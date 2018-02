Letošní dostihová sezona ve Velké Chuchli proběhne podle původních plánů, navzdory tomu, že vládu nad nejvýznamnějším českým závodištěm nedávno převzala rodina realitního magnáta Radovana Vítka. "Potkal jsem se přímo s panem Vítkem a dvakrát jsme hovořili i s novým ředitelem závodiště. Pro letošek se nic nemění," uvedl pro HN prezident Jockey Clubu ČR Jiří Charvát, majitel úspěšné dostihové stáje a zároveň vlastník strojírenské skupiny Charvát Group.

Vítek se svou chotí Marií loni v prosinci vlastnicky ovládli firmu Turf Praha. Podle neoficiálních informací vyplatili původním majitelům 170 milionů korun. Firmě patří chuchelské budovy (včetně tribuny) a část pozemků, její dceřiná firma TMM v Praze veškeré dostihy pořádá.

Čtvrtinový podíl v Turf Praha ale nadále patří Jockey Clubu. "My tam zatím zůstáváme. Nevím, zda by to od nás chtěli Vítkovi koupit, žádná taková nabídka při našem jednání nepadla," uvedl prezident Charvát.

Výměna podílu za sázkovou kancelář?

Jiří Charvát zároveň představil svou vizi, že by Jockey Club mohl majetkový podíl ve firmě Turf Praha případně vyměnit za sázkovou kancelář TOTO CZ, specializovanou na dostihové sázky, která Vítkovým také "spadla do klína". Turf Praha je jejím stoprocentním majitelem.

Charvát soudí, že by právě skrze tuto kancelář, která na trhu vystupuje pod obchodní značkou Betino, bylo možné do českého Turfu dostat daleko více peněz. "Tak jak je to ve všech vyspělých dostihových zemích, kde se tenhle sport primárně financuje ze sázek, nyní převážně internetových. Samozřejmě bychom se museli spojit s nějakým silným zahraničním partnerem a dát fanouškům dostihů podstatně širší nabídku z celého světa, nejen o víkendech, ale sedm dní v týdnu, od rána do večera," načrtává svou představu o sázkách jako daleko významnějším zdroji financování českého dostihového sportu Jiří Charvát.

Nájem pozemků by Vítkovi neměl vadit

Sám si myslí, že je vlastně dobře, když chuchelské závodiště koupil movitý člověk, který může do nutné modernizace investovat peníze ze svého a není závislý na úvěru. "Ale do hlavy samozřejmě nikomu nevidíte. To se časem ukáže, jaké má pan Vítek záměry," poznamenává s jistou dávkou obezřetnosti Charvát.

O zájmech nového majitele může více napovědět i to, jak se postaví k záležitosti ohledně chuchelským pozemků. Ty zatím patří státnímu pozemku Dostihové závodiště Praha, který je od září 2016 v likvidaci. Stát teď může pozemky prodat, nebo je nadále jen pronajímat. Vítek s manželkou – ještě dříve, než firmu Turf Praha ovládli – o koupi pozemků několik měsíců usilovali. Nabízeli za ně 90 milionů korun. Bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) ale těsně před tím, než úřad opustil, veškeré úvahy o prodeji utnul.

"Rozhodl jsem, že státní majetek v rámci dostihového závodiště nerozprodáme, a to s ohledem na jeho rozsah a význam pro pořádání dostihů v hlavním městě. Chceme vytvořit takové podmínky, aby mohly areál dostihového sportoviště využívat i budoucí generace," uvedl na konci listopadu končící Jurečka.

Ministerstvo zemědělství je zakladatelem státního podniku, ale nová vláda může mít na věc jiný názor. "Patrně o tom definitivně rozhodne nový kabinet s důvěrou. V tuto chvíli je vše při starém. Pozemky teď pronajímáme vždy jen na jeden rok s automatickou prolongací," uvádí pro HN likvidátor státního podniku Vladimír Čapek.

"Jestliže manželům Vítkovým jde skutečně o koně a jezdecký sport, tak jim jistě nebude vadit, že pozemky budou mít od státu jen pronajaté. Byť si myslím, že by bylo lepší a jistější, kdyby tam byl nějaký dlouhodobý pronájem, třeba na padesát let," soudí podnikatel a prezident Jockey Clubu ČR Jiří Charvát.

Marie Vítková v prosinci slíbila, že letos představí novou vizi chuchelského závodiště. "Chceme z něj vybudovat velký a moderní jezdecký areál, který by se plně vyrovnal podobným areálům ve světě," prohlásila tehdy.

Týdeník Ekonom, který vychází ve čtvrtek 8. února, přináší velký rozhovor s podnikatelem Jiřím Charvátem o jeho byznysu v oblasti strojírenství.

