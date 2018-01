Turecko schválilo výstavbu druhé větve podmořského plynovodu TurkStream v tureckých vodách. Informoval o tom v pátek ruský plynárenský gigant Gazprom. Dodal, že výstavba obou větví plynovodu by měla být hotova do konce příštího roku. Plynovod povede po dně Černého moře z Ruska do Turecka. Jeho první větev má dodávat ruský plyn tureckým zákazníkům, zatímco druhá má zajišťovat dodávky do jižní Evropy.

Každá větev má mít přepravní kapacitu 15,75 miliardy krychlových metrů plynu ročně. Gazprom tento týden uvedl, že letos hodlá do plynovodu TurkStream investovat 182,4 miliardy rublů (zhruba 67 miliard korun). Dalších 114,5 miliardy rublů (zhruba 42 miliard korun) by mělo směřovat do plynovodu Nord Stream 2 vedoucího po dně Baltského moře z Ruska do Německa.

Moskva, která je závislá na příjmech z prodeje ropy a plynu, považuje plynovody TurkStream a Nord Stream 2 za klíčové pro zvyšování tržního podílu na evropském trhu s plynem, upozorňuje agentura Reuters.

Gazprom disponuje největšími zásobami zemního plynu na světě a má monopol na vývoz této strategicky důležité suroviny z Ruska prostřednictvím plynovodů. Je klíčovým dodavatelem plynu pro řadu evropských zemí včetně České republiky.

Gazprom nyní pokrývá zhruba třetinu spotřeby plynu v Evropě. Generální ředitel Alexej Miller koncem září uvedl, že firma vidí v dlouhodobém horizontu prostor pro zvyšování exportu do Evropy a Turecka, a to kvůli poklesu těžby plynu v tomto regionu.

