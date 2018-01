Americká firma Alphabet, která vlastní internetový vyhledávač Google, se spojila s čínskými společnostmi Tencent a Holdings Ltd and Sequoia Capital China a v rámci stávajícího kola financování investují 15 milionů dolarů (311 milionů korun) do biotechnologické firmy XtalPi Inc. Tato firma využívá umělou inteligenci, cloudové aplikace a kvantovou fyziku pro zlepšení účinnosti, přesnosti a úspěšnosti léčiv.

XtalPi Inc., která má centrály v Bostonu a Šen-čenu, už v rámci investičního financování získala 20 milionů USD.

Jde o první společnou investici Googlu a Tencentu. Obě firmy nedávno oznámily, že uzavřely smlouvu o sdílení patentů. Zároveň se dohodly na spolupráci v široké škále technologických produktů, celkový rozsah dohody ale Google nezveřejnil.

Google v uplynulém roce zvyšoval svou přítomnost na čínském trhu. Otevřel zde výzkumné centrum umělé inteligence, uvedl na trh verzi aplikace pro svůj překladač a expandoval do dalších měst. Letos firma v Číně po osmi letech obnoví svou mapovou službu.

