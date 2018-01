Ve světle stále rostoucí obliby kryptoměn se ukazuje, že Česko v této oblasti patří mezi premianty. A to nejen co do technologické části – v tuzemsku se vyrábí například světově nejpopulárnější hardwarová peněženka Trezor –, ale i co do reálného využití bitcoinu a jemu podobných měn v běžném životě.

Vypovídají o tom minimálně čísla z projektu Coinmap.org, který sleduje místa, v nichž se dá kryptoměnami platit. Podle jeho statistik (po vyloučení mikrostátů) je Česko zemí s druhou největší hustotou těchto obchodů na světě. A to hned za Slovinskem.

Země obchodů obyvatel na obchod Slovinsko 85 24 409 Česká republika 321 33 034 Černá Hora 17 36 952 Rakousko 219 39 629 Švýcarsko 197 42 232 Estonsko 31 42 430 Lucembursko 11 51 522 Slovensko 98 55 503 Nizozemsko 297 57 032 Kanada 520 69 134

Jak vyplývá z tabulky, celkem je v Česku 321 míst, kde se dají kryptoměny využít. Bitcoinem se dá platit například i v největším internetovém obchodě Alza.cz. A HN proto mezi těmito obchodníky udělaly průzkum, který měl ukázat, co je k tomu vede. Celkem se ho zúčastnilo šest desítek respondentů.

Jak se ukázalo, z kryptoměn využívají bitcoin všichni dotazovaní. Mají ovšem problém s tím, že jeho využívání je drahé a schválení transakce může trvat i hodinu a více. Kvůli masovému přijetí rapidně vzrostly ceny za jednu transakci – kolem Vánoc to bylo i 55 dolarů. Dnes stojí poslání bitcoinu cca 7 dolarů, tedy stále přes 140 korun. Šance, že si s ním tedy někdo přijde zaplatit kávu, je téměř nulová.

Související Včera Kryptoměny nám mohou pomoci osvobodit se od státu. Ten porušuje naše vlastnická práva, říká autor knihy o anarchokapitalismu Včera Rozhovor Ideou stojící za vznikem bitcoinu bylo osvobodit se od moci státu a vytvořit univerzální platidlo. Stojí na myšlence anarchokapitalismu, o...

I proto někteří dlouhodobí podporovatelé přestali kryptoměny přijímat. Patří sem například známé BIO Oko z Prahy 7. "Lidé to přestali v jeden moment používat. Také neúměrně dlouho trvalo potvrzení transakce, takže to bylo velmi nepraktické," popisuje důvody tamní barman.

Odchod od bitcoinu je ale spíše výjimkou. Z dotazníku vyplývá, že jen pět obchodníků plánuje ze své nabídky platbu bitcoinem vyřadit nebo tak už učinili. Podobné informace potvrzuje i společnost Bitperia, která ve své databázi Board eviduje více než 280 obchodníků, kteří kryptoměny přijímají.

"V souvislosti s poměrně vysokými poplatky za bitcoinovou transakci evidujeme v Boardu zatím pouze jediný případ firmy, která se rozhodla tuto službu zrušit. Vysvětlujeme si to tím, že obchodníci mají poměrně jednoduchou volbu nabídnout levnější alternativu, například kryptoměnu litecoin," říká jednatel Bitperie Jiří Chlebus.

Zmiňovaný litecoin podle průzkumu HN využívá 70 procent z dotazovaných. I proto se v kryptosvětě hovoří o tom, že by mohl bitcoin plnit roli zlata, tedy jako uchovatel hodnoty, a ne prostředek směny.

To vše ale může změnit připravovaná "úprava" bitcoinu a zavedení tzv. lightning network. "To slibuje radikální snížení platebních poplatků na až zcela zanedbatelné částky," dodává Chlebus z Bitperie.

Důvody, proč většina obchodníků bitcoin stále využívá, nejsou vždy jen ty praktické, ale i ideologické a marketingové. Zhruba polovina obchodníků vnímá kryptoměny jako alternativu ke státním penězům. O něco méně z nich je naopak vnímá jako investici a věří v jejich budoucí zhodnocení. Motivace se výrazně liší podle podílu kryptoměn na celkových tržbách obchodů. Obchodníci, kteří přijímají zanedbatelné množství plateb v bitcoinech, se řadí spíše mezi nadšence a snaží se tímto způsobem propagovat svůj podnik. Ti, kteří přijímají 90 až 100 procent plateb v kryptoměnách, pak patří téměř výhradně k zastáncům alternativních peněz vůči těm státním.

Související