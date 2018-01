Top chart

Finále prezidentské volby přichází v roce, na který připadá dvacáté výročí jmenování současného prezidenta předsedou vlády. Jako obhájce prezidentského postu je Zeman posuzován především podle svého pětiletého působení ve funkci hlavy státu. Přesto ale stojí za to připomenout také jeho čtyřleté a leckdy kontroverzní působení na postu premiéra.

Americký Kongres po několika dnech přetahovaní mezi republikány a demokraty schválil prozatímní financování federální vlády. Alespoň do začátku února tak bude v USA dost peněz na provoz z části ochromených vládních institucí, včetně národních parků či kongresové tělocvičny. Ta totiž během výpadku financování nemohla poskytovat svým návštěvníkům dostatek erárních ručníků, na což si stěžovalo hned několik zákonodárců. Související Česká pobočka Sberbank má nového ředitele. Z Bosny přichází manažer Edin Karabeg Výměnu na nejvyšší postu v pátek oznámila tuzemská Sberbank. "Dozorčí rada Sberbank CZ jmenuje novým generálním ředitelem banky Edina Karabega,...

Mezinárodní měnový fond zlepšil výhled pro globální ekonomiku. Světový HDP podle něj letos i napřesrok vzroste meziročně o 3,9 procenta. To je o 0,2 procentního bodu více, než MMF odhadoval loni na podzim. V určité míře většímu optimismu napomáhá i zlepšující se španělská ekonomika. Její výkonnost bude podle odhadů agentury Bloomberg v letošním i příštím roce nad průměrem eurozóny.

Narozen ve 2. století v Číně, zemřel ve 21. století tamtéž

Řeč je o papíru. Přesněji papíru pro čínské bankovky v hodnotě do sta jüanů (zhruba 320 korun). Místo hotovosti platí miliony Číňanů za obědy, občerstvení, veřejnou dopravu a mnoho dalšího pomocí mobilních telefonů. Umožňují jim to především platební aplikace WeChat a Alipay, za nimiž stojí dva čínští technologičtí giganti: Tencent a Alibaba.

Takřka všichni čínští prodejci vedle cenovek zobrazují také černobílý čtvereček připomínající obrázek bludiště. Tento takzvaný QR kód, který se v Česku zatím objevuje hlavně na fakturách, slouží k platbě pomocí mobilního telefonu.

Podle videoreportáže amerického deníku The Wall Street Journal zaplatili Číňané v roce 2016 pomocí mobilních telefonů za zboží a služby celkem devět bilionů dolarů. O rok dříve to bylo pětkrát méně. Kvůli raketově rostoucí popularitě mobilních plateb přes aplikace WeChat a Alipay, které lze využít jen ve spojení s bankovním účtem u některé z čínských bank, mohou cizinci během návštěvy Číny narazit na určité problémy.

Nejčastěji se s potížemi setkávají u čínských taxikářů, kteří obvykle platby přes WeChat a Alipay upřednostňují. Přijmou-li hotovost, nemusí vždy vše proběhnout ke spokojenosti cestujícího. Loni v říjnu se o tom přesvědčila reportérka americké televizní stanice CNBC, které taxikář při platbě za jízdné vrátil falešnou padesátijüanovku. Přerod nejlidnatější země světa v bezhotovostní společnost je ovšem nezadržitelný. Ze západní perspektivy půjde nejspíš o úplný obrat v pohledu na Čínu jako zemi, která Evropu a Spojené státy pouze kopíruje. V oblasti plateb bude naopak Západ dohánět Říši středu.

Brit Duncan Turner, který v jihočínském městě Šen-čen vede start-up Hax Accelerator, je toho názoru, že technologické novinky vyvinuté původně pro Číňany budou postupně dobývat i ostatní trhy. Mobilní platby jsou toho prvním důkazem.

Podle výzkumné společnosti Statista využívala loni platební služby WeChat a Alipay jedna miliarda lidí, zejména Číňanů. Konkurenti, včetně Apple Pay či Android Pay, měli v té samé době na celém světě „jen“ zhruba 400 milionů uživatelů.

Pro pořádek je ale nutné poznamenat, že západní spotřebitelé platí kreditními a debetními kartami v mnohem větší míře než Číňané. I tak je skoro úsměvné, když se Česko chlubí premiantstvím ve využívání bezkontaktních platebních karet, na což trefně poukázal komentátor HN Luděk Vainert. Čína fázi umělohmotných kartiček propojených s bankovními účty zkrátka zcela přeskočila. Češi sice s chutí hradí svoje nákupy pouhým přiložením karty k terminálu, mnoho obchodníků ale stále nechce tento druh platby v korunových částkách přijímat, i když jim za to hrozí pokuty. Čínští obchodníci jen nechápavě kroutí hlavou.

Počet uživatelů hlavních mobilních platebních aplikací v milionech k srpnu 2017 – zdroj: Statista

Kdo investuje hodně do růstu na trhu

Společnost Karlovarské minerální vody, výrobce minerálky Mattoni, se stane výhradním distributorem nápojů a potravin americké firmy PepsiCo na trzích v Česku, Maďarsku a na Slovensku. KMV současně od PepsiCo odkoupí její stáčírny nápojů v Praze a dalších městech. Hodnota transakce nebyla zveřejněna, odhaduje se ale zhruba na tři miliardy korun. KMV díky dohodě s PepsiCo zvýší svůj obrat o polovinu na více než 12 miliard korun ročně. Stanou se tak jedním z největších hráčů na trhu nealkoholických nápojů v regionu.

Akcie PepsiCo na oznámení transakce nereagovaly. To ovšem neplatilo pro regionálního konkurenta KMV – společnost Kofola Československo. Její tržní hodnota během dvou dnů po oznámení dohody mezi americkou společností a KMV klesla o 1,43 procenta. Následně se ale cena akcie vzpamatovala a ve čtvrtek se vrátila na pondělní úroveň kolem 420 korun za kus.

Znalce českého trhu s nealkoholickými nápoji bude určitě zajímat také to, co udělá česko-slovenský investiční nájezdník Pavol Krúpa. Jeho investiční společnost Arca a pod ni spadající fond Arca Capital CEE ovládají výrobce minerálních vod Ondrášovka a Korunní.

Kdo prohrává

Jestli stále někdo hledá důkaz pro nutnost chovat se obezřetně, pokud jde o investice do bitcoinu, měl by se zajet podívat do skromného bytu v newyorské čtvrti Queens. Právě na tomto místě sídlí server Coinmarketcap.com, který se na začátku ledna stal epicentrem prudkého propadu celkové tržní hodnoty kryptoměn o zhruba 100 miliard dolarů. Coinmarketcap.com, za kterým stojí programátor Brandon Chez, provozuje celosvětově nejsledovanější monitoring vývoje cen bitcoinu a stovek dalších digitálních platidel.

Podle tvůrce Coinmarketcap.com jsou hodnoty, za které se bitcoin či ethereum obchodují na burzách v Jižní Koreji, přehnaně vysoké především kvůli tamním vysokým poplatkům. Brandon Chez se tedy rozhodl, aniž by dopředu na chystanou změnu kohokoli upozornil, že přestane pro svoje výpočty jihokorejská data používat. V rozhovoru pro americký deník The Wall Street Journal tento týden uvedl, že si neuvědomil, jak velký dopad na celkový trh bude jeho rozhodnutí mít. Nechce se ani věřit, že Chez nevěděl, že v Jižní Koreji denně probíhá zhruba pětina všech celosvětových bitcoinových obchodů.

K tématu opatrnosti ohledně investic do bitcoinu přispěl také britský týdeník The Economist. Ten publikoval poučný graf, který srovnává vývoj několika investičních bublin, počínaje enormním růstem cen tulipánů v Nizozemsku na začátku 17. století. Míra a rychlost růstu tržní hodnoty bitcoinu ovšem překonávají všechny minulé bubliny, včetně investic do internetových firem po roce 2000.

Co vyhrává

Chuť do létání ve všech cenových a investičních kategoriích. Pokud jde o byznys, úspěch slaví bývalý pilot Formule 1 Niki Lauda. Podařilo se mu získat zpět aerolinky Niki, které založil v roce 2003 a o rok později z velké části prodal německé nízkonákladové společnosti Air Berlin. Ta ale loni zkrachovala, což vedlo k rozprodeji jejího majetku. O značku a letadla Niki usilovala španělsko-britská nízkonákladová letecká společnost Vueling. Lauda ale transakci napadl u soudu a stal se opět většinovým vlastníkem Niki.

Díky silné ekonomice roste v Česku počet soukromých letadel pro individuální využití. Úřad pro civilní letectví v současnosti registruje téměř 2800 letadel, to je o polovinu více než před deseti lety. Ultralehkých letadel, kluzáků a jiných sportovních létajících zařízení je ještě více. Podle údajů Letecké amatérské asociace vzrostl jejich počet mezi lety 2006 a 2016 o tři čtvrtiny na 6600.

Globálně se daří také prodejům luxusních a drahých soukromých tryskáčů. Důkazem je růst objednávek londýnské společnosti Jet Business, která provozuje opulentní dealerství drahých tryskáčů pro velmi bohaté klienty. Steve Varsano, který Jet Business vlastní, je přesvědčený, že prodejům pomáhá nejen rozjetá globální ekonomika, ale také americký prezident Donald Trump. Jeho soukromý letoun Trump Force One vycházející ze čtvrtstoletí starého modelu Boeing 757 není nutně největší či nejdražší. Přesto v současnosti jde o nejznámější soukromé letadlo na světě. Bývalý prezident Barack Obama využívání soukromých letadel kritizoval. Jeho nástupce však pohled na toto odvětví změnil. „Stal se doslova maskotem létání soukromým tryskáčem,“ uvedl Varsano pro americký deník New York Times.

Kdo umí investovat do mediálního obrazu

Elon Musk, zakladatel výrobce elektromobilů Tesla, umí udržet pozornost médií i investorů. Po sérii představení nových budoucích modelů v době, kdy se firmě nedaří plnit výrobní cíle klíčového Modelu 3, se ale rozhodl změnit taktiku. Zaměřil se na vlastní peníze. Podle nové smlouvy musí tržní hodnotu Tesly v několika etapách do deseti let zvednout na 650 miliard dolarů ze současných méně než 60 miliard. Pokud neuspěje, nedostane nic. Přesněji mu bude náležet jen ze zákona povinná minimální mzda, která v Kalifornii činí 37 tisíc dolarů ročně. Musk ale nebere ani tuto sumu. „Peníze se hromadí na nějakém bankovním účtu Tesly,“ prohlásil.

Mimo byznys s depešáky v O2 areně

Britská kapela Depeche Mode se příští týden vrátí do Prahy. Hudební znalec serveru Aktuálně.cz ví, co od kapely očekává její české publikum. Nezáleží, s jakými písněmi kapela přijede. Důležité bude, aby dodržela zažité rituály.

