Odboráři mladoboleslavské automobilky Škoda Auto doručili vedení firmy své požadavky ohledně růstu mezd v letošním roce. Chtějí zajistit tarifním zaměstnancům růst mezd minimálně o 18 procent. Samotný tarif by měl letos přitom vzrůst o 14 procent, zbylá čtyři procenta chtějí odboráři zajistit například zvýšením osobního ohodnocení. Uvedl to ve čtvrtek týdeník Škodovácký odborář.

Odboráři chtějí navýšit průměrnou částku na osobní ohodnocení z dosavadních 15,3 procenta na 16 procent z aktuálně platných tarifů a chtějí zrušit krácení zaručeného bonusu při délce zaměstnání do jednoho roku. Požadují také vyplacení dvou mimořádných prémií jako v loňském roce, kdy zaměstnanci dostali prémie v průměru za zhruba 90 tisíc korun. Průměrná hrubá dělnická mzda ve Škodě loni dosahovala se všemi bonusy v některých tarifních třídách kolem 40 tisíc korun.

Nejlepší rok ve 122leté historii. Škoda Auto dodala rekordních 1,2 milionu vozů Čtěte zde

Nová dohoda o mzdách má platit od letošního 1. dubna do 31. března 2019. Odbory a vedení automobilky tak mají zhruba dva měsíce na vyjednávání. Odboráři přitom nevylučují při vyjednávání razantnější kroky. "Zatím nevíme, jak se k vyjednávání postaví firma, jak se bude stavět k našim požadavkům a případně s jakými požadavky sama přijde. V každém případě budeme postupovat podle zákona, máme připravenou celou škálu kroků," řekl týdeníku předseda podnikové rady Jaroslav Povšík a doplnil, že v případě potřeby není vyloučeno ani zastavení práce. "Obsadíme louky kolem osmé a jedenácté brány a pojedeme až do nějakého výsledku, nebo dokud nám zaměstnanci neřeknou dost. Naplánovali bychom sérii dnů stávky, což by pro firmu byl velký zásah," uvedl

V prosinci skončila v automobilce první část kolektivního vyjednávání s odbory, která se týkala pracovní doby a sociálních nákladů. Odborářům se v první části vyjednávání povedlo dosáhnout zvýšení prémie za pracovní výkon na 10 tisíc korun, zároveň se od ledna zvýšily příplatky za práci a ve vícesměnných systémech. Navýšila se také odměna za flexikonto, což je páteční noční směna v Mladé Boleslavi nad rámec klasického směnného systému. Odměna se zvýšila o 100 korun, zaměstnanci tak od ledna za páteční noční směnu dostanou příplatek 1300 korun.

Škoda Auto, která je jedním z největších zaměstnavatelů v Česku, je součástí německého koncernu Volkswagen. Ve třech výrobních závodech v Česku zaměstnává zhruba 30 tisíc lidí. Vyrábí také v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, a na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s místními partnery. Automobilka loni dodala rekordních 1 200 500 aut.

Zaměstnanci Volkswagenu na Slovensku dosáhli navýšení o 14 procent

Škodovácké odbory požadavkem na navýšení platů o 18 procent plní slib z loňského září, kdy předseda podnikové rady Jaroslav Povšík řekl, že chtějí dosáhnout růstu nad úroveň toho, co si vyjednali na jaře pracovníci ve slovenském Volkswagenu. Tam po šestidenní červnové stávce dosáhli dohody s vedením firmy, která jim zaručuje zvyšování platů o zhruba 14 procent během půldruhého roku.

"Samozřejmě vnímáme celou situaci v určitém kontextu, tak jako ji i odbory samozřejmě vnímají. Musíme dělat to, co jsme vždycky byli zvyklí, společně jednat a odpovědně konat. Myslet na to, jaká má být perspektiva tohoto podniku, co je důležité pro zaměstnance i pro podnik, a mezi tím se musí najít ta správná rovnováha, to je naše společná zodpovědnost," komentoval v září 2017 plánované požadavky odborářů na zvyšování mezd člen představenstva Škody Auto Bohdan Wojnar.

Související