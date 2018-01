Výrobce čipů Qualcomm Technologies podepsal předběžné smlouvy na dodávku komponentů za nejméně dvě miliardy dolarů (41 miliard Kč) s předními čínskými prodejci chytrých telefonů. Firma uvedla, že o komponenty mají zájem čínské firmy Lenovo Group, Guangdong OPPO Mobile Telecommunications, vivo Communication Technology nebo Xiaomi Communications.

Předběžné smlouvy jsou tříleté a jsou předmětem dalších jednání. Qualcomm Technologies je součástí skupiny Qualcomm, která se nyní snaží odrazit nevyžádanou nabídku na převzetí od společnosti Broadcom.

Představitelé čínských firem dali najevo obavy, že pokud se Broadcomu podaří firmu Qualcomm převzít, mohlo by to negativně ovlivnit investice do technologie výroby čipů.

Qualcomm loni v listopadu odmítl nabídku Broadcomu na převzetí v hodnotě 103 miliard dolarů. Mimo jiné uvedl, že nabízená částka firmu výrazně podhodnocuje a že akvizice by patrně jen těžko získala svolení regulačních orgánů.

Čína se chce do roku 2030 stát dominantním výrobcem čipů a na podporu domácích firem už vyčlenila nemalé finanční prostředky. "Země je v současné době pro Qualcomm druhým největším trhem, v brzké době se ale stane jedničkou," uvedl šéf společnosti Cristiano Amon.

Evropská komise ve středu vyměřila Qualcommu pokutu 997 milionů eur (25,3 miliardy Kč). Komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová uvedla, že firma platila svému klíčovému zákazníkovi, americké společnosti Apple, miliardy dolarů za to, aby nenakupoval u konkurence. To je podle evropských pravidel hospodářské soutěže nepřípustné.

