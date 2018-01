V pondělí večer se koná slavnostní vyhlášení výsledků ankety Top ženy Česka 2017. Mezi 400 přihlášenými ženami porotci vybrali 14 inspirativních žen byznysu a veřejné sféry. Ty v pondělí převezmou cenu na galavečeru ve Foru Karlín. Cílem ankety, která se letos koná již potřinácté, je zviditelnit úspěšné ženy ve vysokých pozicích.

V porotě letos zasedl například výkonný ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský, ředitel Národního divadla Jan Burian nebo Senta Čermáková, ředitelka pro inovace ve společnosti Deloitte. "Podporuji projekt Top Ženy Česka, protože je to dobrá příležitost potkat ženy, které mám ráda a kterých si vážím. A vlastně je to dobrá příležitost pro kohokoli. Podobné akce se nepořádají proto, aby se úspěšní a úžasní lidé poplácali po ramenou. Důležité jsou třeba i proto, že jsou inspirující pro ty, kteří jsou teprve na začátku kariéry. A v případě žen jsou to většinou osobnosti úspěšné se vším všudy. Nejen profesně, ale i lidsky. To je podle mě nejvíc inspirující: že lze udělat skvělou kariéru a nedělat kompromisy ani v soukromém nebo rodinném životě," říká Čermáková.

Anketu již potřinácté vyhlásily Hospodářské noviny ve spolupráci s mediálním domem Economia. "Anketa TOP ženy Česka zviditelňuje úspěšné ženy v Česku a jsem rád za popularitu, kterou si jistě zaslouží. Právě díky zvyšující se popularitě může být zdrojem inspirace nejen pro ženy," uvedl Roman Latuske, generální ředitel mediálního domu Economia. Letos se soutěžilo v kategoriích: manažerka, podnikatelka, veřejná sféra a start-upy. Součástí galavečera bude také uvedení dvou význačných žen do síně slávy.

Vloni se na první příčce v kategorii byznys umístila finanční ředitelka PPF Kateřina Jirásková. Uspěla také finanční ředitelka Agrofertu Petra Procházková a členka představenstva ČEZ Michaela Chaloupoková. Ve veřejné sféře loni zvítězila imunoložka Blanka Říhová. Porota ocenila také Zlatu Holušovou, ředitelku festivalu Colours of Ostrava a Milenu Černou, ředitelku Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Loni oceněnými start-upistkami byly: Lucie Brešová z Kiwi.com, Vladimíra Tesková z TeskaLabs a Božena Řežábová z Gamee App.

V souvislosti s anketou vychází stejnojmenný magazín, ve kterém naleznete příběhy a rozhovory s úspěšnými ženami i začínajícími energickými podnikatelkami.

Související