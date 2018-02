Provozovatel sociální sítě Facebook ve čtvrtém čtvrtletí zvýšil čistý zisk na 4,27 miliardy dolarů (86,6 miliardy korun) z 3,56 miliardy ve stejném období roku 2016. Firma ve čtvrtek uvedla, že k růstu zisku přispěly zejména vyšší příjmy z reklamy, a to především té mobilní. Celkové příjmy podniku stouply o 47 procent na 12,97 miliardy dolarů. Stejným tempem vzrostly příjmy za celý rok, a to na 40,65 miliardy dolarů.

Příjmy z reklamy Facebooku činily ve čtvrtletí 12,78 miliardy dolarů, zatímco analytici oslovení agenturou Reuters předpovídali 12,30 miliardy. Příjmy z mobilní reklamy, která se na celku podílí 89 procenty, vzrostly o celých 84 procent.

Facebook měl v posledním loňském čtvrtletí zhruba 2,13 miliardy aktivních uživatelů měsíčně. To je o 14 procent více než ve stejném období 2016.

Lidé tráví na Facebooku méně času

Uživatelé Facebooku strávili v posledním čtvrtletí loňského roku na oblíbené sociální síti méně času. Firmě navíc poprvé klesl počet každodenních uživatelů v USA a Kanadě. Pokles doby strávené na síti přišel ještě před plánovanými radikálními změnami, které mají zaměřit uživatele jen na "smysluplné" kontakty. Akcie firmy v první reakci na zprávu během elektronického obchodování klesly o pět procent, což bylo pro firmu, která svými výkony překonává očekávání analytiků, nezvyklé.

Později však opět oživily, jak se firma snažila přesvědčit investory, že pokles nebude mít dopad na růst příjmů, uvedl list Financial Times.

Facebook uvedl, že počet hodin strávených na síti v posledních třech měsících roku klesl o zhruba pět procent, tedy téměř 50 milionů hodin denně. Počet každodenních uživatelů v USA a Kanadě se pak snížil na 184 milionů ze 185 milionů v předchozím čtvrtletí.

V lednu Facebook oznámil, že učiní změny ve své nabídce news feed, tedy zobrazování nejnovějších zpráv, ve kterých upřednostní příspěvky od přátel a rodiny před obchodními a zpravodajskými příspěvky.

Generální ředitel Facebooku Mark Zuckerberg minulý měsíc uvedl, že očekává, že čas strávený na síti klesne. Upozornil však současně, že to nutně neznamená, že to bude mít dopad na příjmy, pokud se podaří zvýšit ceny za reklamu nebo najít nová místa, kam lze umístit reklamu, jako jsou Instagram a Facebook Messenger. To částečně uklidnilo obavy investorů i vzhledem k tomu, že průměrná cena za reklamu na Facebooku v posledním loňském čtvrtletí stoupla o 43 procent, upozornila agentura Reuters.

Pozn. red.: Původní zpráva obsahovala informaci, že čas, který lidé na Facebooku stráví, klesl až po lednové změně výběru příspěvků prostřednictvím news feed. Pokles nastal ale už v posledním čtvrtletí 2017. Za chybu se omlouváme.

Související

Novinky o sociálních sítích Nestíháte sledovat všechny novinky ze světa sociálních sítí? Dáme vám vždy Echo. Pravidelný pondělní přehled aktualit, trendů a zajímavostí nejen o Facebooku a Twitteru. Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE.

Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.