V neděli večer se na moderním stadionu U.S. Bank Stadium v Minneapolis odehraje již 52. finále Národní ligy amerického fotbalu (NFL) Super Bowl. O trofej si zahrají týmy New England Patriots a Philadelphia Eagles a nepůjde jen o to, jestli Patrioti získají svůj šestý Super Bowl, nebo se bude poprvé v historii radovat mužstvo z Philadelphie. Nejsledovanější televizní událost ve Spojených státech je také příležitostí pro firmy, jak se zviditelnit před miliony diváků.

Loňský Super Bowl přilákal k obrazovkám 111,3 milionu Američanů. Druhým nejsledovanějším přenosem loňského roku bylo předávání filmových cen Oscar, které vidělo přibližně 33 milionů diváků, tedy necelá třetina diváků Super Bowlu.

Vysokou sledovanost si uvědomuje také televizní stanice NBC, která bude letošní finále vysílat. Za půlminutový reklamní spot během Superbowlu NBC požaduje více než pět milionů dolarů (101,4 milionu korun). Reklama tedy bude stát přibližně stejně jako v roce 2017, kdy se její cena podle údajů společnosti Kantar Media pohybovala těsně nad pěti miliony dolarů. Pro srovnání, to je pětkrát více než si za celou sezonu vydělá quarterback Philadelphia Eagles Nick Foles.

Ještě před deseti lety přitom 30 vteřinová reklama stála jen 2,7 milionu dolarů (54,7 milionu korun). Řada odborníků na reklamu se proto ptá, jestli se ještě inzerce během Super Bowlu společnostem vyplatí. Do částky totiž nejsou započítány náklady na výrobu reklamy. Řada společností chce do své reklamy hollywoodské celebrity a tak se celková cena reklamního spotu může vyšplhat i přes 30 milionů dolarů (608 milionů korun).

Profesor marketingu Tim Calkins z Kellog School of Management si myslí, že v době, kde většina médií zasahuje stále menší publikum, je finále NFL výjimečnou příležitostí. "Pokud chcete oslovit hodně lidí, opravdu jedinou cestou je Super Bowl. Je to výborná kombinace velkého publika a skupiny lidí, kteří chtějí reklamy poslouchat. To dělá celou akci tak ceněnou," říká Calkins.

Reklamy se během Super Bowlu staly událostí samy o sobě a diváci od televizorů neodcházejí ani během přestávek. Poločasová přestávka je dokonce ještě sledovanější než samotný zápas. Letos během poločasu vystoupí zpěvák Justin Timberlake, který se na Super Bowlu objeví poprvé od kontroverzního vystoupení s Janet Jacksonovou v roce 2004. Tehdy se oba postarali o největší skandál v historii Super Bowlu, když zpěvák údajně náhodou během vystoupení odhalil prso americké zpěvačky.

Matt Damon i Danny DeVito

Společnosti se každý rok předhánějí v tom, čí reklama bude nejlepší a osloví tak největší počet potenciálních zákazníků. Loni za reklamu nejvíce utrácela pivovarnická skupina Anheuser-Busch InBev, kterou půlminutový spot stál celkem 35 milionů dolarů. Jejich letošní reklama míří na city diváků, když ukazuje jak společnost rozvážela vodu na místa ve Spojených státech, která byla zasažena přírodní katastrofou, například do Texasu nebo Kalifornie.

Na vodu se zaměřil také konkurenční pivovar Stella Artois, v jehož klipu mluví herec Matt Damon o partnerství s neziskovou organizací, která poskytuje čistou vodu do rozvojových zemí. Jiný hollywoodský herec Danny DeVito si pro změnu zahrál v reklamě na bonbóny M&M's.

Svou reklamu si zaplatil také Steven Eimers. Jeho spot se bude vysílat před samotným zápasem a pouze ve floridském městě West Palm Beach a bude stát "pouze" tisíc dolarů. Muž sází na to, že americký prezident Donald Trump, kterému je reklama určena, bude utkání sledovat ze své rezidence Mar-a-Lago na Floridě. Eimers ve spotu tvrdí, že kvůli vadným svodidlům se zabila jeho 17-letá dcera. Chce tedy přimět Trumpa k tomu, aby se zamyslel nad bezpečností amerických dálnic.

Česká stopa bude při letošním Super Bowlu chybět. Před dvěma lety se česká produkční společnost Unit Sofa podílela na reklamě newyorské firmy Death Wish Coffee. Ta se natáčela v prostorách bývalé továrny ČKD ve Vysočanech a objevila se během předloňského finále mezi Carolina Panthers a New England Patriots.

Podobně jako o reklamu je zájem také o vysílací práva na Super Bowl. Současný devítiletý kontrakt vyprší v roce 2022. Vysílací práva na NFL nyní mají tři televizní stanice - CBS, NBC a Fox. Ty se každý rok střídají, letos je řada na NBC.

Statistiky a videa:

Které firmy utratily loni nejvíce za reklamu (v mil. dolarů) Anheuser-Busch InBev 35 Deutsche Telekom 30 Procter & Gamble 25 Fiat Chrysler 20 21st Century Fox 15 84 Lumber 15 Zdroj: Kantar Media

Průměrná cena za třicetivteřinovou reklamu (v mil. dolarů) Zdroj: Kantar Media

Celkové příjmy televizních stanic (v mil. dolarů) Zdroj: Kantar Media

Počet reklamních spotů během zápasu Zdroj: Kantar Media

Sledovanost (počet diváků v milionech) Zdroj: Nielsen

Letošní reklamy při vysílání přenosu Super Bowlu:

