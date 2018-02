Norský operátor mobilních sítí Telenor, který na konci ledna oznámil, že má nabídku prodat své byznysy v Maďarsku a na Balkáně, jedná podle serveru Lidovky.cz o transakci se skupinou PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Telenor nezveřejnil, od koho nabídku dostal. Tisková mluvčí PPF Zuzana Migdalová řekla HN, že firma "spekulace z trhu nekomentuje".

Zájem PPF o část byznysu Telenoru ve východní Evropě by mohl být doplňkem pro stávající telekomunikační aktiva skupiny. PPF koupila před čtyřmi lety od španělské Telefóniky českého operátora O2, což byla dosud největší investice PPF na poli telekomunikací. PPF poté z O2 vyčlenila vysílače, kabely a ostatní infrastrukturu do samostatné firmy Cetin. To pomohlo snížit náklady a zjednodušit provoz. O2 má byznys s mobilními sítěmi i na Slovensku.

Ke konci loňského roku odešli z O2 předseda dozorčí rady Martin Štefunko a generální ředitel Tomáš Budník. Souběžný odchod obou zkušených manažerů podle některých analytiků vzbudil dojem, že si Kellnerova firma chystá tým pro další investici.

Telenor napsal v tiskové zprávě 26. ledna, že obdržel "nevyžádanou nabídku týkající se svého středoevropského a východoevropského portfolia, které se skládá z mobilních byznysů v Maďarsku, Bulharsku, Černé Hoře a Srbsku".

"Se záměrem vytvářet hodnotu pro akcionáře začal Telenor zvažovat nabídku, kterou dostal," stálo také v prohlášení. Firma očekává, že toto posouzení bude probíhat v prvním čtvrtletí. Telenor řekl že dokud tento proces nebude hotov, nebude věc dál komentovat.

Telekomunikační skupina Telenor, má celkem 178 milion zákazníků na dvanácti trzích napříč Skandinávií, východní Evropou a Asií, včetně Indie. Zaměstnává asi 30 000 lidí. Ve Skandinávii provozuje mobilní sítě, pevné linky i internetovou televizi.

Související