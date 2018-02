Tržní ceny bytů a rodinných domů v Česku v posledním čtvrtletí loňského roku mezičtvrtletně dále rostly, více podražily byty. Ceny pozemků poprvé od roku 2011 stagnovaly. V meziročním srovnání nejvíce podražily rovněž byty, nejméně pozemky. V tiskové zprávě to sdělila Hypoteční banka.

Z HB Indexu, který sleduje hodnotu nemovitostí, vyplývá, že ceny bytů meziročně vzrostly o 12,7 procentního bodu na hodnotu 126,5. Mezičtvrtletně stouply o 3,1 procentního bodu. Základní hodnotu indexu 100 bodů představují skutečné ceny nemovitostí k 1. lednu 2010. Byty tak od tohoto data podražily více než o čtvrtinu.

"Tempo růstu cen bytů ve druhé polovině loňského roku oproti prvnímu pololetí mírně zpomalilo. Nejvyšší nárůsty cen si v posledním kvartále připsaly byty v Olomouckém a Středočeském kraji a v Praze. Ceny bytů rostly i ve všech ostatních krajích kromě Jihočeského. Opět platilo, že ceny starších panelových bytů rostly rychleji než u cihlových," uvedl ředitel nemovitostního odboru Hypoteční banky Petr Němeček. Největší zájem přetrvával u bytů kategorie 2+1, případně 2+kk.

"Samostatnou kapitolu opět tvořila Praha. Zde zpomalil růst cen starších bytů. Cena nových projektů naopak začíná až na 70 000 korun za metr čtvereční," doplnil Němeček. Kvůli vysokým cenám se podle něj přesunulo těžiště prodejů novostaveb do středočeských lokalit.

Rodinné domy podražily meziročně o 7,5 procentního bodu na 120,4. Mezičtvrtletně se index zvýšil o dva body. Němeček uvedl, že na trhu přetrvávala stabilní nabídka developerů, nejčastěji v podobě řadových domů v okolí velkých měst. "Nadále přetrvával zájem o starší rodinné domy ve zhoršeném stavu, které oslovují zájemce o vlastní bydlení zejména nižší pořizovací cenou a možností postupných úprav dle vlastních představ. U novostaveb přetrvával trend výstavby v nízkoenergetickém standardu," dodal Němeček.

Index cen pozemků se meziročně zvýšil o 4,4 procentního bodu na 139,8. Mezičtvrtletně stagnoval. Nevzrostl poprvé od začátku měření indexu v roce 2011. "Růst cen pozemků se na sklonku roku prakticky zastavil, a to i přes stabilní poptávku. Částečně je to způsobeno i tím, že vysoké ceny pozemků v okolí velkých měst začaly vytlačovat poptávku do vzdálenějších lokalit," uvedl Němeček. Na trhu podle něj přetrvával zájem o levnější pozemky bez kompletních veřejných sítí.

HB Index sleduje byty, rodinné domy a pozemky. Je založen na reálných odhadech tržních cen nemovitostí, které si prostřednictvím hypotečního úvěru pořídili klienti Hypoteční banky.

