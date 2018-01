Stovky kilometrů dálnic jsou léta narýsované na papíře a nedaří se je postavit. Mohou za to zdlouhavé povolovací procesy, ale také letité spory státu s vlastníky pozemků. „Takřka u všech připravovaných velkých dopravních staveb se dnes určité procento pozemků daří jen obtížně získat,“ popisuje mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Seznam vybraných dopravních staveb Dálniční a silniční síť: Dálnice – D0 (Pražský okruh), D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D10, D11, D35, D48, D49, D52, D55 – všechny v celé své délce, včetně staveb zkapacitnění existujících úseků. Silnice I. třídy přímo navazující na dálniční tahy: I/35 Turnov – Hrádek nad Nisou, st. hr., I/49 Vizovice – státní hranice. Železniční síť: Konvenční železnice železniční trať Praha – České Budějovice - Horní Dvořiště – státní hranice železniční trať Praha – Plzeň – Domažlice – státní hranice železniční trať Praha – Česká Třebová – Brno železniční trať Cheb – Karlovy Vary – Teplice – Ústí nad Labem železniční trať Prostřední Žleb – Děčín – Mělník – Kolín – Havlíčkův Brod – Brno železniční trať Hranice na Moravě – Horní Lideč stavby v rámci železničního uzlu Praha (ohraničeno železničními stanicemi Praha-Ruzyně, Praha-Zličín, Praha-Řeporyje, Praha-Radotín, Praha-Zbraslav, Praha-Uhříněves, Praha- Běchovice, Praha-Horní Počernice, Praha-Čakovice, Roztoky u Prahy) stavby v rámci železničního uzlu Brno (ohraničeného železničními stanicemi Brno- Maloměřice, Starý Lískovec, Modřice, Chrlice, Ponětovice) stavby v rámci železničního uzlu Ostrava (ohraničeného železničními stanicemi Polanka nad Odrou, Vratimov, Český Těšín, Petrovice u Karviné, hraniční přechod Bohumín/Chalupki, Ostrava-Třebovice) železniční spojení Praha–Kladno vč. napojení Letiště Václava Havla Praha železniční trať Plzeň – České Budějovice železniční trať Velký Osek – Hradec Králové – Choceň železniční trať Praha Vysočany – Lysá nad Labem železniční trať Otrokovice–Vizovice železniční trať Olomouc–Šumperk železniční trať Týniště nad Orlicí – Častolovice – Solnice železniční trať Hradec Králové – Pardubice – Chrudim železniční trať Brno – Zastávka u Brna – Okříšky Železniční tratě v rámci Rychlých spojení RS 1 Praha – Brno – Přerov – Ostrava – hranice PL RS 2 Brno – Břeclav – státní hranice SK/AT RS 3 Praha – Beroun/Hořovice RS 4 Drážďany – Ústí nad Labem – Praha včetně odbočky Kralupy (Nová Ves) – Louny – Most

Díky novele zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury by tyto spory mohly státu přestat bránit ve výstavbě. Díky takzvané předběžné držbě by stát získal možnost na některých pozemcích začít stavět ještě před tím, než soudy v rámci procesu vyvlastnění rozhodnou o konečné výši vyrovnání. Předběžnou držbu však bude možné využít pouze u významných dopravních staveb.

HN mají k dispozici seznam, který ministerstvo dopravy zaslalo poslancům. Obsahuje stavby, u kterých by bylo možné předběžnou držbu uplatnit. Zatím se však jedná pouze o návrh. Poslanci budou seznam ještě doplňovat. Pravděpodobně se v něm tak objeví další stavby.

Podle seznamu by bylo možné předběžnou držbu uplatit takřka u všech českých dálnic. Pokud novela projde, nemělo by tak již docházet k dlouholetým sporům, kvůli kterým se výstavba oddálí o několik let.

Příkladem takových komplikací může být dálnice D3 u Úsilného. Tam řeší soudy spor mezi Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) a soukromými vlastníky zemědělské půdy od roku 2010.

Dosud se kvůli tomu nezačalo stavět. Symbolem průtahů se v Česku stal spor mezi státem a statkářkou Ludmilou Havránkovou. Ta se 20 let přela se státem o pozemky, které stály v cestě výstavbě dálnice D11 do Hradce Králové.

Výstavba nových úseků v současné době vázne. Důkazem je loňský rok. Ministr dopravy Dan Ťok (ANO) původně sliboval, že v roce 2017 zahájí výstavbu 140 kilometrů dálnic.

Z devíti takzvaných prioritních úseků však začaly práce pouze na dvou částech karlovarské dálnice D6. Na severní Moravě pak odstartovala přestavba čtyřproudové silnice na D48.

Nakonec se tak začalo stavět pouze 20 kilometrů nových dálnic. Zda se povede zbylé úseky začít stavět ještě letos, není úplně jisté. Výstavbu některých úseků brzdí spory s ekologickými spolky, u jiných se stále nepodařilo vykoupit všechny pozemky.

To je případ plánované dostavby jihovýchodní části obchvatu Otrokovic v rámci dálnice D55. Ta má v ideálním případě odstartovat v polovině roku.

Záležet však bude právě na tom, zda se podaří vykoupit pozemky a dokončit vyvlastnění. Pro zahájení výstavby aktuálně chybí zhruba jedno procento ploch.

Na seznamu, který obdrželi poslanci od ministerstva dopravy a budou jej projednávat, nejsou pouze nové úseky. Dálnice jsou uvedeny jako celek pro případ, že by ŘSD do budoucna plánovalo jejich modernizaci a případně rozšíření.

Součástí seznamu je také Pražský okruh a dvě silnice první třídy. V jednom případě se jedná o tah z Hrádku nad Nisou do Turnova a v druhém pak o silnici I/49, která míří z Vizovic k hranicím se Slovenskem.

Novela zákona má urychlit také výstavbu železničních tratí. Stejně jako v případě dálnic, i v tomto případě se často zahájení stavby posouvá kvůli sporům o nezbytné pozemky.

Kolem dvou tisíc pozemků je například nutné vykoupit pro zdvojkolejnění železniční trati z Otrokovic do Zlína a její elektrifikaci do Vizovic. Pokud se to podaří, výstavbu bude možné zahájit v roce 2020.

Výkupy pozemků jsou aktuálně hlavní překážkou pro výstavbu nové trasy linky metra D v Praze. Jelikož se Dopravnímu podniku hlavního města Prahy nedaří s majiteli půdy dlouhodobě dohodnout, rozhodl se pražský dopravce vytvořit společný podnik se soukromým developerem. Díky tomu bude mít možnost vlastníkům pozemků nabízet vyšší ceny za výkup.

Zdroj: Státní fond dopravní infrastruktury

Související