Český export stále více závisí na vývozu aut. Ten meziročně vzrostl o 7,8 procenta a dosáhl svého rekordu ve výši 995 miliard korun. Přebytek české obchodní bilance skončil loni druhým nejlepším výsledkem v historii Česka. "Podíl exportu motorových vozidel na celkových exportech tak za rok 2017 dosáhl 28,6 procenta. Tento podíl se postupně zvyšuje, v roce 2014 činil 22,8 procenta, v roce 2011 pak "pouhých" 20 procent", uvedl hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler.

Podle Asociace exportérů na letošní rok nelze počítat s dalším významným růstem exportu. "Protože zcela určitě dojde k dalšímu posilování koruny. Automobilový průmysl jako tradiční tahoun vývozu v tuto chvíli již ve třech skupinách ze šesti (podle členění ČSÚ) zaznamenává stagnaci, či dokonce propad proti roku 2016," uvedl v lednu místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk.

Letošní rok tak nejspíš loňské výsledky nepřekoná. "Očekáváme, že během roku začne postupně klesat evropská poptávka po automobilech, která se po čtyřech letech nepřerušeného růstu nejspíš dostává do bodu nasycení," uvedl analytik UniCredit Bank Jiří Pour.

Již dochází v případě tuzemského automobilového průmyslu ke ochlazení. "Tomu nasvědčuje zpomalení růstu nových zakázek v automobilovém průmyslu, které v roce 2017 spíše stagnovaly, zatímco v předešlých letech rostly až o 20 procent," řekl Jakub Seidler.

Celkový export tuzemských firem byl loni rekordní. V přeshraničním pojetí se meziročně zvýšil o 5,7 procenta na 4,2 bilionu korun. O pětinu vzrostl export do Číny, do Německa české podniky vyvezly o 7,3 procenta zboží více. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.

Podíl českého exportu do EU zůstal na úrovni 83,7 procenta. Podíl vývozu do Německa byl loni 32,8 procenta celkového exportu a dosáhl 1,38 bilionu korun. Z hlavních exportních destinací se vývoz snížil pouze na Slovensko, a to o necelá dvě procenta na 324 miliard korun.

"Čeští exportéři jsou na hranici svých výrobních možností a nestíhají držet krok s tempem růstu objednávek ze zahraničí. V růstu jim brání hlavně nedostatek pracovní síly a poslední dobou i nedostatek materiálu," uvedl analytik Raiffeisenbank Jakub Červenka.

Přebytek obchodní bilance za loňský rok dosáhl výše 152,6 miliardy korun, což v porovnání s rokem 2016 znamenalo pokles o 11,1 miliardy.

"Rychlý růst dovozů je pravděpodobně způsoben silnou domácí poptávkou, jak spotřební tak investiční. Silná domácí poptávka tak mírně zhoršuje obchodní bilanci," okomentoval čísla Jiří Pour.

Další důvod jsou také zvyšující se ceny ropy. "Růst cen ropy v minulém roce vedl k vyššími deficitu v kategorii ropa a zemní plyn a stojí tak za snížením celkového přebytku zahraničního obchodu v roce 2017," poznamenal.

Podle Asociace exportérů bude letošek tvrdou zkouškou pro exportéry, především kvůli postupnému posilování koruny. "V tomto směru nesdílíme optimismus ČNB, co se týče predikovaného kurzu koruny vůči euru. Náš odhad na rok 2018 je pesimističtější a počítáme s posílením do sedmi procent v roce 2018 a s dalším posílením v roce 2019 o 3,3 procenta," uvedl místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk.

Výpadek v exportu by tak podle něj letos mohl dosáhnout zhruba 293 miliard korun. "Rok 2018 tak bude z pohledu českých exportéru bezesporu obtížnější než roky minulé a neočekáváme proto, že by byly přepisovány pomyslné tabulky rekordů," dodal Daněk.

Posilující korunu jako faktor, který by letos mohl mít určitý negativní dopad na český vývoz zmínil ve svém komentáři také ekonom UniCredit Bank Jiří Pour. Dosavadní posílení koruny podle něj zatím exportéry významněji nezasáhlo díky tomu, že firmy jsou z velké části proti kurzovému riziku zajištěny. "Podíl zajištění výhodným kurzem před skončením intervencí však bude v tomto roce postupně klesat a exportéři se budou nově zajišťovat kurzem již méně výhodným," napsal.

"Žádný dramatický vývoj tento rok ale neočekáváme, celoroční obchodní bilanci předpokládáme necelých 147 miliard korun," dodal Jiří Pour s tím, že v delším období je však pravděpodobné postupné nasycení evropské poptávky po automobilech, což by českou ekonomiku citelně zasáhlo.

Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák vidí jako důležitý předpoklad pro úspěšný export i podporu státu a jeho aktivní ekonomickou diplomacii. "Vláda by proto měla nadále posilovat síť ekonomických diplomatů a zahraničních kanceláří CzechTrade. Plánovanou reformu institucionálních zahraničních zastoupení je nutné nejprve prodiskutovat s klíčovými hráči a pobavit se s nimi o možných dopadech na vývozce," uvedl.

Český vývoz do Číny loni rostl dvakrát rychleji než čínský dovoz do Česka. Saldo ve vzájemném obchodu je ale stále velké, čínské firmy dovezly zboží za 472 miliard korun, zatímco český vývoz do Číny činil 56 miliard korun.

Celkem se do Česka loni dovezlo zboží za 3,8 bilionu korun. Hlavními importními trhy zůstávají Německo, Čína a Polsko.

