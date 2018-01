V ulicích amerických měst by se už brzy měly objevit tisíce samořídících aut. Společnost Waymo, které stejně jako Google patří pod mateřskou společnost Alphabet, si objednala u automobilky Fiat Chrysler tisíce hybridních modelů Pacifica. Waymo chce ještě letos začít užívat tyto vozy jako taxíky pro vybrané obyvatele ve Phoenixu.

"Jako první na světě už máme flotilu samořídících vozů přímo v terénu, posunuli jsme se od výzkumu a vývoje do stadia zařazování aut do běžného provozu," řekl výkonný ředitel Wayma John Krafcik. Vozy bez řidiče zatím Waymo testuje ve 25 amerických městech.

Waymo má už nyní v testovacím režimu přímo v ulicích těchto měst nejvíce autonomních vozů ze všech konkurentů. Za poslední dva roky společnost koupila od firmy Fiat Chrysler 600 aut. "Naše partnerství s Waymem se s novou objednávkou rozšiřuje a posiluje, tohle je další důkaz naší víry v tuto technologii," prohlásil italský šéf automobilky Sergio Marchionne. Ani jedna ze stran ale nechtěla zveřejnit podrobnosti dohody, tedy ani cenu, ani přesný počet objednaných aut. Mluvčí automobilky však uvedl, že se jedná o méně než deset tisíc kusů. Jisté je, že Fiat Chrysler má další stovky vozů dodat firmě Waymo do konce roku. Jak auta bez řidiče společnosti Waymo fungují, je možné vidět v jejím komerčním videu níže.

Dohoda Wayma se společností Fiat Chrysler vytváří tlak na ostatní technologické firmy, které se také snaží přijít se samořiditelnými auty. I ty se ve většině případů při vývoji spojují s automobilkami.

Alternativní taxislužba Uber na konci loňského roku vyjednala dohodu na dodávku 24 tisíc samořiditelných aut od společnosti Volvo. Podle šéfa Uberu Dary Khosrowshahiho si už brzy zákazníci společnosti budou moci vybrat, jestli pojedou s řidičem, nebo autonomním vozidlem. Zpočátku by se pokus týkal jen několika vybraných měst ve Spojených státech.

Souboj mezi Uberem a Waymem na poli aut bez řidiče se dostal i před soud. Už téměř rok se Alphabet s Uberem soudí kvůli krádeži dat. Hlavní postavou sporu je vývojář Anthony Levandowski, který z Googlu odešel do svého start-upu Otto. S sebou si měl vzít i 14 tisíc důvěrných souborů, které se týkaly mimo jiné naváděcího laserového systému. Start-up Otto, zabývající se vývojem autonomních vozů, krátce nato koupil právě Uber. Podle zástupců Wayma si Uber díky ukradeným technologiím přišel na 550 milionů dolarů. Uber Levandowského ještě v květnu propustil.

Na auta bez řidiče sází i General Motors (GM). Vedení firmy hodlá už příští rok představit samořiditelný vůz, který by rovněž sloužil jako taxík. Společnost by tak předstihla konkurenční Ford, který chce přijít s autonomním vozem do roku 2021. GM, respektive jeho vývojářská divize Cruise, sází stejně jako Waymo na laserový radar, který auta navádí. Naopak třeba autonomní vozy Tesly upřednostňují kamery a senzory.

V Evropě se auty bez řidiče zabývá třeba německá automobilka BMW. Její generální ředitel Harald Krüger loni prohlásil, že chce být do pěti let hlavním hráčem na trhu s elektromobily a chytrými vozy.

Ve vývoji samořiditelných aut od BMW má hrát důležitou roli i Česko. Na Sokolovsku hodlá firma do roku 2021 postavit testovací polygon, na kterém bude auta bez řidiče zkoušet. BMW navíc jedná o spolupráci s jinou německou automobilkou Daimler. Partnerství by se mělo týkat hlavně sdílení vozidel. Obě firmy tak chtějí posílit svou pozici v souboji s alternativními taxislužbami Uber a Lyft.

Související