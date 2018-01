Vydělat si na budování podzemních komunikací a hloubení tunelů prodejem nesouvisejícího zboží samo o sobě působí netradičně. Avšak pokud je tímto zbožím plamenomet, reklama po celém světě je téměř zaručena. A právě takto se rozhodl získat prostředky pro svou společnost The Boring Company její zakladatel Elon Musk. Přibývá tím další z řady jedinečných projektů z dílny zakladatele automobilky Tesla. Informoval o tom v neděli zpravodajský server CNN Money.

V překladu "Nudná společnost" se tímto krokem jasně odchyluje od svého názvu, který ještě donedávna nemusel působit jako očividný protimluv. Firma začala své působení prodejem obyčejných kšiltovek s názvem společnosti. Padesát tisíc čepic celkem za milion dolarů se jí podařilo rozprodat za dva měsíce, od října do prosince. Musk poté na svém Twitteru oznámil, že bude následovat plamenomet, což jeho fanoušci pokládali spíše za vtip.

V neděli však firma skutečně oznámila spuštění jejich prodeje. O vtip se tedy patrně nejedná, ačkoliv zakladatel firmy k propagaci přistupuje s humorem.

"Samozřejmě plamenomet je strašně špatný nápad. Určitě si ho nekupujte. Pokud tedy nemáte rádi zábavu," píše Musk na svém twitterovém účtu. Důvody, proč si zbraň koupit, pak rozšiřuje i o to, že vás zaručeně ochrání v případě zombie apokalypsy a také rozproudí každý večírek. Kromě plamenometu za 500 dolarů (v přepočtu zhruba 10 tisíc korun) se na stránce The Boring Company prozíravě prodává i hasicí přístroj.

V pondělí Musk oznámil, že už je prodáno 7 tisíc kusů za 3,5 milionu dolarů. Kapacita je přitom omezena dvaceti tisíci kusů.

Vydělané peníze chce firma použít k hloubení tunelů. Podle jejích internetových stránek jsou podzemní sítě jedinou možností, jak vyřešit zácpy v ulicích měst. Ve finále by měly tunely fungovat tak, že do nich auto sjede výtahem a pak se bude pohybovat na magnetické platformě rychlostí až 200 km/h. Aby bylo možné tohoto cíle dosáhnout, je podle společnosti potřeba zlevnit a zrychlit metody hloubení tunelů, k čemuž by měly sloužit právě peníze z čepic a plamenometů.

