Americký podnikatel Elon Musk by měl zůstat v čele společnosti Tesla dalších deset let. Po tuto dobu nebude dostávat stálou mzdu, bude ale mít nárok na odměny v akciích v případě splnění stanovených cílů. Vyplývá to z Muskovy nové smlouvy, kterou ještě musejí schválit akcionáři. Pokud Musk splní všechny požadavky, dosáhne celková hodnota jeho odměn 78 miliard dolarů (1,6 bilionu korun).

Hodnota současného Muskova pětinového podílu v Tesle se navíc vyšplhá na 130 miliard dolarů (2,7 bilionu korun), upozornila agentura Reuters.

Cíle jsou rozděleny do 12 etap v období deseti let. Při splnění každé z nich získá Musk nárok na téměř 1,7 milionu akcií, což odpovídá zhruba jednomu procentu současného počtu akcií podniku.

První etapu představuje zvýšení tržní hodnoty automobilky na 100 miliard dolarů (zhruba 2,1 bilionu korun) z méně než 60 miliard dolarů v současnosti. Každá další etapa předpokládá zvýšení tržní hodnoty o dalších 50 miliard dolarů.

Při splnění všech etap by se tak tržní hodnota Tesly měla vyšplhat až na 650 miliard dolarů (13,4 bilionu korun). To představuje zhruba desetinásobek současné tržní hodnoty největší americké automobilky General Motors.

Aby Musk získal nárok na odměnu v akciích, musí Tesla kromě nárůstu tržní hodnoty splnit cíle spojené s tržbami a ziskem podniku. Nová smlouva také požaduje, aby Musk zůstal ve funkci generálního ředitel automobilky Tesla, nebo působil jako výkonný předseda správní rady a produktový ředitel.

