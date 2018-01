Český premiér v demisi Andrej Babiš na Světovém ekonomického fóru v Davosu vyzval k prohloubení svobod vnitřního trhu jako hlavního zdroje prosperity Evropské unie. EU by podle něj měla chránit své vnější hranice a řešit konflikty ve svém sousedství dříve, než se stanou bezpečnostní hrozbou pro občany členských států. V poslední době se Evropa podle Babiše místo posilování své pozice hašteřila kvůli maličkostem. Klíčová rozhodnutí musí EU přijímat jednomyslně na úrovni premiérů, uvedl. Babišův projev zazněl za zavřenými dveřmi a jeho znění poskytl tiskový odbor Úřadu vlády ČR.

Babiš v Davosu vystoupil v panelu s názvem Vytváření společné vize pro Evropskou unii. V anglicky předneseném projevu varoval, že unie začíná zapomínat, proč ve skutečnosti vznikla, tedy aby garantovala mír a prosperitu svých občanů.

"V poslední době tlačíme na další integraci, aniž bychom věděli, proč a kam má směřovat," řekl premiér. Aby byla Evropa silná, musí být podle něj trpělivá. Ukvapená rozhodnutí by nemusela být ku prospěchu Evropy, ale naopak by pro ni mohla znamenat riziko. Evropští občané musejí vědět, kam Evropa směřuje.

Davos napjatě čeká, zda jej Trump pochválí, nebo pohřbí. Zatím bojoval proti všemu, co je na setkání globálních elit ”svaté” Čtěte zde

Unie podle českého premiéra nemůže vytvořit stabilní komunikační kanály se svými občany bez přispění členských států. "Unie nemůže mít legitimitu bez členských států, to je realita," konstatoval. Evropa musí být silná a jednotná a soustředit se na zachování a rozvíjení toho, co už dosáhla, míní. "Pojďme stavět na tom, co máme," uvedl Babiš.

Český předseda vlády poznamenal, že například otázka migračních kvót rozděluje členské státy už dva roky. "Přitom kdyby všechny státy přijaly migranty podle kvót, vyřešilo by to pouze dvě procenta migračního tlaku. A kvůli dvěma procentům dáváme evropský projekt v sázku. To je bláznovství!" prohlásil Babiš. Nikdo podle něj nechce v Evropě blokovat smysluplná rozhodnutí.

Babiš ve čtvrtek jednal v Davosu i s předsedou vlády Lucemburska Xavierem Bettelem o rozpočtu Evropské unie, unijní reformě azylové politiky či o brexitu. Babiš po schůzce řekl, že s Bettelem a lucemburským ministrem financí Pierrem Gramegnaem mluvil o základní agendě bulharského předsednictví Evropské unie.

"S ministrem financí se známe z mého předešlého působení, mluvil jsem s ním i o našem rozpočtu a projektu reverse charge, ve kterém chceme pokračovat," uvedl Babiš. Setkání ho čekají i s dalšími politiky.

Lucembursko a Česká republika mají odlišné názory na řešení migrační krize, připustil Babiš. Česko zásadně odmítá rozdělování migrantů na základě kvót. "Musíme si to vysvětlit a musí se najít řešení, protože každá země má na migraci jiný názor. Je třeba najít kompromis všech členských zemí," řekl. Další státy by podle něj měly chápat specifika Česka a dalších zemí visegrádské čtyřky (V4), podobně jako jim rozumí například v případě vztahů Británie a Irska v otázce brexitu, dodal.

Babiš fórum bere jako efektivně strávený čas. "Pokud jedete na bilaterální návštěvu, tak tam strávíte celý den. Tady můžete potkat desítky politiků, premiérů," uvedl. Lituje, že nakonec bude v Davosu trávit jen dnešní den. "Možná by bylo lepší zůstat dva tři dny, je to efektivní, stačí potkat někoho, dát si s ním chvilku kafe...," vysvětlil. Konkrétní politiky, se kterými by chtěl stihnout rychlou schůzku u kávy, nejmenoval. "Uvidíme, i v rámci společného oběda máme možnost se seznamovat," řekl.

