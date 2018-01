Internetové televizi Netflix se v posledním loňském čtvrtletí podařilo získat téměř o dva miliony předplatitelů více, než se očekávalo, a ztrojnásobit čistý zisk meziročně na 186 milionů dolarů (3,86 miliardy korun). Tržní kapitalizace firmy díky tomu poprvé překročila 100 miliard dolarů a její akcie v reakci na výsledky vyskočily o devět procent. Za celý loňský rok akcie zpevnily o 53 procent.

Investice do původních pořadů se společnosti vyplatily, ve čtvrtém čtvrtletí firma získala v zahraničí 6,36 milionu nových předplatitelů, zatímco odborníci v průzkumu společnosti FactSet očekávali 5,1 milionu zákazníků. Dalších 1,98 milionu klientů Netlix získal v USA a jeho členská základna tak nyní dosahuje 117 milionů.

Čtvrtletní příjmy společnosti se meziročně zvýšily z 2,48 miliardy dolarů na 3,29 miliardy a její čistý zisk vzrostl z 67 milionů na 186 milionů dolarů. V souvislosti se sexuálním skandálem herce Kevina Spaceyho ale společnost odepsala 39 milionů dolarů. Dočasně zastavila výrobu seriálu Dům z karet, aby jeho postavu vyškrtla, a rozhodla se nevysílat film Gore se Spaceym v hlavní roli.

Letos hodlá Netflix do výroby televizních pořadů investovat až osm miliard dolarů. Většina z nich cílí na zahraniční diváky. Ti vloni poprvé co do počtu předběhli předplatitele v USA, nyní zaujímají asi 53 procent členské základny. Vysílání Netflixu je dostupné ve více než 190 zemích.

