Zaměstnanci německých průmyslových podniků v pátek pokračují v třetí celodenní stávce za vyšší platy a změny pracovní doby: stroje se zastavily například v automobilkách Mercedes-Benz a Porsche a v závodech výrobce letadel Airbus. Celodenní přestávky, které mají skončit v pátek večer, jsou posledním varováním od odborového svazu IG Metall před hlasováním o tom, zda přistoupit k delší akci, která by mohla německé společnosti stát stamiliony eur.

Do stávek se už zapojilo téměř 200 tisíc pracovníků více než 100 společností, včetně výrobce nákladních vozů MAN a automobilky Ford. Do konce pátečního dne by počet firem postižených touto akcí měl vzrůst zhruba na 260.

Organizace, která zastupuje přibližně 3,9 milionu zaměstnanců především v průmyslu, požaduje zvýšení platů o osm procent na 27 měsíců a lepší pracovní podmínky. IG Metall nejen tradičně volá po vyšších platech, ale zaměřuje se i na to, aby lidé mohli lépe skloubit svůj pracovní a soukromý život. Odbory totiž chtějí, aby zaměstnanci měli možnost až dva roky pracovat místo standardních 35 jen 28 hodin týdně. Lidé, kterým by se částečně dorovnával platový výpadek, by pak měli mít možnost vrátit se znovu k práci na plný úvazek. Zaměstnavatelé nabízejí zvýšení platů o 6,8 procenta a kratší pracovní dobu odmítají.

Odborový svaz i zaměstnavatelé jsou otevřeni dalšímu jednání. Ke kulatému stolu by měli zasednout po ukončení série stávek, obě strany však požadují na druhé větší ochotu k ústupkům.

Ekonomický institut DIW odhaduje, že stávky přijdou postižené firmy na příjmech celkově na 62 milionů eur (asi 1,57 miliardy korun). Vyšel přitom z předpokladu, že na 24 hodin přestane pracovat kolem 50 tisíc pracovníků, tedy v průměru zhruba 200 na podnik, napsala agentura Reuters.

IG Metall rovněž hrozí, že ochromí výrobu osobních vozů v největší evropské automobilce Volkswagen, pokud bude její vedení i nadále blokovat zásadní zvýšení platů svých zaměstnanců. Po třech kolech neúspěšných vyjednávání zaměstnanci závodu ve Wolfsburgu stávkovali ve čtvrtek dvě hodiny. Ve VW to byla první varovná stávka od roku 2004.

