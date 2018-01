Norské aerolinky se hodlají jako první na světě vzdát spalovacího motoru. Do roku 2040 chtějí nasazovat na všechny krátké lety elektrická letadla. Týkalo by se to všech vnitrostátních letů a letů do sousedních hlavních měst skandinávských států.

"Domníváme se, že všechny lety kratší než 1,5 hodiny mohou létat plně elektrizované stroje," citoval státní leteckou společnost Avinor polský list Gazeta Wyborcza. Firma se chystá otestovat komerční trasu, na kterou by nasadila malé elektrické letadélko s 19 sedadly. Testy mají začít v roce 2025.

Vnitrostátní lety se podílejí na norských emisích skleníkových plynů 2,4 procenta. To je více než dvojnásobek, než kolik jich vzniká mezistátními lety, uvedl list s odvoláním na oficiální statistiky. Elektrický pohon také sníží nejméně o polovinu hladinu hluku a provozní náklady letadel, napsala Gazeta Wyborcza.

Norsko je největším producentem ropy a plynu v západní Evropě. Paradoxně je také lídrem na poli elektromobility, podíl elektromobilů je na zdejším trhu větší než v jakékoli jiné zemi na světě. Loni tvořily elektrické a hybridní vozy více než polovinu všech nově registrovaných automobilů.

Cesta k úplné elektrifikaci ale bude ještě dlouhá. Přechodně bude nutné vzít za vděk technologiemi na půli cesty, jako jsou biopaliva a hybridní řešení kombinace palivového motoru a elektromotoru, uzavírá polský list.

Svůj záměr společně pracovat na sestrojení prvního hybridního letadla částečně poháněného elektřinou ohlásily loni v listopadu firmy Airbus, Rolls-Royce a Siemens. Vzniknout by mělo do roku 2020.

