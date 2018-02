Úspěšný premiérový let Falconu Heavy, který je nejsilnější raketou současnosti, otevřel soukromé americké společnosti SpaceX cestu ke komerčním letům. První dva by se mohly uskutečnit ještě v první polovině letošního roku.

Na tomto termínu se společnost SpaceX dohodla se Saúdskou Arábií, která si objednala vynesení velkého telekomunikačního satelitu Arabsat 6A. Další let, který se podle harmonogramu uskuteční nejdříve v červnu, bude pro americkou vládu v rámci Vesmírného zkušebního programu (STP) ministerstva obrany. Falcon Heavy bude mít v nákladovém prostoru celou sérii vojenských a vědeckých družic.

Plánovány jsou i další lety Falconu Heavy, konkrétně pro telekomunikační společnosti Inmarsat a Viasat a také pro americkou vládu v rámci pokračování programu STP.

Muskova společnost raketu Falcon Heavy považuje za vývojový mezistupeň k pilotovaným letům na Mars. Společnost SpaceX, kterou Musk založil v roce 2002, loni oznámila, že chce letos s pomocí Falconu Heavy uskutečnit let k Měsíci, do jehož blízkosti dopraví dva lidi, kteří si cestu objednali. Pilotovaná mise k souputníkovi Země, která by byla první od doby, kdy NASA před půlstoletím ukončila program Apollo, se ale zřejmě v plánované podobě neuskuteční. Musk totiž v úterý prohlásil, že Falcon Heavy nebude používán k letům s lidskou posádkou a že SpaceX se místo toho bude soustřeďovat na dokončení zcela nové rakety BFR (Big Falcon Rocket, ale říká se jí také Big Fucking Rocket).

SpaceX má též v úmyslu létat na Mars, a to právě s pomocí BFR. Musk by rád k rudé planetě první lidskou posádku vyslal už v roce 2024 a o dva roky dříve by se mohla uskutečnit nákladní mise.

Obzvláště důležité jsou podle odborníků demonstrační lety pro americkou vládu. V případě úspěšných startů může SpaceX získat kontrakty pro vynášení aparátů klíčových pro bezpečnost Spojených států.

Falcon Heavy je schopen na nízkou oběžnou dráhu kolem Země vynést zhruba 64 tun nákladu, což žádná jiná raketa v současnosti nezvládne. Podobný nosič, nazývaný SLS, vyvíjí americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA). Podle zveřejněných parametrů by měly první verze SLS dokázat dopravit na nízkou orbitu 70 tun nákladu, pozdější pak až 130 tun. Pokud jde ale o cenu letů, nebude moci NASA společnosti SpaceX konkurovat. Zatímco let Falconu Heavy bude podle portálu The Verge stát od 90 milionů dolarů (1,8 miliardy korun), u SLS se počítá s cenou za start podle odhadů NASA okolo jedné miliardy dolarů (20,4 miliardy korun).

Související