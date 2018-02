Českému průmyslu se dařilo nejvíce za posledních šest let. Průmyslová výroba loni podle Českého statistického úřadu meziročně stoupla o 5,7 procenta. Po očištění od vlivu počtu pracovních dnů produkce vzrostla o 6,2 procenta, loni totiž bylo ve srovnání s rokem 2016 o dva pracovní dny méně. "Česko je průmyslová země, která si vydobyla silné postavení v rámci Evropy. V současnosti má český průmysl výhodu nízkých mzdových nákladů proti zemím v západní Evropě. Tato výhoda se s rostoucími mzdami bude postupně vytrácet," říká hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

K růstu přispěla hlavně výroba automobilů, která rostla o více než devět procent. Závislost Česka na automobilovém průmyslu potvrdila i včerejší čísla o tuzemském exportu. Podíl vývozu motorových vozidel loni vzrostl už na 28,6 procenta.

Hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler si myslí, že tempo výroby automobilů brzy zpomalí. Podle Seidlera o tom svědčí slabší růst nových zakázek v automobilovém průmyslu, které loni spíše stagnovaly. V předchozích letech naopak rostly až o 20 procent. "Období dvouciferného růstu automobilového sektoru se tak patrně chýlí ke konci, ačkoliv výroba by měla zůstat nadále velmi silná, meziroční tempo růstu v letošním roce zpomalí," tvrdí Seidler. I proto Seidler očekává, že téměř šestiprocentní růst průmyslu se už letos nebude opakovat. "Celková dynamika bude v letošním roce mírně slabší, a to kolem 3,5 procenta," dodává Seidler.

Podobný růst průmyslu pro rok 2018 očekává také analytik ČSOB Petr Dufek. Hlavním důvodem letošního pomalejšího tempa podle něj bude nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců.

"Podle našeho šetření by v první polovině roku 2018 měly zakázky i investice dále růst. Firmy jsou však ve svých výhledech pro tento rok již opatrnější. V úvahu totiž musí vzít například i posilování kurzu koruny a úrokových sazeb, růst cen materiálu a surovin. Naráží také na nedostatek kvalifikované pracovní síly, což má vliv i na zvyšování mzdy," dodává Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy.

I podle analytika UniCredit Bank Jiřího Poura je nejvýraznější překážkou, která brání firmám ve zrychlení dynamiky produkce, trvající akutní nedostatek pracovních sil, což se projevuje velmi nízkou nezaměstnaností a silným růstem ceny práce.

Největší výzvou pro průmysl v tomto roce bude podle analytika Raiffeisenbank Františka Táborského postupný nástup nových technologií, a to hlavně v automobilovém průmyslu, který je pro tuzemskou ekonomiku klíčový. "Pokud by místní automobilky nestíhaly světový trend elektrifikace, silně by to zasáhlo celou ekonomiku. K tomu počítáme s dalším posilováním české koruny a silným růstem mezd, které budou místní výrobce tlačit ke zvyšování konkurenceschopnosti. I proto bude jejich situace v tomto roce ztížená ve srovnání s rokem předchozím," uvedl. Pro tento rok tak odhaduje, že průmysl mírně zpomalí své tempo růstu zhruba na čtyři procenta.

Kromě automobilového průmyslu výrazně rostla i výroba elektrických zařízení a elektřiny, nedařilo se naopak těžebnímu průmyslu. V prosinci tuzemský průmysl zpomalil růst na osm procent z listopadových 8,5 procenta.

Nové zakázky loni proti roku 2016 stouply o 6,6 procenta. Průmyslovým podnikům více pomohla poptávka z Česka. Zakázky ze zahraničí se loni zvýšily o 5,3 procenta, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 9,1 procenta. Tržby v průmyslu loni meziročně stouply o 6,5 procenta.

Průměrný počet zaměstnanců v průmyslových podnicích s 50 a více zaměstnanci se loni meziročně zvýšil o dvě procenta. Průměrná hrubá měsíční mzda v průmyslu loni vzrostla o 6,9 procenta na 31 418 korun.

V prosinci hodnota nových zakázek meziročně stoupla o 6,8 procenta. Tržby v prosinci naopak meziročně klesly o 0,4 procenta. K meziročnímu růstu průmyslové produkce v posledním loňském měsíci pomohla zejména automobilová produkce, výroba elektrických zařízení a kovovýroba. Snížila se ale produkce u výroby kovů a slévárenství nebo u výroby ostatních dopravních prostředků.

Stavebnictví rostlo o více než dvě procenta

Stavební produkce v Česku se loni meziročně zvýšila o 2,1 procenta. Dařilo se pozemnímu stavitelství, naopak produkce inženýrského stavitelství klesla. V prosinci se stavební produkce meziročně snížila o 0,4 procenta.

Stavební produkce v roce 2017 bez očištění o vliv nižšího počtu pracovních dnů meziročně stoupla o 1,7 procenta. "Za celý rok 2017 jsme zaznamenali mírný růst stavební produkce, růst hodnoty nových zakázek i výrazný růst orientační hodnoty vydaných stavebních povolení. Rostl také počet zahájených i dokončených bytů," zhodnotila výsledky Petra Cuřínová z oddělení statistiky stavebnictví ČSÚ.

Pozemní stavitelství loni meziročně vzrostlo o pět procent. Produkce inženýrského stavitelství naopak o 5,7 procenta klesla.

Stavební firmy s 50 a více zaměstnanci loni v tuzemsku uzavřely 61 515 zakázek. Jejich celková hodnota meziročně vzrostla o 9,3 procenta na 202,6 miliardy korun. Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky byla 3,3 milionu korun.

Úřady loni vydaly 84 164 stavebních povolení, což bylo o procento více než o rok dřív. Podle Štěpána Křečka je to ale při současném tempu růstu ekonomiky málo. "Pomalá výstavba nových bytů předurčuje vysoké ceny na realitním trhu. V roce 2018 se situace nezlepší, a zvláště pro mladé rodiny bude stále těžší pořídit si nový byt. Rychlejšímu rozvoji tohoto odvětví by značně pomohla úprava legislativy," myslí si Křeček. Orientační hodnota těchto staveb byla 352,9 miliardy korun, a v porovnání s rokem 2016 se tak zvýšila skoro o čtvrtinu.

Podlahová plocha nových budov povolených v roce 2017 meziročně vzrostla o 6,2 procenta na 6,44 milionu metrů čtverečních. Počet zahájených bytů se loni zvýšil o 15,8 procenta na 31 521. Počet zahájených bytů v rodinných domech vzrostl o 17,7 procenta, v bytových domech byl růst dokonce o 23,4 procenta.

Počet dokončených bytů se loni meziročně zvýšil o 4,6 procenta na 28 575 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 4,2 procenta, v bytových domech o tři procenta.

V prosinci loňského roku klesla stavební produkce v Česku meziročně o 0,4 procenta. Bez očištění o sezonní vlivy se snížila o 3,2 procenta. Produkce v pozemním stavitelství meziročně klesla o více než procento. Produkce inženýrského stavitelství se snížila o 9,2 procenta.

