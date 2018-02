Bankovní rada České národní banky ve čtvrtek zvýšila úrokové sazby a banky už na to reagují. Dvoutýdenní reposazba, což je základní úroková sazba ČNB, od které se odvíjí úročení komerčních úvěrů, centrální banka zvýšila o 0,25 procentního bodu na 0,75 procenta. Rozhodnutí se velmi rychle začíná propisovat do úrokových sazeb hypoték, a to většinou jejich navýšením o 0,2 procentního bodu.

Už ve čtvrtek zvedly sazby úvěrů na bydlení Hypoteční banka, ČSOB a Sberbank, ke stejnému kroku se rozhodly také dvě stavební spořitelny - Raiffeisen stavební spořitelna a Stavební spořitelna České spořitelny. Od pondělí pak stejný krok připravuje Komerční banka.

"V sazbách hypoték se projevuje zvýšení základní sazby ČNB a též zpřísňování měnové politiky, které má vliv na cenu peněz a vyvolává zvýšení úrokových sazeb. Nejčastější zvýšení je o 0,2 procenta ročně," říká Šárka Samková, mluvčí Sberbank. Lídr trhu Hypoteční banka zdražil hypotéky s takzvanou garantovanou sazbou, což je úrok, který dostávají klienti, kteří si k hypotéce vezmou pojištění a účet v ČSOB, o 0,1 procentního bodu. "Na hypotékách do 80 procent zástavy nemovitosti máme na tříleté fixaci novou sazbu 2,69 procenta, na pětileté fixaci je sazba 2,79 procenta ročně," říká Andrea Vokálová, mluvčí Hypoteční banky. Na tříleté fixaci je v ČSOB nově úrok 2,59, na pětileté je 2,69 procenta ročně.

Hypotéky v Česku tak definitivně opouštějí úroveň extrémně nízkých sazeb. Předloni v prosinci byla průměrná sazba hypoték na minimu 1,77 procenta ročně. Podle poslední statistiky Fincentrum Hypoindex, která sleduje úroky z prodaných hypoték většiny tuzemských bank, průměrná úroková sazba hypoték v prosinci stoupla na 2,19 procenta ročně.

"Komerční banka zvyšuje úrokové sazby hypotečních úvěrů od 5. února, a to o 0,2 procenta. Na pětileté fixaci budou nové sazby začínat od úrovně 2,69 procenta," potvrdil Michal Teubner, mluvčí Komerční banky, která je trojkou tohoto trhu.

Zdražení hypoték už chystají i další banky, o detailech zatím nechtějí mluvit. "Raiffeisenbank bude v následujících týdnech reagovat na kroky ČNB zvýšením sazeb u hypotečních úvěrů. Zatím výši nových sazeb nemáme stanovenou," říká například Petra Kopecká, mluvčí Raiffeisenbank. Některé banky v pátek uvedly, že bezprostřední reakci neplánují. "Česká spořitelna v krátkodobém horizontu o zdražování úvěrů neuvažuje," říká její mluvčí Filip Hrubý. Spořitelna dlouhodobě usiluje o návrat zpět na pozici jedničky trhu a v posledních letech bývá z velkých bank poslední, kdo hypotéky zdražuje. Podobně se vyjádřila také Air Bank. Moneta Money Bank u spotřebitelských úvěrů v současnosti zvyšovat úrokové sazby neplánuje. "U hypotečních úvěrů s fixací budeme reagovat na vývoj trhu. Sazba našich hypotečních úvěrů s variabilní sazbou bude v principu kopírovat kroky ze strany ČNB," uvedl tiskový mluvčí Monety Jakub Švestka.

Objevila se však banka, která hypotéky nejen zdražuje, ale i zlevňuje. "U hypoték jsme snížili úrokové sazby od začátku února u 3,5- a 10letých fixací. Jednalo se o snížení úrokových sazeb o 0,1 procentního bodu. K navýšení došlo pouze u hypotéky s variabilní úrokovou sazbou," říká mluvčí UniCredit Bank Petr Plocek. Půjde však zřejmě jen o krátkodobou nabídku před nadcházejícím rozjezdem jarních kampaní na hypotéky, ve kterých se banky snaží nabrat co nejvíc klientů.

Ekonomové počítají s tím, že kvůli těmto kampaním se růst sazeb hypoték nebude projevovat vyšším navýšením, než ke kterému už některé banky nyní přikročily. Ve druhé polovině roku však očekávají větší zdražování. "Banky prozatím růst tržních sazeb kompenzují snižováním svých marží, ale prostor pro jejich další pokles se vyčerpává. Hypoteční sazby tak začnou v následujícím půlroce zrychlovat více, než jsme viděli ve druhé polovině minulého roku. Ke konci letošního roku by se mohly přiblížit třem procentům," říká Jakub Seidler, hlavní ekonom ING Bank.

Zdražení spotřebitelských půjček zatím není podle bank na pořadu dne, a to ani v institucích, které se rozhodly zvýšit úroky na hypotékách. "Zvýšení úrokových sazeb u spotřebitelských úvěrů v tuto chvíli neplánujeme. Naše nabídka nadále začíná na 5,9 procenta ročně," říká Michal Teubner, mluvčí Komerční banky. Podobně se vyjádřily i další banky. Pozdější reakci bank na zvýšení sazeb ČNB v případě spotřebitelských úvěrů očekávají i odborníci. "Úroky u spotřebitelských úvěrů se ještě na své dno teprve dostanou. Jsem toho názoru, že to bude letos v období druhého nebo třetího čtvrtletí. Extrémně silný konkurenční boj bank bude zvyšování těchto sazeb brzdit," míní Libor Ostatek, šéf poradenské společnosti Golem Finance.

