Francouzský úřad pro ochranu spotřebitele vyšetřuje mimořádně výhodnou akci na oříškovou pomazánku Nutella, která nedávno vedla ke strkanicím v obchodech. Při incidentech, které vyvolaly mezinárodní pozornost, musela místy zasahovat policie.

Úřad, spadající pod ministerstvo financí, bude zjišťovat, zda supermarkety Intermarché neporušily cenové předpisy, napsala agentura AP. Výrobce pomazánky, společnost Ferrero, se od akce distancovala.

Oblíbená pomazánka v balení po 950 gramech byla v supermarketech k mání za 1,40 eura (35 korun) místo obvyklých 4,50 eura (114 korun). Akce způsobila především ve východní Francii tlačenice a rvačky, při nichž museli na některých místech zasahovat četníci. Lidé své zážitky z obchodů sdíleli také na sociálních sítích.

