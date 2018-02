Češi si stále pečlivě hlídají ceny. Sice už odmítají kupovat nejlevnější "šunty", ale výhodné akce je dál přitahují jako magnet. V Evropě tak spolu se Slováky patří k největším přeborníkům ve vyhledávání akčních slev. To má v Česku vliv i na menší oblibu privátních značek oproti jiným zemím.

V loňském třetím čtvrtletí bylo 54 procent tržeb za rychloobrátkové zboží v Česku získáno v rámci výhodných slev. Na Slovensku to bylo 56 procent. Ve Velké Británii nakupuje přitom ve slevách jen třetina lidí, v Německu pětina a ve Španělsku zhruba jen každý šestý člověk.

Časté akce trápí všechny řetězce a snaží se najít způsob, jak ze slevové spirály vyskočit. To se jim ale nedaří, i když meziročně se tempo nárůstu slevového apetitu podle Karla Týry z výzkumné agentury Nielsen snížilo na jedno procento.

Slevy však postihují i výrobce. "Je to pro nás noční můra. Čtrnáct dní vyrábíte skoro dvojnásobek a dalších čtrnáct dní téměř polovinu. Kontinuita výroby je strašně narušená. Nám výrobcům to působí největší potíže," vysvětluje Pavel Šrámek, majitel farmy Milknatur.

Vysoký podíl slev omezuje také rozvoj privátních značek, tedy těch, které si řetězce nechávají kvůli reklamě a odlišení vyrábět pod svým jménem a jež prodávají za nižší ceny než jejich značkové konkurenty (kromě prémiových řad, které jsou dražší).

Zatímco v Česku se pod vlastními značkami obchodních řetězců prodává 19 procent potravin a stejně velký podíl drogistického zboží, v Rakousku dosahují tyto prodeje 34, respektive 28 procent a v Německu 43, respektive 37 procent. Celkově se podíl privátních značek drží na úrovni 17,3 procenta. Je zde tedy prostor pro další růst.

"Já mám z tohoto grafu velikou radost, protože my výrobci nejsme velkými příznivci privátních značek. Za privátními značkami se skrývá výrobce a tyto značky ho tak ukrývají. Já bych je nenazýval privátní značky, ale fake labels," navrhl Šrámek na úterním Retail Summitu.

Zástupci řetězců s ním ale nesouhlasí. "Privátní značky mají svůj význam. Je to způsob, jak můžeme zákazníkům nabídnout něco jiného oproti konkurenci. Tyto značky naopak rozvíjíme," říká Lukáš Němčík, šéf marketingu skupiny družstev COOP. Pro výrobce je to podle něj dobré ohodnocení, když si ho řetězec vybere a propůjčí mu své jméno, protože to znamená, že společnosti věří.

Také společnost Ahold, která provozuje supermarkety a hypermarkety Albert, bude privátní značky dále rozšiřovat. "Budeme na tom pracovat. V současné době to je pro nás vedle diferenciace a inovace nástroj pro uvádění výrobků vyšších řad, například značky Česká chuť," říká Pavel Mikoška, šéf kvality Ahold Central Europe.

Privátní značky se v průběhu posledních deseti let podle něj změnily. Zatímco dříve byly využívány jen jako označení nejlevnějších produktů, dnes se pod nimi ve vybraných řadách prodávají právě luxusnější produkty.

