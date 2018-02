Novou linku pražského metra linky D by ve spolupráci s Dopravním podnikem hlavního města Prahy mohla stavět skupina Penta Investments. Ta se vloni spolu s pěti dalšími velkými realitními firmami hlásila do výběrového řízení, v rámci kterého pražský dopravce hledal partnera pro výkup pozemků a povrchovou výstavbu nad osmi novými stanicemi metra.

"Výběrová komise doporučila jako nejvhodnější nabídku Penty," potvrdil HN šéf dopravního podniku Martin Gillar. Dodal, že o dalším postupu bude příští týden jednat představenstvo. Penta zatím finální stanovisko od dopravce neobdržela.

Společný podnik má být akciovou společností. Podle zadávací dokumentace z loňského roku by v něm měl mít většinu soukromý partner, který získá 51 procent. Na dopravce připadne zbylých 49 procent. Developer by měl do společnosti vnést prvotní kapitál v hodnotě zhruba 500 milionů korun. Celkové investiční náklady na výkup pozemků a výstavbu nad stanicemi metra linky D se pak podle odhadů vyšplhají na sedm miliard. Proti této formě spolupráce se však staví část opozice. Obavy panují právě z toho, že soukromá firma má držet ve společném podniku většinu.

Společný podnik má dopravci podle vedení metropole usnadnit obtížný výkup pozemků nad stanicemi metra. Nebude tolik svázán přísnými předpisy, které městu zakazují vykupovat pozemky za vyšší než odhadní cenu. "Cílem spolupráce bude také urbanistický rozvoj okolí budoucích stanic metra. Společný podnik také ušetří peníze městu," řekl již dříve náměstek pražské primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD). Podle odhadů by magistrát do povrchových úprav musel investovat až čtyři miliardy.

Do výběrového řízení se loni přihlásily společnosti Penta Investments, slovenská HB Reavis, Geosan, Trigema, Landia Management a Karlín Group v konsorciu se společností Ungelt Group. Na společném podniku města a soukromé firmy je pro developery lákavý především zisk z pronajímání a prodeje budov v okolí stanic. Na kolik si takto soukromý partner pražského dopravce přijde, se zatím nedá vyčíslit. Podmínky jsou však nastaveny tak, že developer nemůže na projektu prodělat.

Dopravní podnik plánuje, aby společná firma fungovala maximálně 15 let. Partnera nakonec vyplatí a vrátí mu vstupní investici. O prostory se pak bude starat pouze dopravní podnik. To však neznamená, že developer oblast zcela opustí. Spolupráce mu může otevřít dveře k některým lukrativním pozemkům nad stanicemi metra. Přímo nad některými vestibuly se dá do budoucna počítat s komerční výstavbou.

Náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek již dříve uvedl, že o těchto plánech je zatím předčasné hovořit. Komerční záměry se mají začít řešit až v další fázi přípravy projektu.

Nová trasa metra linky D povede z Pankráce do Písnice. Na trase vznikne celkem osm nových stanic. Pokud vše půjde podle plánu, stavba by mohla odstartovat příští rok. Náklady podle odhadů přesáhnou částku 40 miliard korun. Zatímco nadzemní část projektu bude řídit společný podnik pražského dopravce a soukromého partnera, podzemní stavby budou plně v rukou dopravního podniku. Do budoucna chce město "déčko" prodloužit směrem do centra až na náměstí Míru.

Investiční skupina Penta v posledních letech výrazně posílila na pražském realitním trhu. Jejím prvním projektem byla budova Florentina, kterou v polovině loňského roku prodala čínské skupině CEFC za 7,6 miliardy korun. V následujících letech se Penta chystá investovat zhruba 10 miliard korun do proměny okolí Masarykova nádraží v komerční čtvrť. Přestavět chce také areál bývalého pivovaru v Nuslích. Firma aktuálně staví byty a kanceláře v bývalém areálu Walter v Jinonicích. Ve spolupráci se společností Sudop buduje administrativní projekt Churchill Square u hlavního nádraží, nedávno také převzala projekt takzvaného Ledního medvěda na Vítězném náměstí.

Trasa metra D:

OPRAVA 7. 2. 2018, 16:57: V textu jsme špatně uvedli, že budovu Florentinum Penta prodala čínské CEFC za 650 milionů eur, správně má být za 7,6 miliardy korun. Za chybu se omlouváme.

