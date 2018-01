Evropská komise ve středu udělila americkému výrobci čipů Qualcomm pokutu 997 milionů eur (skoro 25 miliard korun). Podle komisařky pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerové firma platila svému klíčovému zákazníkovi, společnosti Apple, miliardy dolarů za to, aby nenakupoval u konkurence. Podle evropských pravidel o hospodářské soutěži je to nepřípustné.

Pokuta pro Qualcomm je čtvrtou nejvyšší pokutou udělenou jednotlivé firmě. V celkové výši udělených pokut je dnešní pokuta sedmá nejvyšší. Dosud největší pokutu pro jednotlivou firmu dostal loni v červnu internetový gigant Google (2,42 miliardy eur). Byla to i druhá nejvyšší pokuta vůbec. Dosud nejvyšší pokutou udělenou EK je 2,93 miliardy eur, kterou dostali výrobci vozidel Volvo/Renault, Daimler, Iveco a DAF v červenci 2016.

"Platby nebyly jen snížením ceny – byly podmíněny tím, že Apple bude ve všech svých iPhonech a iPadech exkluzivně používat čipové sady pro základní pásmo od Qualcommu," vysvětlila komisařka. Výsledkem podle ní bylo, že konkurenční společnosti nemohly přes pět let na trhu efektivně soutěžit s pozicí Qualcommu, a to bez ohledu na kvalitu vlastních produktů. LTE čipové sady pro základní pásmo umožňují mobilním telefonům a tabletům připojit se k mobilním sítím a slouží k přenosu hlasu i dat.

Dohodu s Applem, který je jeho klíčovým zákazníkem, uzavřel Qualcomm v roce 2011, o dva roky později byla prodloužena až do roku 2016. Podle Vestagerové by v jejím důsledku společnost Apple při přechodu k jinému dodavateli nejen přišla o faktickou slevu, ale také by musela část získaných peněz vrátit. O spolupráci s Applem, který je významným výrobcem mobilů a tabletů, měl a má přitom velký zájem výrobce čipů Intel, uvedla komisařka. Této společnosti firma Apple začala některé zakázky zadávat až v roce 2016.

"Jinými slovy, až ve chvíli, kdy dohoda končila a změna by Apple nestála tolik peněz," poznamenala Vestagerová. Ukazuje se podle ní, že postup Qualcommu byl rozhodující k uzavření trhu pro konkurenční výrobce. Pro zákazníky to znamenalo menší možnost výběru a nástupu inovací.

"Výše pokuty odráží jak vážnost, tak dobu porušování pravidel. A má také za cíl do budoucna odradit účastníky trhu od podobných praktik. Nedělejte to," řekla komisařka.

Apple a Qualcomm se soudí navzájem

Qualcomm už se v podobných sporech soudí přímo s Applem. A žaloby jsou oboustranné. Apple zažaloval výrobce čipů počátkem loňského roku o miliardu dolarů. Tvrdí, že vyžaduje příliš vysoké poplatky, čímž zneužívá svého dominantního postavení.

Qualcomm se na oplátku od loňského října snaží dosáhnout zákazu výroby a prodeje iPhonů v Číně, protože mu Apple údajně některé licenční poplatky vůbec nehradí.

Současný verdikt Evropské komise tak hraje do karet Applu a pro čipovou firmu může znamenat problémy i v budoucnosti.

Výrobce čipů dostal pokutu ve výši přesně 997 439 000 eur, což odpovídá 4,9 procenta jeho loňského obratu. Firma podle komise porušovala evropská antimonopolní pravidla pět let, šest měsíců a 23 dní. Komise věc začala vyšetřovat v létě 2015, v prosinci téhož roku výrobci čipů oznámila, že podle jejího názoru skutečně pravidla porušuje.

Qualcomm čelil obvinění ze zneužívání svého postavení i v minulosti

Qualcomm je technologickou společností z amerického San Diega, která se zaměřuje na vývoj bezdrátových telekomunikačních přístrojů. Firma vlastní patenty spojené s technologiemi CDMA a 3G nebo 4G datových přenosů. Tyto i některé další firmou vyvíjené technologie jsou nezbytnou součástí dnešních mobilních zařízení. Už v minulosti byl proto Qualcomm obviňován ze zneužívání dominantního postavení. Mnohdy totiž spojoval výši licenčních poplatků za tyto technologie s odběrem svých jiných produktů, především čipů.

Za zneužívání dominantního postavení dostal Qualcomm v minulosti pokutu už několikrát. V Jižní Koreji musel zaplatit více než 200 milionů dolarů v roce 2009. V posledních třech letech byl pak pokutován v Tchaj-wanu, Číně a znovu v Jižní Koreji dohromady ve výši 2,6 miliardy dolarů.

Nyní mu od Evropské unie hrozila sankce až 10 procent ročních tržeb, což mohlo činit dosud rekordní 2,2 miliardy dolarů v jednom rozsudku. I přesto, že Evropská komise nepřistoupila k nejpřísnější sankci, činí současných v přepočtu 1,2 miliardy dolarů zatím historicky nejvyšší pokutu, jakou kdy Qualcomm dostal.

Související