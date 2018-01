Tokijská kryptoměnová burza BitFlyer, podle objemů obchodů jedna z největších tohoto druhu na světě, od úterý poskytuje své služby i v Evropské unii. Umožňuje jí to licence pro poskytování platebních služeb, kterou obdržela na začátku ledna od lucemburského regulátora finančních trhů - Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Tímto krokem se burza snaží vyhovět rostoucímu zájmu o obchodování ze strany evropských profesionálních a institucionálních investorů.

Jako jednu ze svých hlavních předností burza uvádí to, že spadá pod dohled regulatorních orgánů v Japonsku, EU a také ve Spojených státech, kde zahájila obchodování v listopadu. To mimo jiné znamená, že musí dodržovat zákony a pravidla namířená proti praní špinavých peněz.

"Regulatorní dohled je pro budoucnost odvětví obchodování s bitcoiny a dalšími virtuálními měnami naprosto klíčový," řekl v této souvislosti šéf burzy BitFlyer Yuzo Kano, bývalý trader v investiční bance Goldman Sachs.

Podle listu Financial Times se burza na objemech obchodů s bitcoiny v Japonsku podílí zhruba 80 procenty. Celosvětově pak má podle odhadů podíl mezi 20 a 30 procenty. Nabízí však i obchodování s dalšími kryptoměnami, jako jsou litecoiny či ethereum. V loňském roce zprostředkovala klientům obchody s digitálními měnami v objemu 250 miliard dolarů, z toho většinu v posledních měsících roku, kdy cena bitcoinu a dalších kryptoměn prudce rostla.

V Evropě hodlá BitFlyer zpočátku klientům nabízet obchodování bitcoinů v eurech. Do budoucna pak plánuje nabízet i obchodování dalších nejpopulárnějších virtuálních měn. K euru by navíc měly přibýt i další tradiční měny. Výkonný ředitel BitFlyer pro Evropu Andy Bryant také deníku Financial Times sdělil, že burza nebude (na rozdíl od Japonska) zpočátku nabízet obchodování na finanční páku.

Bryant dále uvedl, že burza bude jediným licencovaným trhem s virtuálními měnami na světě, který propojí obchodování v EU a Japonsku. Evropští obchodníci tak získají přístup na velmi likvidní japonský trh. To je pro institucionální a profesionální investory, kteří chtějí nakupovat a prodávat ve větších objemech, velmi důležité kritérium pro výběr trhu.

