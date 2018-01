Grafické karty do počítačů, které lze použít pro takzvanou "těžbu" kryptoměn jako například bitcoinu, jsou v řadě obchodů vyprodané. Poptávka po nich stoupla o stovky procent, zvýšily se i jejich ceny. V některých obchodech je také omezen jejich prodej na jeden či dva kusy na zákazníka, vyplývá z úterní ankety mezi prodejci.

"Od začátku tohoto roku sledujeme nárůst zájmu o grafické karty až trojnásobně oproti předchozímu období, i když vlna zájmu k nám dorazila později, než tomu bylo ve světě," uvedl šéf vývoje srovnávače cen Heureka.cz Lukáš Putna.

Podle e-shopu Alza.cz stoupla loni poptávka po grafických kartách, spolu s největším nárůstem hodnoty bitcoinu, meziročně dokonce až o 700 procent. "Díky těžení kryptoměn nastal celosvětový problém v dodávkách grafických karet. V této souvislosti pozorujeme značné zvýšení poptávky a nákupu hotových skladových sestav," řekla mluvčí Patricie Šedivá.

Také CZC.cz eviduje nárůst prodeje grafických karet. "Až do takové míry, že velká část sortimentu je momentálně vyprodaná. A vzhledem ke stavu trhu ve světě se nezdá, že by se tato situace měla v dohledné době nějak výrazně změnit. I tak ale sledujeme možné příležitosti pro nákup zboží v zahraničí, abychom uspokojili poptávku hráčů i 'těžařů'," dodala Lucie Vinická z e-shopu.

Průměrná cena nejoblíbenějších modelů grafických karet v posledním měsíci podle údajů Heureky vzrostla zhruba o pětinu, některé karty ale podražily více než o 30 procent. "Češi mají největší zájem o karty v rozmezí mezi osmi a 18 tisíci korunami. Cena nejvýkonnějších grafických procesorů přesahuje hranici 100 tisíc korun," dodal Putna.

Na světě existuje téměř 1400 kryptoměn, kromě bitcoinu jde například o ethereum, bitcoin cash, ripple či litecoin. Zájem o digitální měnu bitcoin i další takzvané kryptoměny stále roste. Současně se zvyšuje i počet míst, kde bitcoiny přijímají. V Česku je nyní podle portálu Coinmap.org 300 míst, kde je možné bitcoin utratit. Tato mapa přitom ani zdaleka neobsahuje všechny subjekty.

Bitcoin vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn a během let se prosadil jako přední světová kybernetická měna. Vytváří ji síť počítačů se specializovaným softwarem naprogramovaným tak, aby uvolňoval nové virtuální mince stabilním a postupně se zpomalujícím tempem. Je navržen tak, aby ho nikdo nemohl ovlivňovat, ani vlády a centrální banky. Na konci procesu "těžby" je konkrétní suma převedena na majitele v podobě číselného kódu. S rostoucí složitostí těžby jsou potřeba stále výkonnější počítače. Podle odborníků je doba, kdy bylo možné těžit na domácím počítači se ziskem, již nenávratně pryč. Těžbu dnes obstarávají velké těžební farmy, které disponují obrovským výkonem.

Podle analytiků je investice do digitální měny bitcoin extrémně nevyzpytatelnou a rizikovou záležitostí, rozpětí odhadů budoucí ceny bitcoinu se pohybuje od nuly do desítek milionů korun. Problémem bitcoinu je to, že se z něj stal populární nástroj pro spekulace lidí, kteří ho mohou vyhnat velmi vysoko, ale také nuceně prodávat a stlačit jeho cenu, upozorňují analytici.

Jižní Korea minulý týden oznámila, že hodlá obchodování s kryptoměnami zakázat. O potřebě omezit toto obchodování se hovoří i v dalších zemích, například v Japonsku a Číně. Přísnější regulací kryptoměn by se mohla zabývat skupina nejvýznamnějších světových ekonomik G20 na svém březnovém zasedání v Argentině.

Cena bitcoinu se minulou středu na burze Bitstamp poprvé od 1. prosince propadla pod hranici 10 tisíc dolarů (208 tisíc korun). Od prosincového výstupu na rekord v blízkosti 20 000 dolarů tak bitcoin ztratil zhruba polovinu hodnoty. Za poklesem stojí právě obavy z negativního postoje regulačních úřadů ke kryptoměnám.

