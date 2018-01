Amazon chce mít v Česku do konce letošního roku 5000 stálých zaměstnanců, nyní jejich počet překročil 4500. Nové pozice v různých oborech přibudou v distribučním centru v Dobrovízi u Prahy i v korporátní kanceláři v pražských Dejvicích. Společnost nemá problémy se sháněním nových pracovníků, podle mluvčí českého Amazonu Miroslavy Remenárové nabízí atraktivní benefity, kariérní růst i konkurenceschopné mzdy.

Společnost už nyní v Česku roste více oproti prvotním předpokladům, překročila svůj plán na loňský rok vytvořit 4000 pracovních míst. "Těší mě, že nábor nových zaměstnanců v Česku postupuje rychleji, než jsme plánovali," uvedl personální ředitel Amazonu pro Německo, střední a východní Evropu Karel Foltýn. Podle něj je v tuzemsku mnoho talentovaných lidí, kteří chtějí pracovat pro společnost zaměřenou na technologické inovace a zákaznický přístup.

Amazon patří mezi největší zaměstnavatele Středočeského kraje, hodinová mzda na vstupních pozicích v logistických centrech Amazonu v Česku loni v září vzrostla o osm procent na 135 korun za hodinu, pro vedoucí týmů na 180 korun za hodinu. Loni v listopadu zaměstnanci Amazonu v Německu a Itálii stávkovali za lepší mzdy, v Česku se podobné problémy neobjevily. Koncem roku 2016 činila průměrná mzda českých zaměstnanců Amazonu zhruba 30 tisíc korun včetně bonusů a příplatků za víkendy.

Nově vytvořená volná místa se skládají i z kvalifikovaných pozic z oblasti informačních technologií, lidských zdrojů, managementu a podobně, často jsou příležitostí i pro absolventy. Podle Remenárové láká zaměstnance i možnost postupu až do manažerských rolí, loni bylo v tuzemsku povýšeno více než 300 pracovníků.

Meziročně přibylo těch, kteří využili vzdělávacího programu zvaného Career Choice. Zatímco minulý rok na jaře se zapojilo 80 zaměstnanců, letos v lednu už to bylo přes 360 a další přibývají. Lidé si mohou dodělat maturitu nebo vystudovat vyšší odbornou školu, což jim umožňuje získat lepší práci i mimo Amazon. Celkem mohou na získání nebo rozšíření kvalifikace během čtyř let získat od firmy až 120 tisíc korun. Nejoblíbenějším benefitem je doprava do práce a zpět autobusy zdarma.

Podle mluvčí společnost patří také mezi velké tuzemské zaměstnavatele neslyšících, nyní jich v Dobrovízi pracuje už šest desítek.

Amazon je největším internetovým obchodem na světě, celkem má víc než 140 distribučních center, z toho přibližně třetinu v Evropě.

V Dobrovízi Amazon otevřel centrum vráceného zboží v roce 2013, nedaleké distribuční centrum firmy zahájilo provoz v roce 2015. V budově lze uložit až 18 milionů kusů zboží a za den vypravit až milion zásilek. V předvánoční špičce nabírá společnost ke kmenovým zaměstnancům i přes 2000 sezonních pracovníků.

