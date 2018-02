Propad hodnoty virtuálních měn může pokračovat. Alespoň to tvrdí hlavní investiční analytik banky Goldman Sachs Steve Strongin. Ve své nejnovější analýze sice neuvedl časový horizont, cenové pohyby na trhu s kryptoměnami ale podle něj jasně ukazují, že se jedná o bublinu.

"Vzhledem k absenci vnitřní hodnoty se cena kryptoměn, které nepřežijí, propadne až k nule," poznamenal Strongin s tím, že mnoho z dnešních digitálních měn nemá budoucnost kvůli tomu, že transakce s nimi prováděné jsou pomalé, měny mají problémy se zabezpečením a jejich provoz je nákladný.

Za poslední týdny se celková tržní hodnota virtuálních měn propadla podle serveru coinmarketcap.com přibližně z 800 miliard dolarů na méně než polovinu. Například cena bitcoinu se v prosinci vyšplhala téměř až na 20 tisíc dolarů, v úterý ale spadla až k šesti tisícům. Teď už cena znovu roste a nyní se pohybuje okolo osmi tisíc dolarů.

Ještě větší propad zaznamenal například jeden z konkurentů bitcoinu – ripple. Na začátku ledna se dal nakoupit a prodat za více než tři dolary, současná cena je necelých 80 centů. Ethereum, podle tržní hodnoty druhá nejvýznamnější virtuální měna, se obchodovalo za více než 1400 dolarů, aktuálně stojí zhruba osm set.

Strongin však zároveň nevyloučil možnost, že cena kryptoměn, které konkurenční boj ustojí, poroste. "To, že je na tomto trhu bublina, ještě neznamená, že cena některých kryptoměn, které přežijí, nemůže růst. Ale zároveň si myslím, že u většiny, či dokonce u všech virtuálních měn, se již na předchozí dosažené rekordní ceny znovu nepodíváme," uvedl Strongin.

Ve svém komentáři se kryptoměnám a konkrétně bitcoinu věnuje i komentátor agentury Bloomberg David Fickling. Podle něj bitcoin nemá šanci stát se skutečnou měnou. "Obrovské kolísání jeho ceny je velkým problémem, pokud chcete mít nějakou jistotu ohledně hodnoty vašich transakcí či bohatství. I měny jako uzbecký sum či etiopský bir tak mají větší šanci stát se doplňkem amerického dolaru."

Fickling také poukazuje na to, že někteří lidé propagovali investice do bitcoinu s tím, že jeho cena nejde ruku v ruce s cenami jiných, tradičních aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy či komodity. Současné propady na akciových trzích však podle něj ukázaly pravý opak. Ukázalo se, že mnohem lepším takzvaným bezpečným přístavem je zlato, i když ani to se ztrátám nevyhnulo.

Zatímco hodnota akciového indexu S&P 500 se od 26. ledna (kdy dosáhl svého rekordu) do tohoto pondělí snížila téměř o osm procent, zlato odepsalo jen 0,7 procenta a americké desetileté dluhopisy pouze 0,4 procenta. Pro porovnání cena bitcoinu se propadla o 35 procent. Podle Ficklinga tak bitcoin nelze považovat "za vhodnou pojistku proti turbulencím na finančních trzích".

