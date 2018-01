Jeden z největších českých start-upů pro sdílení věcí SharyGo expanduje do dalších měst. Prozatím své služby nabízel jen v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové a Hodoníně. Teď jsou jeho cílem města nad 70 tisíc obyvatel. V Česku služby půjčování a sdílení věcí nabízí asi pět start-upů. SharyGo patří k těm největším. "Rodiny, které jezdí v zimě na hory, potřebují lyže nebo snowboardy uložit do střešního boxu na střeše auta. Proč by si ale takový box, který využijí jen pár týdnů v roce, měli třeba za 15 tisíc kupovat, když si ho mohou za pár stokorun půjčit?" dává příklad šéf SharyGo Dan Erlebach.

Firma své služby nabízí teprve půl roku, takže se zatím může spolehnout na omezený počet pěti tisíc uživatelů. Loni na podzim ale SharyGo získalo dva silné investory – globálního exmanažera Hewlett-Packard Jana Zadáka a ústeckého prodejce pohonných hmot Armex Group. Ti do firmy společně nalili nižší desítky milionů korun, ze kterých teď SharyGo financuje svou další expanzi.

V prosinci navíc vedle řadových vlastníků začal start-up spolupracovat také s kamennými půjčovnami, kterých má aktuálně třicet a které pomáhají jeho byznys dále zvětšovat. "Pro půjčovny je obvykle nákladné rozjet své služby také na internetu. Když na něm ale nejsou, mohou se spolehnout jen na omezený počet klientů z blízkého okolí. V tom jim můžeme s naší platformou pomáhat," říká šéf start-upu.

Sdílet lyže, vířivku či svatební šaty

Výpůjčkový start-up funguje na jednoduchém principu. Přes své webové stránky služba spojuje vlastníky s lidmi, kteří si chtějí jejich věci na krátký čas zapůjčit. Člověk si může vedle střešního boxu nebo lyží půjčit třeba domácí nářadí, ale také vířivku nebo svatební šaty. "O tom, jaké předměty jsou na našem webu k zapůjčení, rozhodují vlastníci. Máme ale nepsané pravidlo, že do nabídky zařazujeme jen hodnotnější věci a nepůjčujeme třeba šroubováky nebo kladiva, které si mohou lidé za pár korun koupit," uvádí Erlebach.

Výši půjčovného si může vlastník určit sám. Firma má ale systém, který jim částku denního půjčovného doporučí. "Určujeme to podle aktuální ceny předmětu. Již zmiňovaný střešní box jste před třemi lety mohli koupit za 15 tisíc korun, teď může mít cenu třeba 12 tisíc. Doporučená denní cena půjčovného je pak dvě až tři procenta z aktuální hodnoty boxu," vysvětluje šéf start-upu.

Za každou půjčenou věc se platí vratná záloha, která vlastníka pojišťuje pro případ, kdyby klient jeho televizi, lyže nebo vrtačku poškodil. Platí se předem platební kartou nebo i hotově při osobním předání. "U méně objemných předmětů dokážeme věc od vlastníka ke klientovi také sami dodat a pak ji samozřejmě také vracíme," uvádí Erlebach, který dodává, že jeho firmě vždy připadá 20 procent z částky půjčovného.

Půjčit si drahou elektroniku na zkoušku

SharyGo zatím nabízí asi tři tisíce předmětů a měsíčně jich půjčí stovky. "Do konce února ale chceme díky partnerství s půjčovnami nabízet až 10 tisíc věcí a do konce roku by jich mělo být 120 tisíc," plánuje Erlebach, podle něhož se start-up dostane do zisku ve chvíli, kdy si přes něj lidé půjčí alespoň 1000 věcí měsíčně. "Takové číslo bych ale osobně považoval za zklamání," říká šéf firmy neskromně.

Sází ale na spolupráci s velkými e-shopy, jejichž zboží chce lidem půjčovat a jejichž partnerství by takový růst start-upu nejspíš zaručilo. "Člověk si chce třeba koupit kvalitní televizi v ceně desítek tisíc. Takové zboží si ale rád předem vyzkouší, než se do nákupu pustí, a právě k tomu by mohla sloužit naše zápůjčková služba," nastiňuje jeden z možných scénářů růstu. Dodává, že firma hodlá také rozjet půjčování více věcí najednou.

"Už teď si jeden klient v průměru půjčí alespoň dvě věci. Když jedou lidé na hory, tak si vedle lyží půjčují také hůlky, lyžáky a helmu a k tomu třeba i kameru GoPro, kterou si mohou připevnit na helmu," říká Erlebach. "Zatím takové půjčovací sady sestavujeme zákazníkům manuálně. Chystáme ale automatický systém, který by poskytoval třeba sestavy pro golfisty či horolezce. Všechny věci, které takový člověk potřebuje, jsou velmi drahé, ale díky pronájmu si je může dovolit používat kdokoliv," dodává.

