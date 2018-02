Na pražském Letišti Václava Havla se dočkal slavnostního křtu nový letoun Boeing 737 MAX v barvách aerolinií SmartWings, které patří do společnosti Travel Service. Do svojí flotily tyto české aerolinky do roku 2023 postupně zařadí celkem 39 letadel a výrazně ji tak obmění.

Na vůbec první komerční let se Boeing vydá v neděli 4. února. Nový typ Boeingu přepraví až 189 cestujících, má i větší dolet a nižší spotřebu paliva.

Největší česká letecká firma Travel Service měla dosud flotilu 37 letadel. Většina z nich byly také Boeingy starších typů. Kromě toho má firma jeden Airbus A330 pro dálkové lety a čtyři stroje Cessna pro privátní lety.

Travel Service loni přepravil pod obchodní značkou SmartWings a na charterových letech přes 5,5 milionu cestujících, což je o pětinu více než v roce 2016. Mimo to aerolinky přepravily i 800 tisíc pasažérů pro jiné letecké společnosti. Aerolinky jsou ve střední Evropě lídrem v charterové dopravě, tedy letech na dovolenou.

V minulém roce Travel Service převzala také České aerolinie, když vykoupila podíly od Korean Air Lines a od státu. Travel Service patří do skupiny Unimex Group, jíž vlastní podnikatelé Jiří Šimáně a Jaromír Šmejkal. Necelý poloviční podíl získala v dopravci čínská investiční společnost CEFC.

