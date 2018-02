Ján Hájek se stará o více než 14 miliard korun, které Češi svěřili největšímu tuzemskému akciovému fondu Top Stocks. Za 12 let existence fond zhodnotil investice svých podílníků na více než dvojnásobek a z Hájka se stal jeden z nejúspěšnějších českých portfolio manažerů. Mimo jiné také proto, že se neváhal pustit i do oboru, který s financemi tak úplně nesouvisí – do medicíny.

Nejméně dvakrát ročně absolvuje Hájek maraton přednášek, prezentací a setkání na specializovaných konferencích ve Spojených státech. Záměrně si vybírá hlavně ty, na kterých lékaři hodnotí pokroky ve vývoji nových léků. "Jsem tam tři dny zavřený od rána do večera a poslouchám doktory. Je to sice náročné, ale z té konference pak žiji dalších několik měsíců a informace, ke kterým bych se jinak nedostal, zpracovávám," řekl portfolio manažer při přednášce v mediálním domě Economia. Setkání se zájemci o investování uspořádal newsletter Peníze podle Leoše Rouska.

Manažer Hájek má v oboru investování 22 let zkušeností a prošel firmami jako ING a Patria Finance. Top Stocks založil v roce 2006 v České spořitelně ze skupiny Erste, a dostal tak možnost do něj promítnout svoji vlastní investiční strategii. Zaměřil ho na akcie vyspělých trhů – hlavně USA a západní Evropy. Od typických českých fondů se tento fond liší také tím, že je ve větší míře zaměřený na biotechnologické firmy a na výrobce léčiv. Jde například o firmy jako Bristol-Myers Squibb nebo Vertex Pharmaceuticals, jež vyvíjí lék na cystickou fibrózu.

Top Stocks, jehož filozofie je postavena na pečlivém vybírání konkrétních akciových titulů, takzvaném "stock picking", dosáhl za 12 let své existence průměrného ročního zhodnocení devíti procent. Jeho podílové listy vlastní už 66 tisíc lidí. Hájek se také podílí na řízení fondu ESPA Stock Biotec, který v roce 2016 dostal jednu z cen za nejlepší evropský fond v oblasti biotechnologií.

Hájek vybírá firmy do portfolia fondu Top Stocks především na základě příběhu, jenž za nimi je, a výrobku či služby, kterou poskytují. Sází přitom asi jen na 25 společností. Říká, že při větším počtu titulů by už jednotlivé firmy nemohl analyzovat tak do hloubky, jak potřebuje. Strategií totiž je odhalit potenciál v hospodaření jednotlivých firem, který zbytku trhu uniká. "Když člověk investuje, potřebuje najít něco, co trh nevidí. Najít výjimečnou společnost není jednoduché, stojí to spoustu práce. Proto mám v portfoliu jen ty nejlepší věci a těch není zpravidla mnoho. Mít akcie například 200 společností pro mne nemá smysl," popsal svoji strategii Hájek.

Fond Top Stocks drží akcie řady známých firem, jsou mezi nimi například sociální síť Facebook, řetězec kaváren Starbucks nebo dánský prodejce šperků Pandora. V portfoliu jsou také firmy, které představují spojení technologií a spotřebitelské poptávky, například Apple nebo výrobce čipů AMS. "Hodně jdu po příbězích firem, jejichž růst je spojený s jejich produktem a nejde třeba o záležitost úrokových sazeb nebo cen komodit. Ze všech společností, které je možné analyzovat, mi z toho historicky vychází spotřebitelský sektor, zdravotnictví a technologie. To jsou typicky právě ty obory, kde najdete spoustu velice specifických příběhů," popsal Hájek svůj přístup k investování.

V Top Stocks převažují společnosti z USA, z východní Evropy naopak fond nemá ani jednu. Hájek říká, že mu jde o "pochopení konkrétního byznysu", ale nechce se příliš zabývat politickou situací nebo makroekonomií, které mají na firmy větší dopad na mladých trzích, jako je východní Evropa. Vyspělejší akciový trh v USA je sice podle něj nejvíce sledovaný, ale jako manažer fondu se pak může soustředit jen na přemýšlení o tom, co danou firmu dělá úspěšnou a jak daleko se svým úspěchem může dojít.

Že strategii vybírání konkrétních akciových titulů uplatňuje mnoho dalších investorů, Hájkovi nevadí. Nevnímá to jako konkurenci, ale spíš jako výhodu. "Pro můj styl vybírání jednotlivých společností dává smysl být tam, kde i ostatní investoři přemýšlejí stejně. Chtěl jsem se proto pohybovat na trhu, kde když narazím na dobrou firmu, tak to v nějakém čase dokážou ocenit i ostatní," řekl při svém vystoupení.

Nákup firem do fondu je teprve začátkem práce, která za úspěchem Top Stocks stojí. Správce fondu pak musí jejich hospodaření pravidelně monitorovat a analyzovat, případně hledat firmy nové, které by měly stávající tituly nahradit. Každý rok proto posuzuje hospodaření 250 až 300 společností. Jen v průměru tři až čtyři z nich pak do portfolia zařadí. Tímto způsobem tak celé portfolio obmění zhruba jednou za šest let. "S tím jak jdu do hloubky, nejsem schopen dělat frekventovanější investice. Když chci kvalitu a kontrolu příběhu, kterou potřebuji u každé investice mít, tak mi to takto vyhovuje," popsal.

Informace, které pro svoje rozhodování v pozici manažera fondu potřebuje, získává Hájek z mnoha různých zdrojů. K části z nich, jako jsou například konferenční hovory, má přístup ze své kanceláře v Praze, za jinými musí vyjet do zámoří. Příkladem jsou odborné konference, na kterých vystupují například lékaři.

Stejně jako při rozhodování, které akcie nakoupit, je důležité poznat, kdy z investice vystoupit a akcie prodat. "Když ta společnost například začne dělat něco jiného než to, proč jsem do ní investoval, většinou od té investice odejdu. Pak si říkám, že tomu možná už nerozumím tak, jak bych chtěl."

Někdy ale dobrý byznysový příběh trh už rozpoznal a cena akcie se do něj už promítla. "I když si někdy myslím, že jde o dobrou firmu, nemusí být ještě nutně dobrá investice. I to může být důvod pro prodej akcií," řekl manažer.

Ján Hájek ale vidí v investování i určitou společenskou roli. Umožňuje vytvářet bohatství a odměňovat dobré firmy. Podle něj jsou také důležité dobré příklady, které by posílily zájem lidí o kapitálový trh. Na ten se v Česku po zkušenostech z minulosti část veřejnosti stále dívá s nedůvěrou. "Do fondu si odkládám veškeré své úspory na penzi. Pokud se to nepovede, bude to bolet i mě. To je nejvíc, co lidem mohu nabídnout," řekl Hájek při debatě s účastníky setkání.

