Na konci ledna zveřejnil Elon Musk na svém instagramovém účtu krátké video se vzkazem, že něco takového by lidé na párty dělat neměli. Na snímku byl k vidění on sám, jak s obrazem za zády vybíhá vstříc kameře a v rukou drží zbraň, ze které chrlí plameny. Takto přes sociální sítě zahájil prodej plamenometu značky Boring Company, což je jedna z mnoha firem, v nichž excentrický miliardář drží podíl.

Příběh s plamenomety je v mnohém pro Muska příznačný - během pár dnů vyprodal všech 20 tisíc vrhačů plamenů, jeden se prodával po 500 dolarech. Takže lidé, kteří o zábavných zbraních, před jejichž unáhleným nákupem varovaly i některé americké úřady, poslali na účet Muskovy firmy 10 milionů dolarů, tedy asi 200 milionů korun. Aniž by ovšem zařízení mohli předem držet v ruce, nebo o něm získat nějaké širší, ucelenější informace. Prostě uvěřili jeho přesvědčivému podání a zručnému marketingu, což je doména i jiného jeho, a mnohem podstatnějšího byznysu - automobilky Tesla.

Boring Company je firma, která se věnuje ulítlejším Muskovým nápadům. Prodává plamenomety, nabízela kšiltovky, ale především rozvíjí projekt podzemních tunelů, které by mohly jednou spojovat velká města. Dokonce už zveřejnil mapu tunelů pod Los Angeles, které by jednou mohly vyřešit chronické dopravní zácpy kalifornské metropole. Firma samozřejmě vyvinula i vlastní razící stroj.

V tunelech, které by jednou chtěl Musk s Boring Company budovat, by se kromě aut měly prohánět i kapsle v přepravním systému zvaném hyperloop, který je postavený na vakuovém principu a jehož koncept Musk se svým týmem představil a nabídl jiným společnostem. Momentálně na stavbě prvních testovacích tratí pracují společnosti Hyperloop One a Hyperloop Transportation Technologies, která už uzavřela mimo jiné memorandum o spolupráci třeba s Brnem. Svůj projekt hyperloopu rozvíjí i přímo Musk, zřejmě i kvůli němu razí u Los Angeles testovací tunel v areálu podniku SpaceX.

Právě SpaceX, jehož raketa Falcon Heavy, nejvýkonnější stroj současnosti, včera poprvé vzlétla do kosmu, je spolu s Teslou nejdůležitější byznysovou aktivitou Elona Muska. Firmu, která vysílá do vesmíru rakety, jež se pak umí vrátit i na Zem, původem jihoafrický podnikatel založil v roce 2002. O šest let později byla SpaceX první privátní společnosti, která vyslala svou raketu na nízkou oběžnou dráhu, šlo o model Falcon 1. V roce 2015, už ale s Falcon 9, vystoupala SpaceX do kosmu a pak se vrátila zpět s tím, že dokázala přistát jak na pevnině, tak na oceánské plošině. Tržní hodnota firmy, mezi jejíž klienty patří třeba NASA a která chce podle Muskova zadání vyvinout raketu schopnou doplout k Marsu, se pohybuje kolem 21 miliard dolarů. Jen loni na podzim firma získala od investorů 450 milionů dolarů. Dobývání kosmu a vynášení satelitů je nesmírně perspektivní byznys.

Peníze loni mohutně sháněla i automobilka Tesla, v jejímž čele Musk také stojí a kterou rozjížděl v roce 2003. Té se podařilo upoutat na sebe enormní pozornost a donutit podstatně větší koncerny věnovat se elektromobilitě a vymezovat se vůči Tesle. Přitom její objemy výroby jsou ve srovnání s Volkswageneme nebo Toyotou zanedbatelné - Tesla za posledních pět let vyrobila asi 300 tisíc vozů, což odpovídá ani ne čtvrtletní produkci mladoboleslavské Škodovky.

A především se společnost propadá do stále hlubší ztráty, protože se jí nedaří rozjet velkovýrobu nejlevnějšího Modelu 3, který jí má zaručit přísun hotovosti, jíž by pokrývala investiční výdaje do továren a vývoj nových technologií. Akcionáři ale Muskovi stále věří, takže cena akcií Tesly loni stoupla o 40 procent a její celková hodnota překonala 50 miliard dolarů, čímž překonala cenu třeba mnohonásobně většího a na rozdíl od ní ziskového Fordu.

Musk si na chod Tesly ale hodně napůjčoval. A to nejen od bank, ale i od svých zákazníků - půl milionu lidí si u něj objednalo Tesly Model 3, stovky elektrických nákladních vozů Tesla Semi Truck si rezervovaly velké obchodní korporace. Společnost díky tomu od svých klientů vybrala stovky milionů, které jí pomáhají přežít. A Musk pokračuje v líbivých slibech, už představil koncept supersportovního vozu Tesla Roadster nebo elektrický pick-up a také tajemný model Tesla Y. I na ně, ačkoli na trh, pokud vůbec, přijdou až za několik let, už začal nebo začne vybírat zálohy.

Že je Musk výtečný obchodník a lidé mu ledacos odpustí, ukázala i jeho australská mise. Podnikatel, který první velké peníze vydělal na prodeji platební brány PayPal, se hodně angažuje v alternativních zdrojích energie. Staví velkou továrnu na výrobu autobaterií a se svým bratrem už před lety rozjel společnost Solar City, která zásobuje americké domácnosti, a hlavně osazuje střechy jejich domů, fotovoltaickými panely. A tak nějak mimochodem Musk nabídl regionu na jihu Austrálie, který trápí chronické výpadky proudu, že mu do 100 dnů postaví obří baterii, která bude umět uchovávat elektřinu pro desítky tisíc domácností.

A opravdu to stihl, což pro Muska, jehož Tesla je známá neustálým odsouváním termínů dodávek (nejnovější to lze vidět u Modelu 3, který fabrika měla chrlit už v tisícikusových měsíčních sérií, ale zatím zvládá jen desítky vozů týdně), byla dobrá zpráva. Jenže - limit 100 dnů Musk ohlásil v červenci s dodatkem, že bude platit od podpisu smlouvy. A ten se odehrál na konci září, takže ve skutečnosti těch dní na stavbu baterie bylo podstatně víc.

Muskovi ale jeho obratná hra na vizionáře s geniálním marketingovým zápalem vychází. Podle magazínu Forbes jeho jmění činí 20 miliard dolarů. Že si opravdu věří, ukázala jeho aktuální dohoda s akcionáři Tesly - na příštích deset let si stanovili cíl, že tržní kapitalizace automobilky se více než zdesetinásobí na 650 miliard dolarů a její tržby "poskočí" na 175 miliard dolarů ročně. Po dobu, než se tak stane, Musk nebude pobírat žádný plat coby šéf firmy, ale pak se může těšit na tučnou odměnu - měl by nárok až na bonus 75 miliard dolarů.

