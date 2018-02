Úspěch globálně rozšířených značek, jako je Uber nebo Apple, se neodvíjí jen od služeb a produktů, za nimiž stojí. Důležitou roli v něm hraje také chytrý marketing. Nigell Hollis je člověkem, který takto úspěšným značkám radí, jak nejlépe své brandy propagovat a přitom se udržet na výsluní.

Sedmdesátiletý Brit je viceprezidentem a globálním analytikem Kantar Millward Brown, jedné z největších světových společností zabývajících se marketingovými výzkumy. Ve svém oboru patří Hollis k uznávaným expertům, jehož slovo má i díky několika bestsellerům, jež napsal, váhu. Přesto se o budoucnost kvalitního marketingu bojí.

"Úkolem marketérů není neustálé snižování cen v duchu kampaní 'dva šampony za cenu jednoho', aby se toho prodalo co nejvíce. Takové přístupy jen snižují firemní zisky," říká Hollis, který nedávno zavítal do Prahy a poskytl HN rozhovor.

HN: O marketingu toho lidí hodně namluví. Zdá se mi ale, že většina z nich neví, v čem tento obor spočívá. Co tedy dělají marketéři?

Tahle práce spočívá především v budování silných značek. Obvykle si marketér musí definovat, jak by měl jeho produkt či služba vypadat. Každá společnost se musí především zamyslet nad tím, co její brand odlišuje od konkurence, aby ji to v očích spotřebitelů učinilo více viditelnou a rychle si ji vybavili. V tom jsou dobré nové značky jako Uber nebo Airbnb, které přišly na tradiční trhy a dokázaly je zcela proměnit, protože se chovaly jinak než dosavadní hráči.

Podstatou dobrého marketingu je tedy kreativita, schopnost přicházet s novou vizí propagace. Podstatné je také, aby lidé váš produkt vnímali jako smysluplný.

HN: Jaký výrobek je smysluplný?

Ten, který nějakým způsobem naplní vaše potřeby. Jinak byste si ho přece nekoupili. Důležité navíc je, abyste si takový produkt oblíbili, aby vám jeho používání vyhovovalo a vyvolával ve vás dobré emoce.

Podívejte se na iPhone od Applu. Když ho firma poprvé představila, každý věděl, že jde o něco zcela jiného, než co nabízí konkurence. Většina lidí neměla okamžitou potřebu koupit si nový mobil, stejně si ale začali iPhony masově pořizovat.

Totéž platí pro tablet iPad. Když přišla jeho první generace, firma ho propagovala reklamou, kde ho lidé velmi jednoduše ovládali. Ta reklama mezi řádky říkala: "Tohle je přístroj, který můžete používat, když relaxujete a chcete objevovat nové věci." Nikdo z konkurentů přitom své tablety nedokázal propagovat tímto způsobem, v tom byl Apple inovativní.

Jeho příklad ukazuje, jak může dobrý marketing firmě pomoci odlišit se od ostatních a posílit svou značku.

HN: Zmínil jste inovativní značky jako je Uber nebo Airbnb. Co tradiční brandy? Jak se mají udržet na špici, když na ně dotírají tihle nováčci vybavení chytrým marketingem?

To je samozřejmě výzva. Velké etablované společnosti nemají rády nejistotu. Mají své zavedené postupy a nerady je mění. Pak to ale znamená, že mají také nižší potenciál pro inovace, což platí i pro oblast marketingu.

Ve velkých firmách se marketingové rozpočty typicky sestavují na půl roku dopředu. Je předem dané, že například 50 procent rozpočtu padne na internetovou propagaci, deset procent půjde do reklam v tisku a pět procent třeba na ty v televizi. Co má ale marketingový ředitel dělat, když najednou uvidí byznysovou příležitost, která může tržní podíl jeho značky posílit třeba o 20 procent? Nejdřív pro to musí najít peníze v rozpočtu, než se vůbec může do nové kampaně pustit.

HN: Takže velké společnosti musí být více flexibilní, aby jim neujel vlak.

Já říkám, že musíte vystoupit ze své komfortní zóny. Tam se nachází příležitosti k růstu. Značky se chovají jako lidé. Pokud chceme růst, musíme udělat něco jiného. Něco, na co nejsme zvyklí.

HN: Mohl byste dát nějaké příklady, jak přetvořit image brandu, který už tolik netáhne?

Je mnoho možných cest, ale dám vám jeden konkrétní příklad Amazonu a tradičních nákupních řetězců. Tenhle e-shop v USA silně oslabil klasické konkurenty, protože přišel s jednodušším způsobem prodeje a byl taky levnější. Ve Spojených státech proto dva velké řetězce zkrachovaly. Pak tu ale byl prodejce elektroniky Best Buy. Ještě před deseti lety to byl velký řetězec, ve kterém nakupovala většina Američanů. Sílící Amazon mu pak ale většinu klientů odebral. Best Buy se ale přesto udržel na nohou.

S Amazonem nemohl soutěžit na cenu a nejspíš by se mu ani nikdy nepodařilo učinit nakupování tak jednoduché, jako to umí Amazon. Mohl se ale spolehnout na síť svých prodejen po celých USA. Přišel proto s programem, kdy prodejce z těchto obchodů začal vysílat přímo za zákazníky. Člověk si chce třeba domů pořídit dražší audiosystém, takže k němu přijde vyškolený poradce. Zeptá se, kolik je ochotný za takový systém zaplatit a pak mu doporučí ten nejvhodnější.

Tuhle službu možná využívá maximálně pět procent zákazníků řetězce. Best Buy se ale povedlo ji zpropagovat tak, že u klientů obnovil pocit, že je stále obchodem, ve kterém lidé dostanou dobrou radu.

HN: Jak dlouho může změna brandu trvat, než na ni zareagují zákazníci?

To záleží na oblasti, v níž firma působí. Když vyrábíte auta nebo mobily, což jsou produkty, nad jejichž koupí se lidé chvíli rozmýšlejí, tak vnímání značky nezměníte jen sérií nových reklam.



Jiné to ale může být u rychloobrátkového zboží. Prací prášek bude vždycky pracím práškem, který stále víceméně plní stejnou funkci. Smysluplnou kampaní ale můžete vnímání konkrétního prášku docela rychle změnit.

To je třeba příklad značky Ariel, která chtěla zvýšit prodeje svých prášků v Indii. To je země s velmi tradičním rozdělením společenských rolí, takže se tam o domácí práce starají hlavně ženy. Ariel ale přišel s kampaní nazvanou Share the Load ("Sdílej břemeno"), která byla cílená na muže.

Ve zkratce říkala: "Chlapi, podívejte, přijdete domů z práce a chcete po své ženě šálek čaje, sednete si k televizi a nic neděláte, zatímco vaše nebohá manželka vás musí pořád obskakovat. Není to nefér?"

Poměrně masivní kampaň probíhala v televizi a pak i na internetu a byla docela milá. Chlap šel nakoupit prací prášek, na jehož obale byly dva druhy návodů: jeden pro muže a jeden pro ženy. Instrukce pro ženy byla jednoduchá a říkala: dělejte s práškem to, co obvykle. U mužů byl ale seznam rad velmi podrobný a začínal ve stylu: nejdříve posbírejte své špinavé prádlo ze země.

Výsledkem bylo, že 1,5 milionu mužů začalo svým ženám v domácnosti pomáhat a tržby Arielu se v Indii dramaticky zvedly.

HN: Není ale pro firmu příliš riskantní snažit se změnit kulturní vzorce společnosti?

To je, ale jak už jsem říkal: abyste rostli, musíte vystoupit ze své komfortní zóny. Marketér vždy stojí před dilematem, kdy a jak moc může podobu svého brandu pozměnit. Někdy to chce mít v týmu malého génia, který vycítí správné načasování a míru změny. Obvykle se to ale musí podložit pořádným výzkumem, abyste pro značku našli novou optimální pozici na trhu.

Změna by ale neměla být příliš razantní. Musíte myslet na kořeny své značky a její image jen vhodně inovovat.

HN: Jste globální marketingový analytik. Dokážu si představit, že v mnoha zemích existují velmi rozdílné recepty, jak uspět v propagaci firemní značky. Jak může být potom brand úspěšný celosvětově?

Nejdřív musíte mít produkt nebo službu, která má potenciál oslovit všude na světě. Pokud takový produkt máte, opět velmi záleží na oboru, ve kterém podnikáte.

Klíčové je ale uvědomit si, že lidé nakupují lokálně. Vaše marketingové strategie se proto musí vždy odvíjet od situace na konkrétním trhu. Podle mě je klíčové, abyste přesně věděli, kam váš brand zapadá v místní kultuře. Musíte ho zkrátka propagovat tak, aby seděl místním.

Je spousta firem, které si řeknou: tenhle výrobek byl úspěšný v téhle zemi, nabídneme ho podle stejného vzorce i v jiném státě. Myslí si, že na dalším trhu budou stejně úspěšné, což ale nemusí vždy platit.

Vezměte si řetězec Tesco. Má velké supermarkety, ale i menší obchody, a před několika lety se rozhodl, že rozjede síť menších prodejen v USA. Tesco si řeklo: "V USA lidi mluví anglicky stejně jako u nás v Británii, expandujeme tam a uspějeme."

Jenže to byl propadák, protože jim nedošlo, že lidé v Americe přeci jen nakupují zcela jinak než Britové.

HN: Funguje to ale i opačně. V Československu třeba do revoluce nebylo dostupné sportovní oblečení značek, jako je Nike nebo Adidas. Když sem pak ale tyhle firmy přišly, lidi jejich teplákovky brali jako luxusní zboží a platili za ně mnohem víc než jinde na Západě.

Marketéři umí být občas docela chytří. Pokud v Česku nikdy předtím takové zboží nebylo, tak si dovedu představit, že ho dovedli prodat jako luxusní.

Tohle je ale docela běžná věc. Podívejte se na trh luxusních značek v Číně. Před deseti lety tam západní brandy zažívaly boom. V Šanghaji, Pekingu a dalších čínských městech otevíraly nádherné obchody a velmi slušně tam vydělávaly.

Číňané ale bohatli, měli více peněz na cestování a začalo se to měnit. Přiletěli do Londýna, New Yorku nebo třeba do Prahy a co viděli? Louis Vuitton tu byl mnohem levnější než v Číně. Takže si luxusní oblečení nebo hodinky nakoupili na Západě, dali o tom vědět svým přátelům doma a luxusní značky v Číně musely své ceny snížit.

Nastřelovat ceny zkrátka nemusí dlouhodobě fungovat, protože pak je někdo srovná s cizinou a firma je nucená zlevňovat.

HN: Mluvíme o inovacích brandů. Ty ale nemusí být jenom pozitivní. V Česku třeba poslední dobou dochází k tomu, že výrobci cukrovinek zmenšují velikost svých balení tak, aby si toho lidé ani nevšimli. Čokoláda Milka se tak třeba původně prodávala ve stogramovém balení a dnes je 80gramová. Cena přitom zůstala stejná. Může tohle značkám procházet?

Tohle je trend, kterému říkám smrt způsobená stovkou škrtů. Není to ani tak problém marketingu jako byznysu.

Před mnoha lety jsem pracoval pro britského výrobce cukrovinek Cadbury. Vývojové oddělení přišlo s tím, že bychom mohli ušetřit asi procento nákladů, když místo jedné ingredience použijeme jinou. Potřebovali jsme se ujistit, že tím nenaštveme zákazníky, takže se udělal produktový test.

Nikdo žádný podstatný rozdíl nepoznal. Takovouhle změnu ale provedete jeden rok, druhý rok a nakonec to vede k tomu, že kvalita výrobku v čase klesne, což negativně ovlivní hodnotu vaší značky u zákazníků. No a co se pak stane? Nějaký nový hráč přijde s výrobkem, který se kvalitou rovná tomu, co jste vyráběli před pěti deseti lety a sebere vám tržní podíl.

Bohužel je dnes mnohem jednodušší prosadit ve firmě škrty než investice.

HN: Jak by měl tedy vypadat správný firemní marketing?

Dnes vidíme, že se marketéři snaží vybudit poptávku místo toho, aby vytvářeli hodnotu svého brandu. S moderními technologiemi se můžeme opřít o analýzu velkého množství spotřebitelských dat. Díky tomu mohou firmy své zboží lépe prodávat, což je zajisté krok správným směrem.

Obávám se ale, že se pak marketing omezuje jen na zdokonalování prodeje. Úkolem marketérů ale není neustálá úprava cílení na nové zákazníky a snižování cen v duchu kampaní "dva šampony za cenu jednoho", aby se toho prodalo co nejvíce. Takové přístupy jen snižují firemní zisky.

Pro mě je marketing velmi prostý. Jde o obor, který přidává hodnotu lidskému životu a firmám zase dává příležitost šířit jejich výrobky nebo služby mezi co největší počet spotřebitelů. Klíčové je ale hlavně budování značek, které dokážou svou pozici držet dlouhodobě.

