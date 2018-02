V době, kdy se díky technologiím není nutné při nákupech někdy ani setkat s obsluhou prodejen, je potřeba mít do budoucna v obchodech kvalitní personál. Vyplynulo to z panelové diskuse, která proběhla ve středu v rámci Retail Summitu 2018, jíž se zúčastnili zástupci obchodníků, ale i inovátorů a odborníků na marketing. Nosným tématem většiny panelů letošního summitu byly moderní technologie.

Například Alza v lednu představila svůj obchod budoucnosti bez obsluhy. V supermarketu Amazon Go zašli ještě dále. Tento systém umí poznat, co si zákazník vyndavá z regálů, a strhnout mu za to peníze z účtu, aniž by se zdržoval u pokladen. Tyto společnosti inovačními projekty udávají trendy a často je využívají i k marketingovým účelům.

Téměř všichni účastníci diskuse se ale shodli na tom, že základem kamenných obchodů zůstává i v éře všudypřítomné digitalizace stále kvalitní a příjemný personál. Díky němu se totiž mohou zákazníci těšit na návštěvu obchodu a nebrat nákupy pouze jako nepříjemnou nutnost. Podle Jiřího Brédy, lektora z Mise HERo, je důležité, aby prodavači a také jejich vedoucí na pracovišti vytvářeli celkovou sociální pohodu, která se pak přenese i na zákazníka.

"Stejně tak jsou personalizace a využívání lidského personálu klíčové na úrovni dodání," upozornil Daniel Jesenský, prezident asociace POPAI CE. Podle něj je potřeba v kamenných obchodech zákazníkovi umožnit uvolnit se a zvolnit tempo. To potvrdil i Jakub Veselský, zakladatel módního obchodu Freshlabels, kterému se osvědčilo konání různých společenských akcí a večírků přímo v prodejně, například při představování nových kolekcí.

Veselský však připomněl, že základem maloobchodu nejsou technologie, ale produkty. "U nás to v tuhle chvíli není v technologiích, ale v produktu, to je to hlavní, proč k nám lidi chodí," říká. Uznává, že v technologiích má jeho firma stále nedostatky které však vynahrazuje nadšením pro věc, což jejich zákazníci oceňují.

Důležitá jsou data

Na středeční diskusi se probíraly ale možnosti využití moderních technologií, které dnes mají běžní obchodníci. Jedním z hlavních témat, na které kladli účastníci důraz, jsou data. "Je třeba začít strategií," říká Nikola Pleska, technologický expert Microsoftu, a radí co nejintenzivněji sbírat data o vlastních zákaznících. "Potřebujeme prodej polidštit, ale bez technologie, která ho bude krmit informacemi, to nedokážeme," dodává Pleska.

František Mikoška, obchodní ředitel společnosti HP Tronic provozující obchody Euronics a Datart, potvrzuje důležitost dat. Především kvůli kvalitnějším službám zákazníkům podle Mikošky potřebuje prodejce informace o zákazníkovi, propojené systémy, rozšířené údaje o produktech a přesné znalosti o pohybu a umístění zboží.

Správce informačního systému v HP Tronic Karel Ročák upozornil, že dnes je k dispozici velké množství technologií, jejichž potenciál neumí obchodníci zatím dostatečně využít. "Vezměte nějakou technologii, kterou ve firmě máte, a běžte za IT oddělením zjistit, k čemu ji máte, a začněte ji na to používat," radí Ročák.

K lepšímu využití stávajících kapacit a také dalším krokům diskutéři doporučovali využít služeb konzultačních agentur, které mohou sloužit jako propojovací prvek mezi IT oddělením a zbytkem firmy.

