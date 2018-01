Rozhodnutí o výstavbě nových jaderných energetických zdrojů musí padnout co nejdříve a stále není jasné, kdo reaktory zaplatí. Politici na nových blocích jaderné elektrárny trvají, platit je ale dlouhodobě odmítají. Vedení polostátní firmy ČEZ proto navrhlo, že by se firma mohla po vzoru německých energetik rozdělit. A nyní konečně představilo variantou, která je podle managementu nejlepší.

„Nejlépe hodnocenou alternativou je transformační možnost, která odděluje jaderné a konvenční zdroje od distribuce a nové energetiky,“ říká studie, kterou si ČEZ nechal od týmu expertů zpracovat. Preferovaný scénář studie navrhuje, aby v rukou státu zůstala ze 100 procent jaderná aktiva, tradiční výroba elektřiny (tedy uhelné, plynové a velké vodní zdroje), těžba uhlí (tedy Severočeské doly) a velmi výnosný trading.

Do nové firmy by přešla distribuce, obnovitelné zdroje, prodej energií menším odběratelům a nedávno založené ale velmi ambiciózní ČEZ ESCO, které se zaměřuje na energetické služby pro firmy a tzv. novou

energetiku. Tedy vše od osvětlení, zateplení až po dodávky energií. Kromě ESCO by se jednalo o státem regulovaná odvětví.

V této nové firmě by starý státní ČEZ vlastnil zpočátku 51 procent a zbytek by připadl soukromým investorům. Svůj podíl by ale mohl postupně snižovat až na 25 procent. To by mu stále zanechalo vliv ve formě blokační menšiny.

A i když firma oficiálně stále pracuje s variantami, že by stát na projekt až za 200 miliard dal garance nebo že by si jí postavil sám, z vyznění materiálu je jasné, že rozdělení ČEZ je pro management preferovanou možností. Kdyby stát jednu z částí firmy vlastnil ze 100 procent, mohl by jí stavbu jednoduše přikázat a nemusel by se ohlížet na minoritní akcionáře. Ti mají ve firmě něco přes 30 procent.

