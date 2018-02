Evropská unie umí zpříjemnit život milovníkům technologií. I jen kompromisní zrušení datového roamingu přispělo k tomu, že i Češi používali na cestách mobilní data mnohem častěji a bez obav z obřích účtů. Nový pokus odstranit digitální hranice v Evropě ale proti tomu působí bezzubě. Evropský parlament výraznou většinou 557:89 hlasům schválil ustanovení, které provozovatelům online obchodů zakáže diskriminovat zákazníky podle jejich národnosti.

Nová pravidla mají zabránit dvojím cenám na internetu, kdy část obchodníků nabízí na různých lokálních variantách svých služeb jiné ceny za identické zboží nebo neumožňuje nákup ze zahraničí. Týká se to například koncertů, vstupenek do zábavních parků nebo na koncerty. Pozitivní vliv na české zákazníky by legislativa měla mít například na zboží na evropských mutacích Amazonu, které vybrané zboží neposílají do jiných států.

Německý Amazon.de nabízí bezplatné poštovné na nákupy nad 1000 korun, ale odmítá do Česka doručit například některé své vlastní produkty jako je čtečka Kindle Oasis nebo tablety Fire a velké množství elektrických spotřebičů jako jsou ledničky, pračky či televizory. Právě u velkých spotřebičů je podle analýzy Evropské komise nejčastější omezení nákupů ze zahraničí – týká se až 86 procent obchodů.

Nová pravidla by měli internetoví obchodníci začít uplatňovat ještě do konce letošního roku – do devíti měsíců od chvíle, kdy její znění vyjde v Úředním věstníku Evropské unie. Nejdříve ale rozhodnutí Evropského parlamentu musí oficiálně schválit Evropská rada.

Orgány Evropské unie chtějí usnadnit také doručování koupeného zboží přes hranice. Pomoci v tom má regulace doručovacích služeb. Podle návrhu Evropské komise budou moci jednotlivé státy EU kontrolovat ceny služeb velkých logistických firem, které podle zjištění Evropské komise někdy neodpovídají reálným nákladům .

Evropská komise pak bude zveřejňovat ceníky všech sledovaných velkých firem, aby si zákazníci mohli snadno porovnat náklady na doručení.

Bez toho, co je snadné získat z Česka

Kvůli nátlaku velkých držitelů autorských práv, jako jsou hudební či filmová studia však nová legislativa vyjmula problematiku elektronického obsahu chráněného copyrightem. To znamená, že elektronické knihy, filmy nebo videohry budou moci mít v Evropě různé ceny a prodejci budou moci odmítnout jejich prodej „cizincům“, například kontrolou místa vydání platební karty.

Toto omezení zároveň znamená, že služby jako Netflix budou mít v různých zemích Evropy nadále výrazně odlišnou nabídku obsahu – ta ve Velké Británii nebo Německu je bohatší než obsah dostupný z Česka. Odlišné ceny má také Sony nebo Microsoft u videoher nabízených ve vlastních online obchodech. Někdy jsou výhodnější ceny v korunách, často jsou ale lepší nabídky v jiných zemích.

Podle schváleného dokumentu musí Evropská komise do dvou let od zahájení nových pravidel zhodnotit, zda se tato pravidla mají rozšířit i na produkty chráněné digitálním copyrightem.

