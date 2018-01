Americký prezident Donald Trump v projevu na Světovém ekonomickém fóru (WEF) v Davosu v pátek řekl, že bude Ameriku vždy stavět na první místo. To ale podle něj neznamená, že by měla Amerika zůstat sama. Podle Trumpa je teď výhodné v Americe znovu investovat, mimo jiné díky reformě daní, kterou prosadil. Trump vyzdvihl i výsledky, jichž americká ekonomika dosáhla během prvního roku, co je Trump ve funkci prezidenta.

Trump také řekl, že Spojené státy jsou otevřeny podnikání, zažívají nebývalý růst a že je teď ten správný čas v USA investovat. Upozornil, že Spojené státy jsou připraveny k jednání o vzájemně výhodných obchodních dohodách se všemi zeměmi.

"Svět je teď svědkem obnovy silné a prosperující Ameriky. Teď je ten správný čas na to, abyste přenesli svá pracovní místa a investice do USA," prohlásil.

Trump v projevu bránil svůj program, který prosazuje USA a zdůraznil, jak se díky němu Americe daří. V projevu se ale snažil najít i rovnováhu ke svému nacionalistickému programu a vyzdvihl, že z ekonomického růstu v USA podpořeného programem "Amerika na prvním místě" bude těžit i zbytek světa. Rozkvět Spojených států podle něj vytvořil po celém světě bezpočet pracovních míst. Silný růst je také motorem kreativity a inovací a vedl k důležitým objevům, které pomáhají lidem po celém světě žít šťastněji a zdravěji, řekl.

Obchodní vztahy pak podle prezidenta musejí být poctivé a vzájemně výhodné. Trump v této souvislosti varoval obchodní partnery, že Washington už dál nebude tolerovat nepoctivé obchodní postupy a upozornil, že predátorské praktiky pokřivují trh. "Nemůžeme mít volný a otevřený obchod, když některé země zneužívají systém na úkor jiných," uvedl.

Trump již dlouho uvádí, že dává přednost bilaterálním obchodním dohodám před regionálními. Tentokrát ale ve svém projevu naznačil ochotu ke vstupu do jednání o Transpacifickém partnerství (TPP), což je rozsáhlá dohoda o volném obchodu, z které se USA loni stáhly. Prohlásil, že by Spojené státy "možná" mohly obnovit jednání s mnoha ze zúčastněných zemí najednou.

Trumpa si do moderního konferenčního centra přišlo vyslechnout asi 1500 lidí. Agentura AP upozornila, že když předseda ekonomického fóra Klaus Schwab Trumpa představil, ozvalo se ze sálu syčení jako reakce na jeho prohlášení, že by Trumpův způsob vedení mohl být předmětem "nepochopení a zkreslených interpretací". Když Trump předstoupil, ozval se mírný potlesk, někteří účastnící však netleskali. Při projevu byl dav převážně tichý a když Trump mluvil o ekonomickém programu, nikdo netleskal. Pouze při kritice médií bylo v davu slyšet hučení. Závěrečný potlesk byl zdvořilý, komentovala situaci AP.

