Rekonstruovaná polská vláda premiéra Mateusze Morawieckého v rámci širších změn ve vedení státních podniků překvapivě v pondělí večer odvolala šéfa největší polské a středoevropské ropné firmy PKN Orlen Wojciecha Jasińského. Do čela firmy, která je většinovým majitelem českého Unipetrolu, usedne místo něj Daniel Obajtek, v posledním roce šéf čtvrté největší energetické polské firmy Energa.

Pozice Jasińského se považovala za neotřesitelnou, protože je to jeden z nejbližších spolupracovníků šéfa vládní strany Právo a spravedlnost Jaroslawa Kaczyńského. Polští analytici se v prvních reakcích domnívají, že Jasiński zřejmě jednal příliš nezávisle a odmítal se podřídit politice vlády, v jejímž rámci měly největší polostátní firmy podporovat rozmanité politické programy. Jasiński sice do firmy nastoupil krátce po příchodu nové konzervativní vlády na podzim 2015, ale nechtěl pozici koncernu podkopávat různými politickými sliby. Od PKN Orlen se totiž čekalo, že bude například investovat do stavby první polské jaderné elektrárny nebo že se bude podílet na nejvíce zmiňovaném programu polské elektromobility.

Podle deníku Rzeczpospolita mohla k pádu Jasińského přispět nabídka, že odkoupí menšinový podíl v českém Unipetrolu, kde má dosud PKN Orlen 63 % akcií. Výkup akcií by firmu stál zhruba 3,05 miliardy zlotých, aby dosáhla na 90 % akcií. Ve Varšavě má mnoho politiků vládní strany, která vydává miliardy na různé domácí rozvojové a sociální programy, Jasińskému za zlé, že tyto peníze chce zaplatit v Česku.

Podle výkladu deníku Puls Biznesu jde o osobní spor Wojciecha Jasińského a ministra energetiky Krzysztofa Tchórzewského, jehož ministerstvo má státní dohled nad PKN Orlen. Dlouhodobě spolu nevyházeli a právě Tchórzewskému se nelíbilo, že polská firma vykupuje akcie Unipetrolu od menšinových akcionářů.

I podle analytika think-tanku Polityka Insight Roberta Tomaszewského jde o spor mezi Jasińským a Tchórzewským, kde hraje roli výkup akcií Unipetrolu. "Podle našich informací Obajtek nezastaví výkup, protože procedura už skončila," řekl Tomaszewski. Podle něj z rekonstrukce vlády vyšel ministr Tchórzewski posílen. Ministr energetiky byl dlouho frustrován, že Jasiński se přímo domlouvá na klíčových rozhodnutích s Kaczyńským a že největší polská firma je tak politicky nezávislá na vlivech dalších skupin soupeřících uvnitř vládního tábora.

Nástupem Daniela Obajtka, který vyměnil také několik dalších lidí v čele firmy, se posiluje v polské vládě pozice ministra energetiky, který mimo jiné podporuje stavbu první polské jaderné elektrárny, o jejímž osudu se dlouho spekuluje.

Obajtek nemá dlouhé zkušenosti s vedením velkých firem. Vzděláním je veterinání hygienik, věnoval se bezpečnosti a hygieně práce a krizovým situacím týkajícím se životního prostředí. V letech 2006 až 2015 byl starostou pětitisícové vesnice Pcim. Předtím vedl sedm let malou firmu Elektroplaście, od roku 2015 do března 2017 byl šéfem Agentury restrukturalizace a modernizace zemědělství, od března 2017 šéfem koncernu Energa.

V něm provedl zásadní restrukturalizaci, zrušil více než polovinu firem v rámci tohoto koncernu a propustil na 1200 lidí. Nemá zjevně rád obnovitelnou energii, zrušil například všechny kontrakty s dodavateli zelené energie, především z větrných zdrojů. V Sejmu z jeho iniciativy prošel nový zákon o obnovitelné energii, který je vůči jejím producentům přísnější.

S ropným průmyslem měl dosud společné jen to, že byl předsedou dozorčí rady firmy Lotos - Biopaliva, patřící do druhé největší polské ropné firmy Lotos.

Z vedení PKN Orlen musí odejít také dosavadní náměstek ředitele Miroslaw Kochalski a členka vedení Marie Sosnowská, odpovědná za investice a nákupy. Oba přišli do vedení firmy během loňského roku.

Kádrová výměna v PKN Orlen není jedinou změnou ve vedení státních firem po rekonstrukci vlády. Například ve firmách napojených na ministerstvo obrany probíhá čistka, která má odstranit lidi bývalého kontroverzního ministra obrany Antoniho Macierewicze.

