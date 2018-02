Top chart

Česká národní banka ve čtvrtek zvýšila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 0,75 procenta. Učinila tak již potřetí od loňského dubna, kdy ukončila umělé oslabování koruny. Banka také obnovila zveřejňování odhadu vývoje kurzu koruny vůči euru, jehož se dočasně vzdala v souvislosti se zavedením devizových intervencí v listopadu 2013. Pro letošní rok odhaduje průměrný kurz domácí měny 24,90 koruny za euro, což ve srovnání se stávajícími hodnotami představuje posílení zhruba o 30 haléřů.

Společnost Apple překonala odhady analytiků a v posledním čtvrtletí loňského roku dosáhla rekordního čistého zisku téměř 20 miliard dolarů. Podle odhadů analytiků oslovených firmou FactSet měl čistý zisk firmy dosáhnout v průměru 19,6 miliardy dolarů. Firma současně neutlumila obavy, že klesá zájem o její nejnovější chytrý telefon iPhone X. Ten je s cenovkou, která v Česku začíná na více než 26 tisících korunách, nejdražším modelem v nabídce kalifornské společnosti.

Telekomunikační operátor O2 Czech Republic z finanční skupiny PPF Petra Kellnera ohlásil, že jeho čistý zisk loni vzrostl o 6,2 procenta na 5,6 miliardy korun. Pomohl k tomu nejen prodej podílu v estonském uberu Taxify, ale především růst prodeje datových služeb, včetně O2 TV. Zda se růst zisku projeví na dividendě, se ale ještě ukáže. Investoři nicméně zatím na výsledky O2 reagují prodejem jeho akcií.

Facebook nevěří bitcoinu, píše americký deník New York Times. Největší sociální síť světa oznámila, že nebude svým uživatelům zobrazovat informace či inzeráty týkající se investic do kryptoměn. Podle Facebooku může být propagace digitálních měn často zavádějící, a proto ji odmítá. Mimo jiné to znamená, že bez inzerce na Facebooku se bude muset obejít také zatím jediný český kryptofond pro movitější investory od společnosti Comfort Finance Group.

Praha a její šance při honbě za auty bez řidiče

Praze by stačilo prohloubit vztahy se svým partnerským městem Phoenix na jihozápadě Spojených států. Hlavní město státu Arizona, které s Prahou zatím organizuje pouze společné výstavy či výměnné pobyty středoškoláků, je v současnosti plné samořiditelných aut.

Nahrává tomu teplé a suché arizonské podnebí, díky kterému je provoz na tamních silnicích ušetřen rizika smyku na vodě či ledu, a také místní zákony nakloněné rozvoji automobilismu bez řidičů.

V následujících měsících počet autonomních vozidel na tamních širokých a převážně pravoúhlých ulicích značně vzroste. Technologický start-up Waymo, který podobně jako vyhledávač Google spadá pod holding Alphabet, si totiž u automobilky Fiat Chrysler objednal několik tisíc (přesný počet nebyl nezveřejněn) minivanů Pacifica. Ještě letos je Waymo upraví a ve Phoenixu je nasadí jako robotická taxi. Půjde sice stále o pilotní provoz, ale s mnohem větší flotilou než dosud.

Na rozvoj taxislužby zbavené řidičů, kteří podle některých odhadů tvoří více než polovinu provozních nákladů, sází i další firmy. Kromě společnosti Uber usiluje o podíl v nově vznikajícím odvětví také americká automobilka General Motors, přesněji její divize Cruise.

Všichni uchazeči o vstup na trh robotických taxi ale musí nejdříve doladit své technologie a zajistit jejich bezpečnost pro všechny účastníky silničního provozu. Firmám jako Waymo se bude v reálném provozu dařit tím snadněji, čím tvrdší budou podmínky na cvičišti. Podle některých kritiků je ovšem provoz ve Phoenixu až příliš snadný a neodráží reálnou dopravní situaci ve většině jiných měst.

A právě v tom tkví příležitost české metropole. Podnebí v Praze se nemůže od Phoenixu odlišovat více a stav pražských komunikací (včetně obav o jejich bezpečnost, jako je tomu v případě Libeňského mostu) jsou zárukou drsných podmínek pro trénink všech řidičů, včetně robotů.

Praha by také mohla zájem o samořiditelná taxi využít při jednání s Uberem o právních podmínkách jeho dalšího působení v Česku. Uber, který je nyní podle počtu řidičů největší taxislužbou v Praze, by mohl úředníkům nabídnout spolupráci na rozvoji autonomních vozidel. Odměnou pro magistrát by mohlo být, že na rozdíl od opravdových taxikářů nebudou mít robotická taxi důvod organizovat protestní blokády pražských silnic či ruzyňského letiště.

Kdo má chuť na jízdu vlakem

Láska k autům je mezi Čechy sice stále pevná, ale zároveň přibývá lidí, kteří se nebrání flirtu v podobě jízdy vlakem.

Všichni velcí domácí železniční dopravci – státem vlastněné České dráhy i soukromé společnosti RegioJet a Leo Express – hlásí nárůst počtu cestujících. Dráhy loni přepravily takřka 175 milionů lidí, nejvíce od roku 2008. Ve vlacích RegioJetu se svezlo celkem 4,7 milionu cestujících, což je o čtvrtinu více než předloni. Leo Express přesná čísla za rok 2017 dosud nezveřejnil, očekává však také růst.

Silniční doprava přesto stále vede. Podle Českého statistického úřadu cestuje po silnici takřka o polovinu více lidí než po železnici. Vlaky nicméně náskok osobních aut a autobusů postupně snižují. I proto chtějí České dráhy jen letos investovat až 20 miliard korun do nových vagonů. Cílem je přilákat více cestujících a udržet krok s kvalitou, kterou nabízí ostatní. Tuzemské železniční dopravě zdravá konkurence zkrátka prospívá. Kdyby podobně fungovalo soutěžení také na poli správy a výstavby silnic, železničáři by byli nuceni své soupravy modernizovat ještě rychleji. K odlákání cestujících z aut by pak totiž současné nejlepší vlaky typu Pendolina či Railjetu nemusely stačit.

Kdo umí odvážně investovat do dronů

Ladislav Semetkovský, který v roce 2007 prodal za několik desítek milionů korun svůj webový portál TvůjDům.cz a dál v menším rozvíjel podobné projekty v Rusku, se v roce 2014 rozhodl, že už má on-line byznysu plné zuby. Od té doby věnuje veškerý svůj čas a peníze vývoji a prodeji velkých bezpilotních letounů. Jako spoluinvestora do společnosti Primoco UAV přizval Gabriela Fülöppa, který dříve působil v reklamní branži ve společnosti BigBoard Praha.

Protože lze ale drony z Primoca využít také k vojenským účelům, podléhá jejich prodej komplikovaným povolovacím procesům, což prodlužuje cestu k prosazení se v novém odvětví. Také kvůli sankcím ze strany Evropské unie dosud neuspělo Primoco ve snaze vyvážet své stroje do Ruska. Tam o ně mají zájem společnosti provozující ropovody a plynovody. Ty je totiž nutné pravidelně ze vzduchu kontrolovat kvůli případným poruchám. Dron z Primoca má dolet až 1500 kilometrů a umožňuje tak provádět běžný monitoring ropovodů levněji než v případě nasazení vrtulníku s posádkou. Semetkovský si však nedávno spravil chuť, když jeho Primoco uspělo s prodejem několika strojů do Malajsie.

Zhruba v polovině května chce tento zatím jediný český výrobce velkých průmyslových dronů oslovit investory a nabídnout své akcie na novém trhu pro malé a střední podniky, který pod názvem Start chystá pražská burza. Semetkovský doufá, že od investorů získá dost peněz na stavbu nové továrny s vlastní vzletovou dráhou. V současnosti firma převáží své drony na zalétání z pražského Radotína zpravidla na letiště do Vodochod či Příbrami.

Co láká

V Česku sídlící start-up Davinci Travel System chce prodávat volná hotelová lůžka ve velkém. Jde o alternativu ke globálnímu on-line rezervačnímu systému Booking.com. Na rozdíl od něj ale portál Davincits.com zprostředkovává hotelům a penzionům rezervaci ubytování pro celé skupiny turistů.

Davinci, který hodlá letos dosáhnout celkových tržeb až 260 milionů korun, už dokázal zaujmout pozornost investorů a nyní hledá další. Fond J&T Ventures z finanční skupiny J&T loni v Davinci koupil za nezveřejněnou sumu takřka pětinový podíl. S oslovením nových investorů souhlasí, ale v projektu chce setrvat. "Jsme připraveni společnost podporovat i nadále, a to nejen finančně," uvedl v rozhovoru s HN Adam Kočík, výkonný ředitel J&T Ventures.

Kdo vyhrává

Největší český e-shop Alza loni dosáhl rekordních tržeb ve výši téměř 21 miliard korun. Jeho příjmy bez zahrnutí daně z přidané hodnoty vzrostly meziročně o více než pětinu. Prodeje Alzy tak rostly rychleji než celý český trh internetových obchodů. Podle odhadů Asociace pro elektronickou komerci utržily loni tuzemské e-shopy přes 115 miliard korun, což je o 18 procent více než v roce 2016.

Kdo prohrává, ale přesto bojuje

Se sjezdovým lyžováním to jde z kopce, píše týdeník The Economist. Na vině není pouze globální oteplování, kvůli kterému je na dopingu umělého zasněžování závislá už většina alpských středisek, ale také stárnoucí populace v západních zemích. Alpské skiareály proto investují do rozvoje celoroční turistiky.

Podobně, byť stále s důrazem na investice do nových sjezdovek a vleků, se chovají také provozovatelé tuzemských lyžařských středisek, hodnotí situaci v oboru studie ČSOB pro HN. Z analýzy ovšem také vyplývá, že české areály musí zdražovat, aby pokryly rostoucí náklady.

Mezi lety 2008 a 2016 klesl počet aktivních lyžařů na celém světě takřka o desetinu na 320 milionů. Podle The Economist by navíc byl propad mnohem prudší, kdyby ve stejném období nevzrostl počet aktivních lyžařů v Číně téměř trojnásobně na jedenáct milionů.

Mimo byznys

Výstava desítky let nezvěstných obrazů ze sbírky "Hitlerova galeristy" Hildebranda Gurlitta ve švýcarském Bernu je více než uměleckým zážitkem, píše v recenzi HN Marek Miler. Akce také umožňuje nahlédnout do problematické role alpské země, která v minulosti působila jako aktivní zprostředkovatel obchodů s uměním zabaveným nacisty.

