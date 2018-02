V posledních letech jsou americké digitální společnosti a jejich daňové odvody pod drobnohledem Evropské komise. Chystá se proto několik kroků, které by měly zamezit daňové optimalizaci a přivést více peněz do veřejných rozpočtů.

Než se státy shodnou na systémovém řešení, bere komise často věci do svých rukou. V roce 2016 tak například rozhodla, že Apple musí doplatit Irsku 13 miliard eur na daních a loni v říjnu zase uložila Amazonu doplatit daně ve výši 250 milionů eur. Francie naopak minulý rok v létě v podobném sporu s Googlem o miliardu eur prohrála.

Nepřekvapí tak, že jedním z nejhlasitějších zastánců většího zdanění digitálních korporací je francouzský prezident Emmanuel Macron. Ten se v září na eurosummitu v estonském Tallinnu vyslovil pro zavedení digitální daně z obratu, kterou by technologické firmy platily v zemi, kde generují tržby, a ne v zemi sídla.

Evropská komise chce zase podobným daňovým úlevám zabránit zavedením společného konsolidovaného základu daně pro celou EU. Podle tohoto návrhu by společnosti od určité výše obratu odváděly daně z příjmu poměrně podle toho, odkud tyto příjmy pochází.

Německo a Francie navrhují také nastavit pro všechny státy minimální sazbu daně z příjmu firem. Proti tomu se staví státy, které z nízké daně profitují, jako Irsko nebo Maďarsko. Rezervovaný přístup k tomu má ale i Česko.

Už přes půl roku je státním tajemníkem pro evropské záležitosti ekonom Aleš Chmelař. Podle něj nelze nízkou konkurenceschopnost evropských digitálních firem vyřešit zdaněním těch amerických, ale spíše odstraňováním bariér obchodu mezi jednotlivými státy.

Pro HN mluvil především o ekonomických otázkách - digitálnímu trhu, který byl v době estonského předsednictví v popředí zájmu, ale také o vstupu Česka do eurozóny.

HN: Jste vzděláním ekonom ze Sciences Po v Paříži a London School of Economics. Jste tak druhým státním tajemníkem pro evropské záležitosti s ekonomickým vzděláním v řadě. Je to náhoda, nebo se z ekonomického zaměření stává podmínka?

Pro chápání evropské politiky se zvlášť hodí dvě průpravy, právnická a ekonomická. EU byla zpočátku založena na sjednocení určitých strategických surovin a jednotném trhu především proto, aby se předcházelo konfliktům a válkám. Pro zachování míru musí být sladěny ekonomické zájmy. Nesmějí se vytvářet dvě skupiny, z nichž jedna na spolupráci systematicky prodělává a druhá vydělává, protože to právě vytváří podhoubí pro konflikty. V tomhle smyslu je pro chápání EU ekonomické vzdělání praktické, ne-li možná i o něco praktičtější, než čistě právní vzdělání.

HN: Poslední dobou Evropou hýbou daňové otázky, například v procesech s digitálními giganty jako jsou Apple v Irsku, Google ve Francii nebo Amazon v Lucembursku. Evropská komise to chce řešit podle předsedy Junckera konsolidovaným základem daně. Jaký postoj k tomu má ČR?

Je pravda, že zejména s příchodem virtualizace některých služeb, dochází problematika výběru daní od velkých korporací do stádia, kdy to je téměř neřešitelné na národní úrovni. Daňový systém se vždy spoléhal na fyzické sídlo, teď nám situace něco takového neumožňuje. To znamená, že jsou potřeba sofistikovanější řešení a výměna informací mezi členskými i jinými státy musí být intenzivnější.

Co se týče návrhu na harmonizaci základu daně z příjmu právnických osob, tak česká vláda ten návrh analyzovala velice zevrubně a vypracovala analýzu, která brala v potaz celou řadu aspektů včetně konkrétních dopadů na výběr daní v ČR. V této pozici jsme připraveni k dalším debatám, nicméně ten návrh je velice náročný, protože jde do samého jádra suverenity jednotlivých států.

Určitě je to ale téma, o kterém chceme dál diskutovat a řešit, jak by to mohlo technicky fungovat. Máme k tomu nicméně celou řadu výhrad už proto, že v ostatních oblastech daňové politiky se určitá centralizace mohla ukázat jako kontraproduktivní. To vše musíme brát v diskuzích doma i v Evropě v potaz.

HN: V daňových otázkách je nutná jednomyslnost, takže bude asi problém návrh prosadit u států, které ze současné situace těží. Myslíte, že je reálné dosáhnout konsenzu, když jsou mezi státy tak rozdílné zájmy?

Zájmy na těchto věcech jsou rozdílné, ale je patrné, že ve chvíli, kdy třeba některé členské země optimalizují svůj daňový systém, aby se staly sídlem podniků, které vytvářejí virtuální zboží a služby, tak daňový výnos celé Evropy klesá. Těm státům to může přidat na daňovém výběru, ale ostatním to ubírá ještě výrazněji. A jde o to najít vyjednávací strategii, která by byla výhodná pro všechny státy. Nejen pro ty, které z toho dnes profitují.

HN: Je tu i druhá cesta, kterou navrhuje francouzský prezident Macron, vyrovnávací digitální daň z obratu, kterou zavedla například Itálie. Nedávno i slovenský ministr financí Kažimír řekl, že Slovensko by tuto daň mohlo od příštího roku také zavést. Jak se díváte na to, že se situace začala řešit spontánně a bez konsenzu?

Bylo by určitě lepší, kdyby ten přístup byl celoevropský, protože se jedná o celounijní problematiku. Nicméně charakter digitálních služeb je výrazně jiný, než odpovídá původní myšlence výběru daně z příjmu právnických osob. Na rozdíl od místa původu služby lze tržby jednoduše lokalizovat. V tomhle smyslu je podle mě u specifických služeb, kde je podezření, že daňový základ může být stlačován téměř na nulu, opravdu legitimní uvažovat o nějaké srážkové dani, nebo dani z obratu. Ale myslím si, že by tomu měla předcházet debata v celé EU.

HN: A co říkáte návrhu na minimální sazbu daně z příjmů?

Podle mě je úplně nerelevantní v debatě, kde máme tak rozdílně definovaný daňový základ se bavit o sazbách. To, že jsou někde nižší a někde vyšší sazby má svůj účel. Některé státy zkrátka mají méně strukturálních a konkurenčních výhod a je normální, že to chtějí do nějaké míry kompenzovat sazbou. Dnes se proto v EU bavíme zejména o tom, jak přesunout soutěž z netransparentní oblasti daňové optimalizace do transparentní oblasti porovnatelných sazeb.

Černá listina daňových rájů

HN: V prosinci přijatá evropská černá listina daňových rájů byla kritizována, že neobsahuje vnitrounijní státy. Podle kritiků by Nizozemsko, Irsko nebo Malta měly na ten seznam patřit. Co na to říkáte?

Členské státy EU tam nemohou figurovat. Černá listina se zabývá jurisdikcemi, které jsou mimo EU. Navíc se nezakládá úplně na tom, jakým způsobem si státy definují daňový základ, což by mohlo být hodnoceno jako problematické v EU. To nebyl problém, který má listina řešit. Cílem je výměna informací a přehled o tom, jestli v těch státech nedochází k nějakým nekalým optimalizačním praktikám. Je to založeno na závazcích o spolupráci.

HN: Takže by na černou listinu členské státy nepatřily, ani kdyby nebyla namířena jen mimo EU?

Podle definic černé listiny by vzhledem k tomu, že už existují směrnice jako je ATAD (směrnice EU proti vyhýbání se daňovým povinnostem, pozn. red.), žádný z členských států nesplňoval obecné definice nespolupracující jurisdikce. Černá listina byla založena na tom, že státy buď nekooperují na výměně informací, nebo neumožňují kontrolu transakcí. Tu nám evropská legislativa umožňuje.

Jednotný digitální trh

HN: Prezident Macron se ve svém projevu o digitální dani vyhranil vůči anglosaským zemím, což vyvolalo kritiku v Americe. Současně je zaváděna v USA daňová reforma, která láká digitální korporace zpět do USA. Takže to trochu vypadá jako závody v protekcionistických opatřeních. Jak to řešit, aby na tom všichni neztratili?

V některých státech Evropy panuje dojem, že naše digitální společnosti začnou být konkurenceschopné ve chvíli, kdy zdaníme mimoevropské digitální společnosti. To však dlouhodobě neřeší náš základní problém, kterým je malá konkurenceschopnost evropských digitálních platforem. Na to jsou potřeba úplně jiné recepty, například vytvoření jednotného digitálního trhu. Tak jako se dnes téměř v inkubátoru ty platformy rodí v USA nebo čím dál více v Asii, by podobným inkubátorem mohl být i vnitřní digitální trh EU.

Pro firmu, která sídlí v Oregonu nebo San Franciscu je dnes mnohem jednodušší operovat třeba v New Yorku, než pro firmu, která se zrodí v Brně, operovat v Talinnu. Ve chvíli kdy máte určité bariéry tak těžko z jednoho malého členského státu můžete vytvořit službu, která bude globálně konkurenceschopná.

K tomu musí podobná firma nejdříve vyrůst v celé Evropě a tedy logicky ve více státech. Měly by se proto odstranit bariéry, aby firmy mohly růst celoevropsky. Ve chvíli, kdy mají dostatečnou sílu a dokážou se vyvinout na evropském trhu, tak by měly mít možnost expandovat. Není úplně jasné, jestli se to vyřeší tím, že zdaníme ty mimoevropské. Tím vyřešíme jejich možná nekalou konkurenci vůči těm evropským. My se tu ale bavíme o rozdílu v řádech a ne v pár procentech, které plynou z jejich daňové optimalizace.

Eurozóna

HN: Už poměrně dlouhou dobu se plánují reformy eurozóny. Z hlediska ČR se často říká, že s eurem je třeba počkat. Na co máme podle vás čekat?

Během krize si euro obecně prošlo určitým stres testem, který poukázal na slabiny architektury eurozóny, které nebyly vidět v předkrizovém období. Existovali sice akademici, kteří na ně upozorňovali již dříve, ale bylo jich jen pár a především to nebylo vnímáno jako riziko na politické úrovni. Po krizi jsou slabiny eurozóny vidět a začalo se pracovat na jejich odstranění.

Tento proces trvá prakticky od roku 2010. Začalo to ad hoc způsoby a nyní se hledá systémové řešení. Nevíme však jakým způsobem - a zda vůbec - je eurozóna opravdu schopná si některé reformy, změny a doplnění architektury reálně zajistit. Současná pozice ČR je taková, že potřebujeme vědět, zda je projekt eurozóny akceschopný a životaschopný.

To v sobě skrývá určitý rozpor, protože když jen čekáme na to, jestli je to životaschopné, tak samozřejmě nedokážeme ovlivnit, jakým způsobem se instituce eurozóny budou doplňovat a jestli nám následně budou v praxi vyhovovat.

Naše základní pozice i vzhledem k veřejnému mínění je taková, že prosazujeme co největší inkluzivitu reforem eurozóny. Snažíme se v maximální možné míře aktivně diskutovat a argumentovat ve prospěch těch směrů reformy, které považujeme za správné v kontextu našeho závazku do eurozóny v budoucnu vstoupit.

HN: Jaké je aktuálně odhadované datum přístupu k eurozóně?

Ve vládním prohlášení je uvedeno, že eurozóna se musí reformovat a že tato vláda nemá v plánu přijímat datum vstupu do eurozóny. Takže v tomto smyslu jsme v perspektivě čtyř let, v nichž se neplánuje nějaká konkrétní akce. To, že se na vstup do eurozóny musíme připravovat, je jasné nejen z důvodu našeho závazku, ale především z toho důvodu, že je to i k našemu prospěchu. Ať už je to fiskální pozice, stabilita našeho finančního sektoru, stabilní míra inflace nebo obecně plnění maastrichtských kritérií. To jsou věci, které jsou v našem zájmu bez ohledu na konkrétní datum našeho vstupu.

Pan guvernér Rusnok mluvil o perspektivě deseti let, ale myslím, že je to jediný z vysokých představitelů, který řekl konkrétní číslo.

Dvourychlostní Evropa

HN: V souvislosti s eurem zaznívá, že hrozí dvourychlostní Evropa. Je to míněno jako státy eurozóny a zbytek, nebo spíš staří a noví členové?

Koncept vícerychlostní Evropy je založen na tom, že některé státy, zejména proto že sdílejí společnou měnu, budou v určitých oblastech spolupracovat aktivněji. Může to být oblast fiskální, daňová, nebo vytváření nových institucí.

V tomhle smyslu pro ČR samozřejmě vznikají určitá rizika. Z užší spolupráce některých států mohou vznikat pravidla, která českým firmám budou komplikovat způsob podnikání, budou omezovat zdroje z evropských rozpočtů a podobně.

A samozřejmě dalším aspektem je i intenzivnější politická debata vybraných států, protože se budou scházet častěji a mluvit i o dalších věcech.

HN: Co jiného zbývá státům, které chtějí hlubší integraci?

My nemáme problém obecně s vícerychlostní Evropou, některé státy by měly mít možnost se více integrovat, pokud to nenaruší základní čtyři svobody, které v EU máme. Ale to, co je podle mě hodně nebezpečné, je dvourychlostní Evropa. To znamená, že některé státy se ve všem integrují více a některé ve všem méně.

To je zpochybnění EU jako takové, protože se vytváří slupka a jádro. A je téměř jisté, že kdyby to byla čistě dvourychlostní Evropa, tak se potom výhody členství v EU pro vnější slupku budou snižovat a budou se koncentrovat v jádru.

Související