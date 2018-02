O vítězství v závodě o první funkční autonomní vozy usilují všechny automobilové i technologické firmy, které se ho účastní. Někteří se kvůli tomu možná dopouštějí i nepoctivých praktik. V pondělí začíná jeden z nejvýznamnějších procesů v Silicon Valley. Soud rozhodne, zda došlo ke špinavé hře ze strany Uberu. Ten měl podle svého konkurenta Waymo z dílny zakladatelů Googlu ukrást jejich vývoj a využít ho ve svůj prospěch.

Ve sporu mezi Alphabetem, matkou Waymo, a Uberem jde především o jednoho člověka. Vývojář Anthony Lewandowski byl zprvu součástí týmu Waymo, souběžně ale tajně pracoval na svém vlastním start-upu Otto. Po nějaké době se však rozhodl naplno přejít k tomuto svému projektu, který se zabýval stejnou činností jako jeho původní zaměstnavatel, tedy vývojem samořídících vozidel.

Základem sporu je tvrzení společnosti Waymo, že ji Lewandowski opustil se 14 tisíci důvěrných souborů. Po pár měsících se na scéně objevuje druhá strana sporu, provozovatel sítě sdílení automobilů Uber, který Lewandovského start-up koupil.

Cílem bylo zrychlit tím vlastní cestu k autům bez řidiče. A to se skutečně povedlo. Uberu trvalo několik měsíců to, na čem Waymo pracovalo sedm let. Obě firmy tak dnes disponují technologií laserového naváděcího systému, který zajišťuje autonomním vozidlům orientaci na vozovce.

Lewandowski tvrdí, že všechny důvěrné informace, které si z Waymo odnesl, vymazal. Uber k tomu dodává, že své technologie dosáhl plně po vlastní ose a že se zmiňovaná citlivá data vůbec na jejich servery nedostala.

Kolem sporu se vytvořila atmosféra připomínající hon na čarodějnice. Uber se mnohým pozorovatelům jeví jako z podstaty zlá společnost. Došlo to až tak daleko, že debaty musel mírnit soudce William Alsup, který o případu rozhoduje.

"Jádrem tohoto sporu stále zůstává, zda Uber zneužil obchodní tajemství, nikoliv jestli je Uber zlá korporace," řekl pro web Business Insider Alsup. Dodal také, že zaměstnanec po odchodu z předchozího zaměstnání nemůže vymazat své získané znalosti.

Ať už dopadne soud jakkoliv, Uberu to v cestě k autonomním vozidlům nezabrání. U svých v současnosti testovaných aut používá zatím odlišnou technologii vyvinutou společností Velodyne. Větší riziko mu tak podle odborníků hrozí z poškozené reputace. Tento spor je totiž jen dalším v řadě skandálů, které v posledních letech firmu provází. Nejvýraznější z nich je loňský dopis bývalého zaměstnance společnosti, který tvrdí, že se Uber nabourával do počítačových sítí své konkurence a získával tak informace a někdy je i sabotoval.

