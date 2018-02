Týden, kdy Amerika žije analýzami, statistikami a předpověďmi hvězdného finále Super Bowlu je u konce. V neděli večer to začne. New England Patriots proti Philadelphii Eagles.

A zase u toho přímo na hřišti bude Patriot Tom Brady. Poosmé ve finále ligy amerického fotbalu. Pětkrát z předešlých sedmi účastí odešli on a jeho tým jako vítězové. To znamená, že když z domácího trezoru vytáhne prsteny za vítězství v Super Bowlu, má jich plnou ruku. Jak ostatně ukázal v čerstvě publikovaném dokumentárním seriálu z edice Facebook Watch Tom vs. Time.

Bradymu je čtyřicet, a v neděli večer se pokusí získat další. Víc jich pak nikdo mít nebude. V Americe zřejmě těžko v současnosti hledat větší sportovní hvězdu a ikonu. A nejde jen o výkony na hřišti. Popularitě přispívá třeba i jeho idylický vztah s manželkou – modelkou Giselle Bündchen a to, jakým je rodinným typem při péči o své tři děti.

(Ne)jen fotbal

Pak už je jen fotbal. Jak je patrné z filmu, Brady mu obětuje všechno, ve svých 40 letech ví, že není už tak atleticky zdatný, piluje proto jiné přednosti. "Dokážu sedět hodiny u videa, analyzovat a připravovat se na soupeře,“ poznamenává například. Stejně pečlivý je s jídlem, má osobního kouče prakticky na všechno. Někomu by se snad mohl zdát až nudný. Kdyby se měl Brady přirovnat svou posedlostí sportem, který miluje, k někomu z našeho prostředí, nabízela by se paralela s hokejistou Jaromírem Jágrem. Jejich sport je pro ně oba náboženstvím.

I Brady podobně jako Jágr, který často komentuje to, že ho zajímá vesmír, náboženství, vyšší idee, ale nemyslí jen na sport. "Zajímá mě, proč jsme na světě, kam směřujeme, hlubší významy naší existence. Žít prostřednictvím sportu je autentický způsob, jak na to přicházet. Dává mi to smysl,“ nechal se slyšet Brady.

Brady je quarterback. Je tím, na němž je celá strategie hry Patriotů vystavěná. Z pozice zadáka rozdává přihrávky, dlouhé pasy, které hledají soupeře v náběhu a ti zakončují. Když to náhodou nejde Bradymu, nejde to Patriotům. To je přímá úměra.

Letos to jde náramně. Patrioti, stejně jako Eagles byli nejlepší ve svých konferencích s bilancí 13 výher a tří porážek. Patrioti následně porazili v play off Tennessee 35:14 a v semifinále zdolali Jacksonville 24:20, když duel otočili v poslední čtvrtině ze stavu 10:20. Na druhou stranu – pro mnoho fanoušků je hra Patriotů nezáživná. A přirovnávají ji k šachům.

Tým New England Patriots z Foxborough v Massachusets je kromě Bradyho zosobněný neméně silně také koučem a velkým stratégem Billem Belichickem a v neposlední řadě majitelem klubu, původně papírenským a dnes finančním magnátem Robertem Kraftem. Ale zůstaňme u Bradyho.

Nebyl vždy super talentem, v draftu si Patrioti rodáka z Kalifornie a absolventa Science University v Michiganu vybrali v roce 2000 až v šestém kole, celkem na 199. pozici. Postupně budovaná Belichickova důvěra a systém hry stavěný na Bradyho "zlaté ruce“ ovšem začaly nést ovoce.

Podhušťovač

Úspěchy přinášely Bradymu finance. Podle magazínu Forbes vydělal loni téměř 40 milionů dolarů, dalších osm milionů dolarů mu měly zajistit reklamní smlouvy s firmami jako Tag Heuer nebo Under Armour. Brady také loni napsal bestseller právě o svém proslulém jídelníčku a způsobu tréninku s výmluvným názvem TB12 Method: How to Achieve a Lifetime of Sustained Peak Performance (ve volném překladu: Jak zůstat na vrcholu). Zatímco byly prodeje slušné, kritika knihu příliš nedoporučovala s tím, že mnoho zajímavých doporučení nenabízí.

Ještě horší chvíle, než když mu recenze nechválily knihu, zažil Brady po sezoně 2014/2015. Při kauze Deflategate. To ho Národní fotbalová liga suspendovala na čtyři utkání a jeho týmu udělila pokutu milion dolarů. V utkání proti Indianapolis Colts totiž měli Patrioti záměrně podhušťovat míče, což mělo vyhovovat systému hry a stylu hry Bradyho. Čtyřzápasový distanc si kvůli zdlouhavému soudnímu řízení kolem celé věci Brady odpykal až na začátku sezony 2016/2017. Celou sezonu každopádně New England Patriots stejně vyhráli.

Pokud vyhrají i tuto, což se dost čeká, Brady určitě končit nechce. Byť by se mu asi vůbec nikdo nedivil a možná by se to i trochu nabízelo. "Nemyslím na odchod do důchodu. Stále mě to baví, týmu se daří, tak proč bych měl končit? Myslím jen na to, jak vyhrát nejdůležitější zápas v sezoně. Udělám pro to vše," prohlásil Brady.

Na stadionu U.S. Bank v Minneapolis se očekává teplota kolem mínus 20 stupňů Celsia. I to bude zajímavým kořením jedné - minimálně tedy v Americe - z nejsledovanějších událostí roku.

Související