, že výhledově bude alespoň část produkce domestikovat. Ve chvíli, kdy to má být podpořeno i tamní vládou tak to vede k zaměstnanosti v té zemi. Ten byznys na začátku začíná celým traktorem, ale v některých zemích je požadavek na to, aby se domestikovala třeba montáž a část těch komponentů traktoru.

HN: Takže část produkce by pak nebyla prodávána jako Zetor?

Na traktoru je spousta velkých železných, plastových nebo skleněných dílů, které nejsou srdcem traktoru. A je zbytečné vozit vzduch, skelet kabiny, nebo velké plasty z Evropy. Ve chvíli když tam vznikne nějaká montáž, tak samozřejmě jsme připraveni na to, že nějaké díly jako jsou kola, skelet kabiny, by se dal vyrábět v té zemi, možná levněji, ale hlavně logisticky to převážet z Evropy nedává smysl. Domestikace těch dílů dává v tomhle případě smysl.

Pokud jde o označení, pod jakým by byly traktory v zemi nabízeny, to by záleželo na jednáních s partnerem. Například v Rusku montované traktory dodávané z Brna jsou nabízeny pod označením ANT-ZETOR.

HN: A tento způsob výroby na západních trzích nepraktikujete?

Když se bavíme o Francii, Německu, tak jsme v jedné unii, nejsou tu žádná cla, doprava na kamionu je rychlá. A dělat to jen kvůli jednomu trhu, který je vzdálen pár set kilometrů jsou zbytečné náklady. Ale do Asie už ta logistika je dražší.

HN: A Severní Amerika?

Tam dovážíme v současnosti taky kompletní traktory.

HN: Oznámili jste, že letos představíte větší traktor.

Chystáme velký traktor, šestiválcový, Crystal o výkonu 160 až 170 koní. Bude to největší taktor naší výroby, který už jsme dříve vyráběli. Dnes chystáme pro druhou půlku roku jeho modernizovanou řadu. Na konci roku tak budeme pokrývat segmenty od 40 do 170 koní našich traktorů.

HN: Jak hodnotíte objednávky těch malých traktorů? Oznámili jste, že je budete distribuovat od března.

Od března by měly jít na trh, takže ta počáteční poptávka tam samozřejmě je. Je to nový produkt, každý partner ho chce ukázat. Segment malých traktorů představuje téměř 25 procent trhu, proto jsme do toho šli. Samozřejmě realita trhu ukáže, jak bude přijatý, ale první odezvy jsou pro nás velmi pozitivní.

HN: V poslední době se ve všech oborech mluví o digitalizaci. Jak je to se Zetorem?

Je to trend o kterém samozřejmě všichni výrobci do budoucna musí uvažovat. Těch směrů je mnoho, od základního zlepšení telemetrie, zlepšování komunikace mezi traktorem a agregací a nejvyšší úrovní je autonomní řízení. My máme v Zetoru vývojový projekt, kde řešíme vlastní řešení, které by k tomu mělo vést.

HN: Vést k čemu z toho?

Sběr dat je první krok, ale mělo by to vést až k autonomnímu řízení, precizními zemědělství, kdy stroj je řízen počítačem s přesností na centimetry, což vede k úspoře energie a minimálním přesahům.

