Nejsou to jen roboti, co ohrožuje dělníky. Jako z dystopického románu působí i myšlenka, že bude počítač jednou sledovat doslova každý jejich krok. A přesně to má dělat náramek, který si patentoval Amazon.

Náramky doslova sledují ruce dělníka a pokud zaznamenají, že jde například špatným směrem, začnou vibrovat. Podle Amazonu by náramek pomohl zrychlit a zefektivnit vybavování zboží, neboť by dělníka vedl. Kritici ale zároveň upozorňují, že náramek připraví zaměstnance o poslední kousek soukromí. Udělení patentů ale ještě neznamená, že náramek bude Amazon skutečně vyrábět a využívat.

Podle serveru GeekWire, který si věci jako první všiml, podal Amazon patentovou přihlášku už v roce 2016. Amazon není rozhodně první firmou, která by chtěla využít ke zefektivnění práce podobná zařízení. Ford například využívá HoloLens od Microsoftu.

To, co vzbuzuje pozornost, je ale dystopický charakter, jaký právě patent Amazonu má. Zároveň právě Amazon byl již několikrát nařčen, že špatně zachází se svými zaměstnanci. Minulý rok tak například protestovali v Německu nebo Itálii. Ve Francii zase unikla zpráva, že v jednom ze skladů probíhala udávací hra. Kdo nahlásil nejvíc pochybení nadřízených, mohl získat dron.

Amazon působí i v Česku, kde stále hojně nabírá zaměstnance. Do konce letošního roku chce mít 5000 stálých zaměstnanců, nyní jejich počet překročil 4500. Nové pozice v různých oborech přibudou v distribučním centru v Dobrovízi u Prahy i v korporátní kanceláři v pražských Dejvicích. Společnost nemá problémy se sháněním nových pracovníků, podle mluvčí českého Amazonu Miroslavy Remenárové nabízí atraktivní benefity, kariérní růst i konkurenceschopné mzdy.

V Dobrovízi Amazon otevřel centrum vráceného zboží v roce 2013, nedaleké distribuční centrum firmy zahájilo provoz v roce 2015. V budově lze uložit až 18 milionů kusů zboží a za den vypravit až milion zásilek. V předvánoční špičce nabírá společnost ke kmenovým zaměstnancům i přes 2000 sezonních pracovníků.

