Z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě je na úterý 21:05 středoevropského času plánován premiérový start nejsilnějšího raketového nosiče současnosti, kterým je Falcon Heavy americké soukromé společnosti SpaceX Elona Muska. Ten opakovaně varoval, že se první let nemusí zdařit, pokud bude ale úspěšný, vynese raketa do kosmu Muskův elektromobil Tesla Roadster s postavou hvězdného muže Starmana.

Start nové rakety, která je dalším krokem k pilotovaným vesmírným expedicím, bude mimořádný i díky tomu, že SpaceX se pokusí o řízený návrat všech tří prvních stupňů nosné rakety. Dva z nich mají přistát přímo v areálu vesmírného střediska a třetí na plošině v Atlantickém oceánu.

SpaceX má pro uskutečnění mise tříhodinové letové okno. Zážeh 27 motorů nového raketového nosiče byl plánován na 13:30 místního času (19:30 SEČ), v případě vynuceného odkladu tak bude mít Falcon Heavy k cestě do kosmu ještě další tři hodiny. Už nyní se počítá zhruba odkladem o hodinu a půl.

Upper atmosphere winds currently 20% above max allowable load. Holding for an hour to allow winds to diminish. #FalconHeavy