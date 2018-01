I když dnes velká část lidí investuje do kryptoměn hlavně kvůli vidině rychlého zbohatnutí, původní idea stojící za vznikem bitcoinu byla úplně jiná. Jeho zakladatelům šlo primárně o oslabení moci státu či centrálních bank a vytvoření nezávislého univerzálního platidla. Tato myšlenka je blízká i tzv. anarchokapitalistickému hnutí, i když jeho záběr je o něco širší. Jeden z jeho českých protagonistů, který vystupuje pod jménem Urza, na svoji knihu o anarchokapitalismu nyní vybral rekordních 2,7 milionu korun.

HN: Co přesně ve své knize zkoumáte?

Už asi deset let se zabývám rolí státu ve společnosti, přímo hlavně anarchokapitalismem. A nyní jsem se rozhodl některé své zásadní revidované texty vydat jako ucelenou knížku.

HN: Co je ve zkratce pro čtenáře anarchokapitalismus?

Je to myšlenkový směr založený na vlastnických právech, svobodě a principu neagrese. To znamená, že fyzické násilí může být používáno jen k obraně.

HN: Jako roli v tomto uspořádání hraje stát?

To je podle mého v současné společnosti největší agresor, který porušuje vlastnická práva už jen tím, jak si vydělává na své živobytí. Tedy tím, že pod hrozbou násilí vybírá daně. Ve svobodné společnosti by stát neměl hrát žádnou roli.

HN: Jak je možné se k takové situaci dostat?

Spíš bych začal tím, jak to podle mě možné není. Anarchokapitalismus – na rozdíl od jiných anarchistických škol – není slučitelný s násilnou revolucí. Lidem nelze vnutit svobodu silou, je třeba přesvědčování a postupné změny. Možností je pak více. Jedna, o kterou se snažím já, je pomalé přesvědčování lidí a vysvětlování, že stát vlastně nepotřebují. Další možnost je ekonomická svoboda a s tím spojené kryptoměny, které ji přinášejí. Lidé se tak postupně vymaňují z finančního vlivu státu a začínají používat peníze, které stát nekontroluje. To je velký krok kupředu.

HN: V jaké souvztažnosti jsou anarchokapitalismus a kryptoanarchismus, o kterém se právě kvůli boomu bitcoinu a jemu podobných měn také hodně mluví?

Já to vnímám tak, že kryptoanarchismus je prostředkem k dosažení anarchokapitalismu. Jedná se o způsob či směr, jak se od státu osvobodit pomocí technologií. Právě například kryptografie a kryptoměny.

HN: Je to podle vás cesta, na kterou jsme už nastoupili?

Jak kdo. Ale zejména s rozvojem kryptoměn, teď v lednu to mimochodem bylo devět let od vytěžení prvního bitcoinu, jsme se k té svobodě výrazně posunuli.

HN: Cena kryptoměn letí raketově nahoru. Zajímá vás jako řekněme idealistu vůbec to, kolik takový bitcoin stojí?

Samozřejmě mě zajímá, kolik bitcoin stojí, ale kvůli tomu jsem ho nekupoval. V poslední době je asi opravdu hlavním důvodem toho, že je lidi kupují, snaha vydělat. Ale tady v Paralelní Polis, kde teď sedíme a což je vlastně dům kryptoanarchistů, nakupujeme kryptoměny z ideových důvodů. Protože jsou to peníze, které jsou svobodné a nad kterými nemá kontrolu stát. I já jsem je kdysi nakoupil z důvodů ideologických a technologických, a ne spekulantství, i když vedlejším efektem bylo, že jsem na tom vydělal, za což jsem samozřejmě rád.

HN: Je ta mánie, kterou nyní vidíme, pro kryptoanarchismus špatná, nebo dobrá?

Asi obojí, ale především dobrá. Je asi skvělé, že získávají kryptoměny takovou popularitu. Když najednou všichni vědí, co je to bitcoin, a část ho začne používat, tak státy budou mít mnohem těžší práci při jejich kontrole a ovládání.

HN: Myslíte si, že lidé jen nespekulují a opravdu začnou bitcoiny využívat?

Určitě jsou lidé, kteří si koupí bitcoin a začnou vše zkoumat do hloubky. Jsou ale samozřejmě i takoví, kteří si je nechají na burze a jen čekají na nějaké zhodnocení. Pro nás je ale hlavně nejdůležitější to, aby byly kryptoměny, co nejšířeji přijímány jako platidlo. A čím více lidí má kryptoměny, tím víc obchodníků je bude přijímat. Tady v Paralelní polis nic jiného než bitcoin a litecoin nepřijímáme.

HN: Naznačil jsi, že to má i svoje negativa...

Je tu stále hodně podvodů. Jediným cílem některých kryptoměn může být stále pouze okrást uživatele. Dnes jich je obrovské množství. A těch kvalitních je jen část.

HN: Vám je tedy asi jedno, jestli bude za pět let tou ustálenou, ukotvenou měnou bitcoin, litecoin či cokoliv jiného.

Mně by se líbilo, kdyby jedničkou byla moje oblíbená měna monero. Kvůli vysoké míře její anonymity. Ale každý má svého favorita.

HN: Proti bitcoinu a kryptoměnám se v posledních letech opakovaně vymezily různé vlády, Čína provedla velké restrikce loni v září, ale vše zatím bez úspěchu, a to i přesto, že vydávání peněz je z podstaty jednou z hlavních funkcí státu. Můžeme se na to dívat tak, že tady státy prohrály a byla jim už část moci odebrána?

Nemůžeme ještě říct, že odebrána. Ty státy budou i nadále vybírat daně ve svých měnách. I když například v některých švýcarských kantonech můžete daně platit v bitcoinech. Ale jinak státy své občany stále nutí své měny používat. Kryptoměny by sice bylo možné zakázat, ale vymáhání takového zákazu by nebylo účinné.

HN: Donedávna byly kryptoměny doménou pár nadšenců. Nyní se díky brutálnímu růstu cen z těchto často anarchisticky či protistátně smýšlejících lidí mohli stát velmi bohatí lidé. Může to nějaký způsobem vychýlit poměr sil?

To je pravda a vidím to jako dobrou věc. I to je důvod, proč se mi podařilo vybrat tolik peněz na mou knihu. Protože lidé, kteří nemají rádi stát a koupili krypto z ideových důvodů před více lety, se najednou můžou stát ekonomicky mocnými. A čím víc budou kryptoměny nastupovat, tím víc se bude dít, že tito lidé možná začnou získávat vliv. Není to ale typ lidí, kteří se tím budou holedbat a které poznáte na první pohled.

HN: Jak má tedy podle vás či kryptoanarchistů využívání kryptoměn ještě víc erodovat ten stávající systém?

Státy skrze banky nekontrolují jen měnu a její celkovou zásobu – tedy že mohou okrádat lidi tím, že emitují, kdykoliv se jim zachce, nové peníze. Mají i kontrolu nad každým z nás, protože mají možnost dávat bankám příkazy, aby obestavovaly účty, aby lidem peníze braly, mohou vystavovat exekuční příkazy a tak dále. Do kryptoměn jejich moc nesahá. Budu-li mít své prostředky uložené v blockchainu, tak pokud já sám státu nedám svoje privátní klíče, tak s tím nezmůže nic.

HN: Pokud se opět neuchýlí k nějaké formě násilí.

To samozřejmě může, ale to může už nyní.

HN: Jak jste sám zmiňoval, jedním ze způsobů využití kryptoměn může být snaha vyhnout se placení daní. Ať už z ideologického či jiného důvodu. Pokud by se to stalo trendem, není toto oblast, kde se dá očekávat tvrdý postup státu, kterému by začal vysychat hlavní přísun peněz?

Samozřejmě se teoreticky platí daně i z kryptoměn. Jde jen o to, že u některých z nich se dají pohyby sledoval velmi špatně a u některých vůbec. To znamená, že mně kdyby chodila výplata na účet v bance, tak všichni vidí, kolik mi platí. Když mi bude chodit v moneru, tak to nikdo nevidí. Na druhou stranu to nikdo nevidí, ani když mě někdo vyplácí v hotovosti.

HN: Nicméně pokud se budu chtít vyhnout placení daní jako holič, tak si na mne už může finanční úřad vyšlápnout.

Samozřejmě. Kryptoměny nejsou dokonalou obranou proti vymáhání daní. Jsou dobrým nástrojem k tomu, že si můžu uchovávat hodnotu bez toho, aby se k ní mohl stát dostat.

HN: Měl jsem za to, že právě postupné oslabování státu v této oblasti je pro kryptoanarchisty jedním ze základních kroků eroze státní moci.

Může to tak být. Já mám samozřejmě kryptoměny rád, ta technologie se mi líbí. Ale k tomu se snažím jít i tou cestou, o které jsem mluvil předtím. Osvětou, vysvětlováním a přesvědčováním lidí, že moc státu, tak jak dnes je nastavená, je špatná a že ji nepotřebujeme. A že v jednotlivých odvětvích by se nám žilo lépe, kdyby do nich nezasahoval. A pokud se nám podaří přesvědčit dost lidí, tak dosáhneme toho, že se ten stát začne zmenšovat. Jsou to paralelní cesty.

HN: Je možné vytlačit stát z jednotlivých částí jeho moci nebo ho zrušit jako celek? Debaty se vždy zaseknou na bodě společné ochrany...

To je jeden z těch největších problémů a asi nejzásadnější téma. Snadno se dají řešit témata jako hasiči, kultura a podobně a pak se teprve postupně dostáváme ke složitějším tématům typu životní prostředí, armáda a tak dále. I to je podle mého ale řešitelné. Každé to téma mi ale většinou zabere celou přednášku.

HN: To bychom tu strávili asi několik hodin.

Celý vzdělávací systém je vlastně založený na státní propagandě. Už odmala jsou děti indoktrinované, že stát je správný, že demokracie je správná a že o těchto věcech se nepolemizuje. My se odmala učíme vzdávat hold hymně, vlajce, visí nám na stěně prezident. To jsou normální náboženské symboly státu. A když se naučíme stát takto uctívat jako děti, jak pak můžeme chtít, aby o něm lidé kriticky přemýšleli?

HN: Co by tedy bylo prvním, nejzásadnějším krokem. Změna ve vzdělávání?

Podle mého ano. Mnoho anarchokapitalistů uvažuje jinak. Ale já si myslím, že nejlepší by bylo začít odlukou školství od státu. Jsem i proto členem organizace Svoboda učení, která se na to specializuje.

HN: Co by zaručilo kvalitu vzdělání?

To nejde zaručit nikdy. To nemáme ani dnes. Ale těch lepších koncepcí je mnohem víc. Dnešní systém děti znechutí hned zpočátku tím, že je stále nutíme se učit a mít dobré známky. Existují svobodné školy, kde je nikdo nenutí. A nevychází z nich žádní negramoti. Naopak.

HN: Odluka školství od státu je asi na dlouhou debatu a nebylo by to nic jednoduchého. Nicméně – v jaké oblasti by se podle vás vaše ideje o ústupu státu do pozadí uplatňovaly nejjednodušeji?

Možná třeba státní podpora sportu. To by asi bylo poměrně snadné.

HN: To byste asi nebyl moc populární. Ale stále je to okrajová činnost státu. Co nějaká klíčová?

V současné situaci to jsou asi peníze. Bylo by těžké to politicky prosadit, spousta vlivných firem a lidí by byla proti.

